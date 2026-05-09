77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы. Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране. Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное. Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Порту

Вы посетите церковь Клеригуш и подниметесь на ее знаменитую «барочную свечу» — колокольню высотой 76 метров, откуда открывается великолепный вид на город. Далее зайдете в «Ливрарии Лелло», один из самых красивых книжных магазинов мира, и раскроете его мистические тайны и загадки. Спуститесь к площади Свободы с памятником королю Дону Педру IV и в самом центре увидите городскую ратушу, историю которой я обязательно расскажу. А еще зайдете на вокзал Сан Бенту, который знаменит чудесными кафельными мозаиками и огромными настенными панно. Кроме того, в программе экскурсии:

Кафедральный Собор Се — место, где родился город. Вы узнаете его историю, тайны и изначальное предназначение.

— место, где родился город. Вы узнаете его историю, тайны и изначальное предназначение. Епископский дворец — образец португальской барочной архитектуры XVIII века. Вас удивит его грандиозный шестидесятиметровый фасад.

— образец португальской барочной архитектуры XVIII века. Вас удивит его грандиозный шестидесятиметровый фасад. Церкви Карму и Кармелитош — здесь я расскажу об интересных религиозных традициях португальцев.

— здесь я расскажу об интересных религиозных традициях португальцев. Здание университета и площадь Четырех Львов — в этом месте вы сможете сделать паузу и просто насладиться видом окружающих великолепных зданий.

— в этом месте вы сможете сделать паузу и просто насладиться видом окружающих великолепных зданий. Площадь Инфанта Энрикеша — вы увидите расположенные на ней дворец Биржи, церковь святого Франциска в готическом стиле и памятник Генриху Мореплавателю.

Старинная Рибейра и дегустация портвейна

Вы спуститесь к реке по старинным улочкам Порту, которые дышат португальским колоритом, и попадете в прибрежный район Рибейра. Здесь вы увидите, как живут обычные португальцы, и узнаете самые интересные факты из истории Порту. А еще пройдете по знаменитому мосту Дона Луиша I, построенному по проекту Эйфеля, и прогуляетесь по другой стороне реки Доуру — городу Вила-Нова-ди-Гая, откуда открывается великолепная панорама Порту. Завершится экскурсия посещением одного из знаменитых подвалов, где выдерживается портвейн, знакомством с процессом его приготовления и дегустацией шедевра португальского винодельческого искусства.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены посещение башни Клеригуш — €10, книжного магазина Livraria Lello — €12, и дегустация портвейна.