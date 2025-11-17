Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Португалии — живописную Долину реки Доуро, где вас ждут изысканные вина, потрясающие пейзажи и гастрономические открытия! Эта эксклюзивная экскурсия создана для тех, кто ценит уникальный опыт, комфорт и погружение в местную культуру. Что вас ждет:Мы продумали каждый момент, чтобы вы могли насладиться красотой и вкусами этого региона:

Проживание в старинной кинте — остановитесь в роскошной вилле с бассейном и захватывающим видом на реку Доуро. Уютные двухместные номера и атмосфера старинного поместья создадут идеальные условия для отдыха.

Завтраки ручной работы — каждое утро вас будут ждать завтраки, приготовленные из свежайших продуктов, выращенных прямо на территории кинты. Настоящий вкус Португалии в каждом кусочке!

Традиционная франсезинья — погрузитесь в гастрономическую культуру Португалии, отведав легендарный сэндвич франсезинья за обедом в одном из лучших местных ресторанчиков, рекомендованных гастрономическими экспертами. Эксклюзивные дегустации вин • Вас ждут три уникальные дегустации: Зеленое вино в регионе Винью Верде, в винодельне, куда можно попасть только по предварительной записи. Портвейн в музее Доуро, где вы узнаете секреты этого знаменитого напитка. Местное вино на борту кораблика, плывущего по реке Доуро, с потрясающими видами на виноградники.

Посещение музея Доуро — узнаете, как создаются вина, от которых не бывает похмелья, и познакомьтесь с историей виноделия региона. Экскурсия в музей станет настоящим путешествием в мир винограда и традиций.

Прогулка на кораблике — насладитесь красотой Долины реки Доуро с воды, проплывая мимо террасных виноградников и живописных холмов.

Экскурсия по Порту — начнете путешествие с прогулки по историческому Порту, где вы окунетесь в хитросплетения королевских интриг, узнаете историю города и зарядитесь его энергией перед отправлением в Долину.

Комфортное перемещение — все передвижения — из Порту в Долину реки Доуро и по самой долине — будут проходить на комфортабельном Peugeot 207. Трансфер из Порту до отеля и обратно также включен. Приятные бонусы:.

Комфортное перемещение — все передвижения — из Порту в Долину реки Доуро и по самой долине — будут проходить на комфортабельном Peugeot 207. Трансфер из Порту до отеля и обратно также включен. Приятные бонусы:.

• Комфортное перемещение — все передвижения — из Порту в Долину реки Доуро и по самой долине — будут проходить на комфортабельном Peugeot 207. Трансфер из Порту до отеля и обратно также включен. Приятные бонусы: