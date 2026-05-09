77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите церковь Клеригуш и подниметесь на ее знаменитую «барочную свечу» — колокольню высотой 76 метров, откуда открывается великолепный вид на город. Далее зайдете в «Ливрарии Лелло», один из самых красивых книжных магазинов мира, и раскроете его мистические тайны и загадки. Спуститесь к площади Свободы с памятником королю Дону Педру IV и в самом центре увидите городскую ратушу, историю которой я обязательно расскажу. А еще зайдете на вокзал Сан Бенту, который знаменит чудесными кафельными мозаиками и огромными настенными панно. Кроме того, в программе экскурсии:
Кафедральный Собор Се — место, где родился город. Вы узнаете его историю, тайны и изначальное предназначение.
Епископский дворец — образец португальской барочной архитектуры XVIII века. Вас удивит его грандиозный шестидесятиметровый фасад.
Церкви Карму и Кармелитош — здесь я расскажу об интересных религиозных традициях португальцев.
Здание университета и площадь Четырех Львов — в этом месте вы сможете сделать паузу и просто насладиться видом окружающих великолепных зданий.
Площадь Инфанта Энрикеша — вы увидите расположенные на ней дворец Биржи, церковь святого Франциска в готическом стиле и памятник Генриху Мореплавателю.
Старинная Рибейра и дегустация портвейна
Вы спуститесь к реке по старинным улочкам Порту, которые дышат португальским колоритом, и попадете в прибрежный район Рибейра. Здесь вы увидите, как живут обычные португальцы, и узнаете самые интересные факты из истории Порту. А еще пройдете по знаменитому мосту Дона Луиша I, построенному по проекту Эйфеля, и прогуляетесь по другой стороне реки Доуру — городу Вила-Нова-ди-Гая, откуда открывается великолепная панорама Порту. Завершится экскурсия посещением одного из знаменитых подвалов, где выдерживается портвейн, знакомством с процессом его приготовления и дегустацией шедевра португальского винодельческого искусства.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены посещение башни Клеригуш — €10, книжного магазина Livraria Lello — €12, и дегустация портвейна.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Torre dos Clérigos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 877 туристов
Меня зовут Таня. Я переехала в Португалию несколько лет назад и с тех пор с большим интересом изучаю историю страны, колорит ее замечательных городов и местные традиции. Мне очень нравится вникать в жизнь чудесного Порту и делиться своими знаниями и наблюдениями с путешественниками. Мои экскурсии наполнены множеством городских легенд, позитивными эмоциями и чудесным настроением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
127
4
4
3
1
2
–
1
–
irina
Замечательная экскурсия. Много исторических фактов + легенд + интересно построенный диалог = результатом стала приятная и информативная прогулк. Татьяна отличный рассказчик и знает все о Португалии. Даже дождь не смог испортить читать дальшеуменьшить
впечатление! А ещё Татьяна "магистр" в науке о портвейне!!!! Я никогда еще не слышала чтоб человек так красиво и увлекательно говорил о винах…. венцом нашей прогулки стала дегустация волшебного порто. Ещё мы получили кучу рекомендаций. Рекомендую однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Valerij
Мы очень хорошо провели время в компании Татьяны! Весь маршрут был очень занимателен, а истории о сказочном городе Порту были поданы с любовью и энтузиазмом. Так же мы много узнали читать дальшеуменьшить
о современном быте жителей Порту их взглядам, традициям и их натуральному гостеприимству! Также и дегустация портвейна прошла в дружеской атмосфере, с ярчайшими подробностями о способе получения кажодого из уникальных вкусов и нюансах выдержки. Поэтому мы неудержались и приобрели несколько бытылок этого нектара, чтобы уже и дома за бокалом портвейна, вновь и вновь, мыслями возвращаться на яркие улочки города порту, его незабываемые набережные и чувствовать лёгкий бриз обзорных площадок с самыми невероятными видами на город. 🥂
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Я люблю такие прогулки, когда не просто исторические факты, цифры, а еще и разговоры о жизненном! В общем, будто прогулка с другом! Таня провела меня не только по знаковым местам Порту, но и поделилась локациями для моего самостоятельного посещения города! Да еще много чего!!! Рекомендую к посещению однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Anna
Хочу поблагодарить нашего гида за прекрасную прогулку по Порту. Таня очень увлекательно рассказывает о истории города и портвейне. Спасибо за замечательно проведённое время
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Все очень понравилось! Таня приятная, позитивная и открытая! Экскурсия прошла как прогулка с подружкой! Много посоветовала локаций 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгений
прекрасный формат, знание предмета 💯
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Порту
Похожие экскурсии на «Порту - любовь с первого взгляда»