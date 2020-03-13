77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы.

Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране.

Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное.

Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии77 отзывов
4.92
Порту — любовь с первого взгляда
Порту — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

История и легенды Порту
Вы посетите церковь Клеригуш и подниметесь на ее знаменитую «барочную свечу» — колокольню высотой 76 метров, откуда открывается великолепный вид на город. Далее зайдете в «Ливрарии Лелло», один из самых красивых книжных магазинов мира, и раскроете его мистические тайны и загадки. Спуститесь к площади Свободы с памятником королю Дону Педру IV и в самом центре увидите городскую ратушу, историю которой я обязательно расскажу. А еще зайдете на вокзал Сан Бенту, который знаменит чудесными кафельными мозаиками и огромными настенными панно. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Кафедральный Собор Се — место, где родился город. Вы узнаете его историю, тайны и изначальное предназначение.
  • Епископский дворец — образец португальской барочной архитектуры XVIII века. Вас удивит его грандиозный шестидесятиметровый фасад.
  • Церкви Карму и Кармелитош — здесь я расскажу об интересных религиозных традициях португальцев.
  • Здание университета и площадь Четырех Львов — в этом месте вы сможете сделать паузу и просто насладиться видом окружающих великолепных зданий .
  • Площадь Инфанта Энрикеша — вы увидите расположенные на ней дворец Биржи, церковь святого Франциска в готическом стиле и памятник Генриху Мореплавателю.

Старинная Рибейра и дегустация портвейна
Вы спуститесь к реке по старинным улочкам Порту, которые дышат португальским колоритом, и попадете в прибрежный район Рибейра. Здесь вы увидите, как живут обычные португальцы, и узнаете самые интересные факты из истории Порту. А еще пройдете по знаменитому мосту Дона Луиша I, построенному по проекту Эйфеля, и прогуляетесь по другой стороне реки Доуру — городу Вила-Нова-ди-Гая, откуда открывается великолепная панорама Порту. Завершится экскурсия посещением одного из знаменитых подвалов, где выдерживается портвейн, знакомством с процессом его приготовления и дегустацией шедевра португальского винодельческого искусства.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены посещения башни Клеригуш (4 евро), книжного магазина Livraria Lello (4 евро) и дегустация портвейна.

