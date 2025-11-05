Порту — не только улицы и дома. Это люди. Они любили, воевали, молились, творили прекрасное и абсолютную дичь — и сделали Порту таким, какой он есть. И ничего из этого
Описание экскурсии
Церковь Клеригуш в стиле барокко с высокой колокольней.
Книжный магазин Лелло c впечатляющей архитектурой в стиле ар-нуво.
Площадь Свободы с историческим «Макдоналдсом» и памятник Педру I/IV — человеку без сердца, зато с конституцией.
Вокзал Сан-Бенту с потрясающими азулежу, которые изображают сцены из прошлого Португалии.
Кафедральный собор Се на вершине холма, с которого открывается прекрасный вид на город.
Мост Луиша I, соединяющий Порту и Вила-Нова-де-Гайя.
Рибейра — живописный район на берегу реки Доуру с разноцветными домами и оживлённой атмосферой.
Биржа Порту — старинное здание с впечатляющей Арабской комнатой.
Погуляем, посмотрим, обсудим:
- Откуда в португальском языке повелась дичь такая — называть дни недели нелогичными порядковыми числительными
- Что роднит башни Эйфелеву и Клеригуш, между датами постройки которых прошло 126 лет
- Как уроженец Порту поднял иксы на сверхуспешном стартапе за 6 веков до того, как это стало мейнстримом
- Почему Педру Освободитель то Первый, то Четвёртый, а в какой-то момент и Первый, и Четвёртый
- Бросив пушки и обоз, непобедимые Наполеоновские войска бежали из Порту. Потому что парикмахер. О чём это мы?
- Почему сказка о мёртвой принцессе — не о принцессе, а о королеве, да и вообще не сказка
- Какая португальская история любви 20 века — самая романтическая
- Почему портвейн должен называться доурувейном
Организационные детали
- Будет интересно взрослым и детям от 7 лет (можно младше на усмотрение родителей)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию в индивидуальном формате (1-5 человек) — €100
в среду, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 12 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Университета Порту
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 227 туристов
Журналист по образованию, крайне любопытный человек по призванию. История мне интересна с точки зрения того, как её воспринимали люди, жившие в ту эпоху. Понятие нормы менялось век от века, от общества к обществу, и примерять сейчас свою цивилизационную мерку на события прошлого — значит не понять главного. Своими открытиями я и мои коллеги-гиды с удовольствием делимся с путешественниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
I
Irina
5 ноя 2025
Мне все понравилось. 3 часа пролетели быстро
K
Ksenija
30 окт 2025
Все было отлично, спасибо!
V
Viktoria
23 окт 2025
Чудесная экскурсия! Алексей показал все самые интересные места в Порту, 3 часа пролетели незаметно. Очень советую!
Е
Екатерина
20 окт 2025
Алексей провел просто восхитетельную экскурсию по Порто! Правда надо быть готовым, что пройдете вы часов так 4-5, но тот объем информации, который вы получите - вам хватит и на Лиссабон:) Мы обнаружили на экскурсии в Лиссабоне, что почти все знаем уже от Алексея! Рекомендуем!
Алла
15 окт 2025
Обожаю экскурсии, когда гид хорошо разбирается в теме и любые вопросы раскрывает с легкостью и очень интересно! Считаю, мне очень повезло, что выбрала Алексея! Мы гуляли дольше, но Алексей согласовал
Михаил
13 окт 2025
Путешествовали по Европе и на несколько дней прибыли в город Порту. Для более детального изучения местной португальской культуры, истории жизни и развития города и страны, весёлых и необычных фактов, которые
К
Калинин
9 окт 2025
Экскурсия очень интересная и информативная. Сергей провёл её отличном темпе. Рекомендация - 100%.
И
Игорь
6 окт 2025
Алексей потрясающе преподносит информацию в процессе непринуждённого разговора с хорошим чувством юмора и в доступной форме для людей любого возраста. Ещё и портвейном угощает:). Очень рекомендую!
А
Анна
1 окт 2025
Все в этой экскурсии было прекрасно: и город, и маршрут, и погода, и содержание, и, конечно же, экскурсовод. Интересно, без воды, прикольные истории, хорошая понятная речь, с юмором. Мы прекрасно провели время! Из дополнительных вкусняшек - Алексей угостил всю группу портвейном (неожиданно и очень приятно) и экскурсия длилась намного дольше заявленного без доп оплаты. Рекомендую абсолютно всем!
Валентина
30 сен 2025
Мы провели экскурсию по Порту в небольшой группе с Алексеем и остались в полном восторге! 🌟
Алексей ведёт рассказ легко, живо и с большим юмором, превращая прогулку в настоящее приключение. Чувствуется
Мария
26 сен 2025
Огромное спасибо Алексею за интересную, познавательную, наполненную юмором и интересными фактами экскурсию! Был очень комфортный маршрут, учитывая «гористую» местность. За одну экскурсию прошли и узнали о Порту все и немножко больше🥰
J
Jurijs
24 сен 2025
Очень душевное путешествие по городу
I
Irina
20 сен 2025
Алексей- Прекрасный экскурсовод, с глубокими знаниями, с оригинальной манерой изложения материала. Большое спасибо! Всем рекомендуем.
Елена
17 сен 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Алексей, чудесный рассказчик! Доступно, не сухо была рассказана история Португалии. Однозначно буду рекомендовать экскурсию всем, кто в первый раз поедет в Порту!!
Катерина
17 сен 2025
Спасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 Атмосфера получилась очень уютная и дружеская, время пролетело незаметно.
