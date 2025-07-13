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Туры проходящие только летом на Мадейре

Найдено 3 тура в категории «Летние» на Мадейре на русском языке, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
На машине
6 дней
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
13 июл в 10:00
10 авг в 10:00
85 000 ₽ за человека
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
На машине
3 дня
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
19 июл в 10:00
23 июл в 10:00
€790 за всё до 6 чел.
Мадейра с воды и мир океана: индивидуальный тур на моторной яхте
На яхте
2 дня
Мадейра с воды и мир океана: индивидуальный тур на моторной яхте
Увидеть дельфинов и китов, поплавать в укромных бухтах и заглянуть в рыбацкую деревню
Начало: Порт Фуншала, остров Мадейра, 10:30
8 июл в 10:30
12 июл в 10:30
€1600 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Летние»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
  2. Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
  3. Мадейра с воды и мир океана: индивидуальный тур на моторной яхте
Сколько стоит тур на Мадейре в июле 2025
Сейчас на Мадейре в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 790 до 85 000.
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