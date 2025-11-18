Описание экскурсииЭто поездка по самым красивым местам Португалии. Мы будем путешествовать вдоль берегов реки Доуро и ее притоков, кататься на кораблике, дегустировать портвейн и узнавать его могучую историю. Нас ждут города Пиняо и Амаранте, экскурсия на самую старую винодельню, которая производит портвейн. А, если будет жарко, то мы можем искупаться.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берега Долины Доуро
- Плотину
- Самую старую винодельню портвейна - Копке
- Городок Пиняо
- Берега Доуро с самой Доуро
- Приток Доуро - речку Тамега
- Город дивной красоты - Амаранте
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Простая дегустация
- Вода
Что не входит в цену
- Еда
- Другие дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Campanha
Завершение: Мы отвезем вас туда, где забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
