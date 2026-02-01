Треккинг по Мадейре в мини-группе с проживанием на вилле и дегустациями
Исследовать пешие тропы и жемчужины острова, отправиться на корабле в океан и отведать вина и пирога
Начало: Международный аэропорт Мадейры, точное время встре...
11 мая в 10:00
10 окт в 10:00
€1690 за человека
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
29 апр в 14:00
7 июн в 14:00
95 000 ₽ за человека
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
21 фев в 10:00
28 фев в 09:00
€830 за всё до 6 чел.
