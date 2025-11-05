читать дальше

не прочитаешь в интернете решили обратиться за помощью к гиду. Обозначу момент: для меня в экскурсии и рассказе принципиальна подача. Слушать восторги:"посмотрите как красиво!!! … а вот это Собор 14 века пережил три революции… вы тоже влюбитесь в этот город…" и т. д. не хотелось. Хотелось жизни, хотелось не просто перечисления известных объектов и небольшую историческую справку по ним… Вот с такими запросами я пошёл в поиск и сразу обратил внимание на яркое и неформальное название экскурсии "Любовь, портвейн и династический кряк". Прочитал описание, комментарии и написал Алексею… В итоге 4 октября мы получили одну из впечатляющих экскурсий от остроумного, эрудированного, умеющего рассказывать человека, зарядились его энергией и очень многое узнали про страну Португалию и город Порту через судьбы людей, их повседневную жизнь.

То, что Алексей увлекательно и весело рассказывает вы наверняка уже поняли, прочитав другие отзывы. Отмечу, что Алексей очень грамотно выстраивает логистику и экономит ваш бюджет. В те места, где на входе стоит очередь, мы попадали через выход и в итоге видели то же самое быстрее и легче. И ещё, Алексей искренне любит своё дело, а это залог успеха. Поэтому, от нашей компании однозначная рекомендация, благодарность и пожелания успехов во всех ваших делах!



РS. На фото Алексей в рубашке любимых в Порту и Португалии цветов - белого и голубого)