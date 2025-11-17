Только для двоих. (Впрочем, мы можем обсудить это). Мы собрали тур для тех, чьи глаза хотят красоты, а душа — портвейна, а тело — отдыха. Тур по Порту и Долине
Описание тура
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Португалии — живописную Долину реки Доуро, где вас ждут изысканные вина, потрясающие пейзажи и гастрономические открытия! Эта эксклюзивная экскурсия создана для тех, кто ценит уникальный опыт, комфорт и погружение в местную культуру. Что вас ждет:Мы продумали каждый момент, чтобы вы могли насладиться красотой и вкусами этого региона:
- Проживание в старинной кинте — остановитесь в роскошной вилле с бассейном и захватывающим видом на реку Доуро. Уютные двухместные номера и атмосфера старинного поместья создадут идеальные условия для отдыха.
- Завтраки ручной работы — каждое утро вас будут ждать завтраки, приготовленные из свежайших продуктов, выращенных прямо на территории кинты. Настоящий вкус Португалии в каждом кусочке!
- Традиционная франсезинья — погрузитесь в гастрономическую культуру Португалии, отведав легендарный сэндвич франсезинья за обедом в одном из лучших местных ресторанчиков, рекомендованных гастрономическими экспертами. Эксклюзивные дегустации вин • Вас ждут три уникальные дегустации: Зеленое вино в регионе Винью Верде, в винодельне, куда можно попасть только по предварительной записи. Портвейн в музее Доуро, где вы узнаете секреты этого знаменитого напитка. Местное вино на борту кораблика, плывущего по реке Доуро, с потрясающими видами на виноградники.
- Посещение музея Доуро — узнаете, как создаются вина, от которых не бывает похмелья, и познакомьтесь с историей виноделия региона. Экскурсия в музей станет настоящим путешествием в мир винограда и традиций.
- Прогулка на кораблике — насладитесь красотой Долины реки Доуро с воды, проплывая мимо террасных виноградников и живописных холмов.
- Экскурсия по Порту — начнете путешествие с прогулки по историческому Порту, где вы окунетесь в хитросплетения королевских интриг, узнаете историю города и зарядитесь его энергией перед отправлением в Долину.
• Комфортное перемещение — все передвижения — из Порту в Долину реки Доуро и по самой долине — будут проходить на комфортабельном Peugeot 207. Трансфер из Порту до отеля и обратно также включен. Приятные бонусы:
- Бутылка воды в дорогу для каждого гостя.
- Сувенир на память о вашем путешествии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порту
- Долина реки Доуро
- Пезу-да-Регуа
- Музей портвейна
- Винодельни
- Старинные кинты
- Пиняо
Что включено
- Экскурсия
- Проживание (двухместное размещение)
- Трансфер
- Дегустации
- Музей
- Завтраки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Campanhã или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Порту
