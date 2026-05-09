77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Порту - любовь с первого взгляда

Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы.

Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране.

Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное.

Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.
5
132 отзыва
Порту - любовь с первого взгляда
Порту - любовь с первого взгляда
Порту - любовь с первого взгляда

Описание экскурсии

История и легенды Порту

Вы посетите церковь Клеригуш и подниметесь на ее знаменитую «барочную свечу» — колокольню высотой 76 метров, откуда открывается великолепный вид на город. Далее зайдете в «Ливрарии Лелло», один из самых красивых книжных магазинов мира, и раскроете его мистические тайны и загадки. Спуститесь к площади Свободы с памятником королю Дону Педру IV и в самом центре увидите городскую ратушу, историю которой я обязательно расскажу. А еще зайдете на вокзал Сан Бенту, который знаменит чудесными кафельными мозаиками и огромными настенными панно. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Кафедральный Собор Се — место, где родился город. Вы узнаете его историю, тайны и изначальное предназначение.
  • Епископский дворец — образец португальской барочной архитектуры XVIII века. Вас удивит его грандиозный шестидесятиметровый фасад.
  • Церкви Карму и Кармелитош — здесь я расскажу об интересных религиозных традициях португальцев.
  • Здание университета и площадь Четырех Львов — в этом месте вы сможете сделать паузу и просто насладиться видом окружающих великолепных зданий.
  • Площадь Инфанта Энрикеша — вы увидите расположенные на ней дворец Биржи, церковь святого Франциска в готическом стиле и памятник Генриху Мореплавателю.

Старинная Рибейра и дегустация портвейна

Вы спуститесь к реке по старинным улочкам Порту, которые дышат португальским колоритом, и попадете в прибрежный район Рибейра. Здесь вы увидите, как живут обычные португальцы, и узнаете самые интересные факты из истории Порту. А еще пройдете по знаменитому мосту Дона Луиша I, построенному по проекту Эйфеля, и прогуляетесь по другой стороне реки Доуру — городу Вила-Нова-ди-Гая, откуда открывается великолепная панорама Порту. Завершится экскурсия посещением одного из знаменитых подвалов, где выдерживается портвейн, знакомством с процессом его приготовления и дегустацией шедевра португальского винодельческого искусства.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены посещение башни Клеригуш — €10, книжного магазина Livraria Lello — €12, и дегустация портвейна.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Torre dos Clérigos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 877 туристов
Меня зовут Таня. Я переехала в Португалию несколько лет назад и с тех пор с большим интересом изучаю историю страны, колорит ее замечательных городов и местные традиции. Мне очень нравится вникать в жизнь чудесного Порту и делиться своими знаниями и наблюдениями с путешественниками. Мои экскурсии наполнены множеством городских легенд, позитивными эмоциями и чудесным настроением!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
4
4
3
1
2
1
irina
Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и информативная прогулк. Татьяна отличный рассказчик и знает все о Португалии.
Даже дождь не смог испортить
читать дальшеуменьшить

впечатление!
А ещё Татьяна "магистр" в науке о портвейне!!!! Я никогда еще не слышала чтоб человек так красиво и увлекательно говорил о винах…. венцом нашей прогулки стала дегустация волшебного порто.
Ещё мы получили кучу рекомендаций.
Рекомендую однозначно.

Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и
Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и
Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и
Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и
Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и
Вам был полезен этот отзыв?
V
Мы очень хорошо провели время в компании Татьяны! Весь маршрут был очень занимателен, а истории о сказочном городе Порту были поданы с любовью и энтузиазмом. Так же мы много узнали
читать дальшеуменьшить

о современном быте жителей Порту их взглядам, традициям и их натуральному гостеприимству! Также и дегустация портвейна прошла в дружеской атмосфере, с ярчайшими подробностями о способе получения кажодого из уникальных вкусов и нюансах выдержки. Поэтому мы неудержались и приобрели несколько бытылок этого нектара, чтобы уже и дома за бокалом портвейна, вновь и вновь, мыслями возвращаться на яркие улочки города порту, его незабываемые набережные и чувствовать лёгкий бриз обзорных площадок с самыми невероятными видами на город. 🥂

Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном! В общем, будто прогулка с другом! Таня провела меня не только по знаковым местам Порту, но и поделилась локациями для моего самостоятельного посещения города! Да еще много чего!!! Рекомендую к посещению однозначно!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Хочу поблагодарить нашего гида за прекрасную прогулку по Порту. Таня очень увлекательно рассказывает о истории города и портвейне. Спасибо за замечательно проведённое время
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все очень понравилось!
Таня приятная, позитивная и открытая! Экскурсия прошла как прогулка с подружкой!
Много посоветовала локаций 🤗
Все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
прекрасный формат, знание предмета 💯
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Порту

Похожие экскурсии на «Порту - любовь с первого взгляда»

Любовь, портвейн и династический кряк
Пешая
3 часа
89 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Послушать исторические байки о том, как жил и развивался Порту
Начало: У Университета Порту
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€24 за человека
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пешая
3 часа
237 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
Сегодня в 10:00
11 авг в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Порту
Пешая
5 часов
355 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое свидание с Порту
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Какой же ты, Порту?
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Какой же ты, Порту?
Путешествие по Порту: от исторических площадей до винных погребов. Узнайте о культуре и традициях этого удивительного города
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порту
от €100 за экскурсию