Любовь, портвейн и династический кряк

Послушать исторические байки о том, как жил и развивался Порту
Порту — не только улицы и дома. Это люди. Они любили, воевали, молились, творили прекрасное и абсолютную дичь — и сделали Порту таким, какой он есть. И ничего из этого
не написано на памятниках — обычно это просто какой-то мужик на бронзовой лошади. Но мы-то знаем… Теперь узнаете и вы — те, у кого искрит чувство юмора и кто любит живые рассказы!

5
51 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя18
ноя19
ноя21
ноя22
ноя26
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Церковь Клеригуш в стиле барокко с высокой колокольней.

Книжный магазин Лелло c впечатляющей архитектурой в стиле ар-нуво.

Площадь Свободы с историческим «Макдоналдсом» и памятник Педру I/IV — человеку без сердца, зато с конституцией.

Вокзал Сан-Бенту с потрясающими азулежу, которые изображают сцены из прошлого Португалии.

Кафедральный собор Се на вершине холма, с которого открывается прекрасный вид на город.

Мост Луиша I, соединяющий Порту и Вила-Нова-де-Гайя.

Рибейра — живописный район на берегу реки Доуру с разноцветными домами и оживлённой атмосферой.

Биржа Порту — старинное здание с впечатляющей Арабской комнатой.

Погуляем, посмотрим, обсудим:

  • Откуда в португальском языке повелась дичь такая — называть дни недели нелогичными порядковыми числительными
  • Что роднит башни Эйфелеву и Клеригуш, между датами постройки которых прошло 126 лет
  • Как уроженец Порту поднял иксы на сверхуспешном стартапе за 6 веков до того, как это стало мейнстримом
  • Почему Педру Освободитель то Первый, то Четвёртый, а в какой-то момент и Первый, и Четвёртый
  • Бросив пушки и обоз, непобедимые Наполеоновские войска бежали из Порту. Потому что парикмахер. О чём это мы?
  • Почему сказка о мёртвой принцессе — не о принцессе, а о королеве, да и вообще не сказка
  • Какая португальская история любви 20 века — самая романтическая
  • Почему портвейн должен называться доурувейном

Организационные детали

  • Будет интересно взрослым и детям от 7 лет (можно младше на усмотрение родителей)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию в индивидуальном формате (1-5 человек) — €100

в среду, пятницу и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 12 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Университета Порту
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 227 туристов
Журналист по образованию, крайне любопытный человек по призванию. История мне интересна с точки зрения того, как её воспринимали люди, жившие в ту эпоху. Понятие нормы менялось век от века, от общества к обществу, и примерять сейчас свою цивилизационную мерку на события прошлого — значит не понять главного. Своими открытиями я и мои коллеги-гиды с удовольствием делимся с путешественниками.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Любовь, портвейн и династический кряк (Алла)Любовь, портвейн и династический кряк (Михаил)Любовь, портвейн и династический кряк (Мария)Любовь, портвейн и династический кряк (Мария)Любовь, портвейн и династический кряк (Мария)Любовь, портвейн и династический кряк (Мария)Любовь, портвейн и династический кряк (Елена)Любовь, портвейн и династический кряк (Елена)Любовь, портвейн и династический кряк (Елена)Любовь, портвейн и династический кряк (Катерина)Любовь, портвейн и династический кряк (Катерина)Любовь, портвейн и династический кряк (Катерина)Любовь, портвейн и династический кряк (Катерина)Любовь, портвейн и династический кряк (Катерина)Любовь, портвейн и династический кряк (Anton)Любовь, портвейн и династический кряк (Anton)Любовь, портвейн и династический кряк (Anton)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Наталья)Любовь, портвейн и династический кряк (Lisa)Любовь, портвейн и династический кряк (Lisa)Любовь, портвейн и династический кряк (Юлия)Любовь, портвейн и династический кряк (Всеволод)Любовь, портвейн и династический кряк (Всеволод)
I
Irina
5 ноя 2025
Мне все понравилось. 3 часа пролетели быстро
K
Ksenija
30 окт 2025
Все было отлично, спасибо!
V
Viktoria
23 окт 2025
Чудесная экскурсия! Алексей показал все самые интересные места в Порту, 3 часа пролетели незаметно. Очень советую!
Е
Екатерина
20 окт 2025
Алексей провел просто восхитетельную экскурсию по Порто! Правда надо быть готовым, что пройдете вы часов так 4-5, но тот объем информации, который вы получите - вам хватит и на Лиссабон:) Мы обнаружили на экскурсии в Лиссабоне, что почти все знаем уже от Алексея! Рекомендуем!
Алла
Алла
15 окт 2025
Обожаю экскурсии, когда гид хорошо разбирается в теме и любые вопросы раскрывает с легкостью и очень интересно! Считаю, мне очень повезло, что выбрала Алексея! Мы гуляли дольше, но Алексей согласовал
с группой такую возможность, соответственно он больше смог рассказать и показать. Была история, была современность, был кофе и портвейн! Было комфортное общение, а в завершении Алексей еще и список рекомендаций прислал, куда сходить и что обязательно сделать в Порту, это очень ценно!!
Жалею только, что не попаду на другие туры Алексея (выездные) из-за дат.
Благодарю от души!!

