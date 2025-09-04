Винный уик-энд в Португалии: Порту, долина реки Дору и Амаранте
Отправиться на лодочную прогулку и распробовать ноты «Винью-верде»
Начало: Порту, точное место и время - по договорённости
4 сен в 10:00
€350 за человека
Индивидуальный тур по городам севера Португалии: Порту и Авейру, Брага и Гимарайнш
Полюбоваться архитектурой, узнать историю знаменитого портвейна и прокатиться на лодке молисейру
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
€790 за всё до 4 чел.
От террас Дору до колыбели Португалии: индивидуально по 5 городам
Погулять по Амаранте и Пиньяну, посетить санктуарий Бон-Жезуш и замок Гимарайнш, узнать всё о Порту
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Порту
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Порту в июне 2025
Сейчас в Порту в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 350 до 790.
Туры на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «3-дневные туры», цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август