77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История и легенды Порту
Вы посетите церковь Клеригуш и подниметесь на ее знаменитую «барочную свечу» — колокольню высотой 76 метров, откуда открывается великолепный вид на город. Далее зайдете в «Ливрарии Лелло», один из самых красивых книжных магазинов мира, и раскроете его мистические тайны и загадки. Спуститесь к площади Свободы с памятником королю Дону Педру IV и в самом центре увидите городскую ратушу, историю которой я обязательно расскажу. А еще зайдете на вокзал Сан Бенту, который знаменит чудесными кафельными мозаиками и огромными настенными панно. Кроме того, в программе экскурсии:
Старинная Рибейра и дегустация портвейна
Вы спуститесь к реке по старинным улочкам Порту, которые дышат португальским колоритом, и попадете в прибрежный район Рибейра. Здесь вы увидите, как живут обычные португальцы, и узнаете самые интересные факты из истории Порту. А еще пройдете по знаменитому мосту Дона Луиша I, построенному по проекту Эйфеля, и прогуляетесь по другой стороне реки Доуру — городу Вила-Нова-ди-Гая, откуда открывается великолепная панорама Порту. Завершится экскурсия посещением одного из знаменитых подвалов, где выдерживается портвейн, знакомством с процессом его приготовления и дегустацией шедевра португальского винодельческого искусства.
В стоимость экскурсии не включены посещения башни Клеригуш (4 евро), книжного магазина Livraria Lello (4 евро) и дегустация портвейна.