Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Авейру. Древний городок Авейру был основан на Атлантическом побережье немного южнее Порту. Латинское название поселения Aviarium было обнаружено в документах 959 года. Авейру называют «Городом на воде», «Соляным городом», «Городом изразцов» и «Португальской Венецией».

В этом местечке раньше добывали соль для потребностей Португалии и для экспорта в другие североевропейские государства. Большинство фасадов старых домов украшено традиционными изразцами «азулезуш». В Авейру продолжены многочисленные каналы, а традиционные яркие лодки с высоко изогнутой кормой – «баркуш молисейруш», напоминают венецианские гондолы.

В Авейру сохранились удивительные достопримечательности 🏛️, в том числе внимания туристов заслуживает древнее строение на горе Санта Мария. С высоких крепостных стен открывается панорамный вид на окрестности. Во время индивидуальной экскурсии 🧭 по Авейру можно приобрести вкуснейший традиционный хлеб «fugaca». Его рецепт бережно передается местными пекарями из поколения в поколение.