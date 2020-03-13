77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление»...когда человек искренне старается-это видно сразу и сразу располагает, когда у человека ещё и получается то, что он делает-это вообще каиф, но когда он ещё и получает удовольствие от того, что делает-это просто высший пилотаж! 3 в 1! И это все о Тане, все эти качества присущи ей!

Она не просто провела нам сухую экскурсию по городу, который она знает, показывая какие-то достопримечательности/места и делая на чем-то акценты, она показала нам СВОЙ город, город, который она искренне любит. Таня старалась окунуть нас в его атмосферу, помочь прочувствовать его дух и у неё это БЛЕСТЯЩЕ получилось!

Читая отзывы других путешественников об экскурсии, многие писали, что Тане удалось влюбить их в Порту, несмотря на неважные погодные условия и другие сложности. Так произошло и с нами! В Европе немало красивых и запоминающихся городов, но не каждый из них может, что называется, «зацепить», особенно туристов, которые немало поездили и посмотрели. К моменту приезда в Порту мы уже успели посмотреть Лиссабон, Синтру, Обидуш, Назаре, Базалью, побывать на мысе Рока и были уже переполнены эмоционально, но Порту-реально ЗАЦЕПИЛ и в этом немалая заслуга Тани!

Ну и, конечно, если вы не язвенник, то планируя свой визит в Порту, обязательным пунктом программы, скорее всего, будет являться дегустация портвейна, знакомство с его историей и видами! Не стали исключением и мы) И в этом аспекте Таня также проявила себя выше всяких похвал! Она не просто знает теорию портвейна из Википедии или чьих-то постов из инстаграмма и места, «где его обычно дегустируют», а прекрасно разбирается в этом напитке, поскольку была задействована в этом деле по роду работы.

Одним словом, можно многое еще написать о ее советах относительно Порту (где лучше поесть, куда сходить, а куда нет, причём не только в Порту, но и в Браге с Гимарайншем и т.д., и т.п.), но лучше один раз все увидеть, чем 100 раз услышать.

А Тане-успехов в ее делах и в семье и надеюсь увидимся на ее второй экскурсии «Ночной Порту»!

Виталик, Аня, Вова, Алина.