Обожаю экскурсии, когда гид хорошо разбирается в теме и любые вопросы раскрывает с легкостью и очень
Михаил
Михаил
13 окт 2025
Путешествовали по Европе и на несколько дней прибыли в город Порту. Для более детального изучения местной португальской культуры, истории жизни и развития города и страны, весёлых и необычных фактов, которые
не прочитаешь в интернете решили обратиться за помощью к гиду. Обозначу момент: для меня в экскурсии и рассказе принципиальна подача. Слушать восторги:"посмотрите как красиво!!! … а вот это Собор 14 века пережил три революции… вы тоже влюбитесь в этот город…" и т. д. не хотелось. Хотелось жизни, хотелось не просто перечисления известных объектов и небольшую историческую справку по ним… Вот с такими запросами я пошёл в поиск и сразу обратил внимание на яркое и неформальное название экскурсии "Любовь, портвейн и династический кряк". Прочитал описание, комментарии и написал Алексею… В итоге 4 октября мы получили одну из впечатляющих экскурсий от остроумного, эрудированного, умеющего рассказывать человека, зарядились его энергией и очень многое узнали про страну Португалию и город Порту через судьбы людей, их повседневную жизнь.
То, что Алексей увлекательно и весело рассказывает вы наверняка уже поняли, прочитав другие отзывы. Отмечу, что Алексей очень грамотно выстраивает логистику и экономит ваш бюджет. В те места, где на входе стоит очередь, мы попадали через выход и в итоге видели то же самое быстрее и легче. И ещё, Алексей искренне любит своё дело, а это залог успеха. Поэтому, от нашей компании однозначная рекомендация, благодарность и пожелания успехов во всех ваших делах!

РS. На фото Алексей в рубашке любимых в Порту и Португалии цветов - белого и голубого)

Путешествовали по Европе и на несколько дней прибыли в город Порту. Для более детального изучения местной
К
Калинин
9 окт 2025
Экскурсия очень интересная и информативная. Сергей провёл её отличном темпе. Рекомендация - 100%.
И
Игорь
6 окт 2025
Алексей потрясающе преподносит информацию в процессе непринуждённого разговора с хорошим чувством юмора и в доступной форме для людей любого возраста. Ещё и портвейном угощает:). Очень рекомендую!
А
Анна
1 окт 2025
Все в этой экскурсии было прекрасно: и город, и маршрут, и погода, и содержание, и, конечно же, экскурсовод. Интересно, без воды, прикольные истории, хорошая понятная речь, с юмором. Мы прекрасно провели время! Из дополнительных вкусняшек - Алексей угостил всю группу портвейном (неожиданно и очень приятно) и экскурсия длилась намного дольше заявленного без доп оплаты. Рекомендую абсолютно всем!
Валентина
Валентина
30 сен 2025
Мы провели экскурсию по Порту в небольшой группе с Алексеем и остались в полном восторге! 🌟
Алексей ведёт рассказ легко, живо и с большим юмором, превращая прогулку в настоящее приключение. Чувствуется
его журналистское прошлое: он подаёт материал не сухо, а с интригой и интересными деталями, оживляя исторические события и персонажей. Благодаря этому город раскрывается с неожиданной стороны — ярко, увлекательно и очень запоминающе. Очень рекомендую!

Мария
Мария
26 сен 2025
Огромное спасибо Алексею за интересную, познавательную, наполненную юмором и интересными фактами экскурсию! Был очень комфортный маршрут, учитывая «гористую» местность. За одну экскурсию прошли и узнали о Порту все и немножко больше🥰
Огромное спасибо Алексею за интересную, познавательную, наполненную юмором и интересными фактами экскурсию! Был очень комфортный маршрут,Огромное спасибо Алексею за интересную, познавательную, наполненную юмором и интересными фактами экскурсию! Был очень комфортный маршрут,Огромное спасибо Алексею за интересную, познавательную, наполненную юмором и интересными фактами экскурсию! Был очень комфортный маршрут,Огромное спасибо Алексею за интересную, познавательную, наполненную юмором и интересными фактами экскурсию! Был очень комфортный маршрут,
J
Jurijs
24 сен 2025
Очень душевное путешествие по городу
I
Irina
20 сен 2025
Алексей- Прекрасный экскурсовод, с глубокими знаниями, с оригинальной манерой изложения материала. Большое спасибо! Всем рекомендуем.
Елена
Елена
17 сен 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Алексей, чудесный рассказчик! Доступно, не сухо была рассказана история Португалии. Однозначно буду рекомендовать экскурсию всем, кто в первый раз поедет в Порту!!
Экскурсия прошла на одном дыхании! Алексей, чудесный рассказчик! Доступно, не сухо была рассказана история Португалии. ОднозначноЭкскурсия прошла на одном дыхании! Алексей, чудесный рассказчик! Доступно, не сухо была рассказана история Португалии. ОднозначноЭкскурсия прошла на одном дыхании! Алексей, чудесный рассказчик! Доступно, не сухо была рассказана история Португалии. Однозначно
Катерина
Катерина
17 сен 2025
Спасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 Атмосфера получилась очень уютная и дружеская, время пролетело незаметно.
Спасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 АтмосфераСпасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 АтмосфераСпасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 АтмосфераСпасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 АтмосфераСпасибо за замечательную экскурсию! Мы гуляли по улочкам города и это было настоящее удовольствие 😍 Атмосфера