Порту — любовь с первого взгляда
Порту — любовь с первого взгляда
Порту — любовь с первого взгляда
Порту — любовь с первого взгляда
Порту — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Таня. Я переехала в Португалию несколько лет назад и с тех пор с большим интересом изучаю историю страны, колорит ее замечательных городов и местные традиции. Мне очень нравится вникать в жизнь чудесного Порту и делиться своими знаниями и наблюдениями с путешественниками. Мои экскурсии наполнены множеством городских легенд, позитивными эмоциями и чудесным настроением!
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77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия была интересная, все прошло хорошо и удачно. Спасибо
10 марта 2020
Эта прогулка с Татьяной по Порту была нашим первым впечатлением об этом городе. Татьяна смогла заразить нас своей любовью к Порту. Нам очень понравился город!!! От Татьяны мы узнали много об истории города, о традициях и обычаях местных жителей. Виды и смотровые площадки, которые мы посетили-выше всяких похвал. Подача информации была легкой и задорной. Очень благодарны Татьяне за эту экскурсию и будем рекомендовать друзьям и знакомым эту экскурсию с гидом Татьяной!
Денис
24 февраля 2020
Превосходная экскурсия, превысила все наши ожидания. Таня - замечательная рассказчика, прекрасно знает город, дала очень много полезных рекомендаций, куда сходить, где пообедать или поужинать. Смело рекомендую
7 февраля 2020
«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление»...когда человек искренне старается-это видно сразу и сразу располагает, когда у человека ещё и получается то, что он делает-это вообще каиф, но когда он ещё и получает удовольствие от того, что делает-это просто высший пилотаж! 3 в 1! И это все о Тане, все эти качества присущи ей!
Она не просто провела нам сухую экскурсию по городу, который она знает, показывая какие-то достопримечательности/места и делая на чем-то акценты, она показала нам СВОЙ город, город, который она искренне любит. Таня старалась окунуть нас в его атмосферу, помочь прочувствовать его дух и у неё это БЛЕСТЯЩЕ получилось!
Читая отзывы других путешественников об экскурсии, многие писали, что Тане удалось влюбить их в Порту, несмотря на неважные погодные условия и другие сложности. Так произошло и с нами! В Европе немало красивых и запоминающихся городов, но не каждый из них может, что называется, «зацепить», особенно туристов, которые немало поездили и посмотрели. К моменту приезда в Порту мы уже успели посмотреть Лиссабон, Синтру, Обидуш, Назаре, Базалью, побывать на мысе Рока и были уже переполнены эмоционально, но Порту-реально ЗАЦЕПИЛ и в этом немалая заслуга Тани!
Ну и, конечно, если вы не язвенник, то планируя свой визит в Порту, обязательным пунктом программы, скорее всего, будет являться дегустация портвейна, знакомство с его историей и видами! Не стали исключением и мы) И в этом аспекте Таня также проявила себя выше всяких похвал! Она не просто знает теорию портвейна из Википедии или чьих-то постов из инстаграмма и места, «где его обычно дегустируют», а прекрасно разбирается в этом напитке, поскольку была задействована в этом деле по роду работы.
Одним словом, можно многое еще написать о ее советах относительно Порту (где лучше поесть, куда сходить, а куда нет, причём не только в Порту, но и в Браге с Гимарайншем и т.д., и т.п.), но лучше один раз все увидеть, чем 100 раз услышать.
А Тане-успехов в ее делах и в семье и надеюсь увидимся на ее второй экскурсии «Ночной Порту»!
Виталик, Аня, Вова, Алина.
1 февраля 2020
Если вы хотите познакомиться с историей, культурой, архитектурой Порту в легкой и необременительной манере, если вас интересуют особенности местного быта и, конечно, замечательный портвейн - вам к Татьяне. Она современная, обаятельная и очень отзывчивая, непременно поможет и даст очень полезные практические советы. Танечка, спасибо большое!
23 января 2020
Мы действительно полюбили Порту с первого взгляда! Прекрасная прогулка по городу с Татьяной, которая любит город и очень интересно о нем рассказывает. Хорошо знает историю и современную жизнь изнутри. Таня подсказала нам много мест, куда ещё можно сходить в Порту, ответила на множество наших вопросов. Мы с удовольствием погуляли по центру и узким улочкам, перешли по мосту на другой берег, попробовали портвейн в колоритном погребе. Всем рекомендуем экскурсию по Порту с Татьяной!
21 января 2020
Отличная экскурсия!!!!
Татьяна очень профессионально и качественно познакомила и влюбила в Порту, за что ей большое Спасибо!
15 января 2020
4 часа пролетели незаметно, на одном дыхании. Дети 10 и 12 лет остались очень довольны.
12 января 2020
Татьяна очень приятный гид. Легко рассказывает об истории города. Все основные здания и улочки мы прошли. А в конце экскурсии мы еще и получили список «сходить самостоятельно, если захотим».
Александр
11 января 2020
В Порту понятно за чем приезжают: собственно, за портвейном, за классическим видом на набережную, разнообразным бакаляу и франсезиньей. А церкви и дворцы — как декорация, и те же азулежу, что в Лиссабоне (а скорее всего, что вы оттуда приехали, либо туда поедете). Но! Это совершенно не снобистская столица, тут многое — иначе.
Город, в отличие от столицы, достаточно компактный, везде можно добраться на общественном транспорте, либо Убере (что даже выгоднее по сравнению с общественным транспортом, если вас 3-4 человек). Поэтому не вижу смысла тратиться на автобусный "хоп-он-хоп-оф", а лучше прогуляться с Татьяной и в прекрасном динамичном режиме узнать, что, где, как и почему. Как всё было тогда давным давно, как было совсем недавно и как сейчас. Я имею в виду про современный Порту. А уже потом досмотреть и дораспробовать всё самостоятельно: благо, Таня даёт отличные рекомендации по местам. Ну и, разумеется, дегустация порто, о чём уже писали: небольшая частная винокурня и спеццены на дегустационные бокалы. И вот — жизнь уже играет в цвете порто :)
Совершенно рекомендую!
Ещё 67 отзывов

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Ночная жизнь ПортуНочная жизнь ПортуНочная жизнь Порту
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6 отзывов
Прогуляться по городу в свете иллюминации, зайти в любимые заведения моряков и насладиться вином
В Порту особенно ощущается, как дневная суета сменяется вечерним ненавязчивым ритмом. На прогулке в свете городской иллюминации вы посмотрите на португальский город с нового ракурса, пройдете любимым маршрутом Генриха Мореплавателя и проникнитесь атмосферой живой уличной музыки. А после отдохнете в лаунж-баре и попробуете напитки, популярные у местных жителей.

Обзорные экскурсии в Порту

Ежедневная прогулка по ПортуЕжедневная прогулка по ПортуЕжедневная прогулка по Порту
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Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!
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Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты — от вина до Гарри Поттера
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