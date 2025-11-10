Мои заказы

От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики

Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Едем в отпуск, окутанный солёным океанским бризом, тонким ароматом портвейна и мелодичными переливами музыки фаду.

Мы встретимся в Порту и проследуем вдоль атлантического побережья в Лиссабон, по пути наслаждаясь идиллическими видами,
изящной архитектурой и легендами о властных монархах, храбрых рыцарях, прекрасных дамах, трагической любви.

Погрузимся в традиции виноделия, отправимся в речной круиз и побываем в местечке, где Джоан Роулинг искала вдохновение для сюжетов «Гарри Поттера».

Рассмотрим тысячи деталей санктуариев Девы Марии Фатимской и Бон-Жезуш, погуляем по городкам студентов и тамплиеров — Коимбре и Томару.

Объедем Баталью, Алкобасу, Назаре, Обидуш и ещё множество провинциальных уголков и вернёмся домой с целой шкатулкой впечатлений.

Ближайшие даты:
30
дек7
фев7
мар25
апр2
мая6
июн4
июл
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Порту

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель, остаток дня оставим свободным. Не упустите возможность прогуляться по набережной Рибейра, рассматривая старинные и уютные кафе, попробовать традиционный сэндвич франсезинья и насладиться вином.

2 день

Порту: производство портвейна, прогулки по центру, круиз по реке

Начнём день с посещения старинного дома портвейна. Вы узнаете о многовековой традиции производства знаменитого напитка и сможете насладиться дегустацией лучших сортов.

Потом отправимся гулять по историческому центру. Пересечём площадь Свободы и рассмотрим азулежу на здании вокзала Сан-Бенту. После обеда отправимся в круиз по реке Дору, слушая удивительные рассказы о 6 мостах. Зайдём в книжный магазин, в котором Джоан Роулинг черпала вдохновение во время создания «Гарри Поттера».

На ужин рекомендуем отведать морепродуктов или бакаляу из трески.

3 день

Галисия: комплекс Бон-Жезуш и окрестные деревни

Этот день посвятим Галисии. Нашей главной целью будет прекрасный комплекс Бон-Жезуш, сочетающий элементы барокко, рококо и классицизма. Вы подниметесь по грандиозной барочной лестнице, украшенной статуями и фонтанами, и с вершины полюбуетесь церковью и видами окрестностей.

На обратном пути в Порту мы заедем в несколько колоритных деревушек, где можно приобрести рыбу, хлеб, сыр, вино.

4 день

Университет и центр Коимбры, монастырь тамплиеров в Томаре

После завтрака необходимо освободить номера. Первый пункт сегодняшней программы — город студентов Коимбра. Мы пройдём по старейшему университету Португалии, зайдём в библиотеку и внутренний двор, полюбуемся видами со смотровой. Прогуляемся по старому центру со средневековыми улочками, мостами, кафе.

Следующую остановку сделаем в городе тамплиеров — Томаре. Посетим монастырь ордена Христа, погрузимся в мистические тайны о загадочных рыцарях.

Ночевать будем в Фатиме.

5 день

Санктуарий Фатимы, самостоятельные прогулки по Лиссабону

Движемся дальше. Заедем в санктуарий Фатимы — важное место паломничества, а затем направимся в Лиссабон, по пути делая остановки в самых живописных точках. Вечером — свободное время, во время которого рекомендуем обойти смотровые площадки или узнать историю явления Девы Марии детям в 1917 году.

6 день

Подземная пещера, монастыри в Баталье и Алкобасе, пляж в Назаре, улочки Обидуша

Впереди — насыщенный день. Сначала спустимся в подземные пещеры с необыкновенно красивыми сталактитами и сталагмитами.

Заедем в Баталью, чтобы рассмотреть детали доминиканского монастыря, возведённого в честь победы над кастильцами. Поговорим о печальной истории любви короля Педру и Инес де Кастро в монастыре города Алкобаса.

Восхитимся мощью Атлантики в Назаре: понаблюдаем за гигантскими волнами и вдохнём освежающий бриз. Финальный пункт на сегодня — Обидуш: погуляем по атмосферным улочкам и колоритным средневековым стенам и сможем попробовать ликёр жижинья в шоколадной чашке.

7 день

Лиссабон: район Белен, монастырь Жеронимуш, площадь Коммерции, квартал Альфама

Напоследок исследуем Лиссабон. Обзорная экскурсия включает район Белен с башней и монастырём Жеронимуш, площадь Коммерции, квартал Альфама. Остаток дня после обеда оставим свободным, чтобы вы смогли в комфортном темпе выбрать сувениры, попробовать десерт пастел-де-ната, поужинать под музыку фаду.

8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет93 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Порту и обратно в ваш город из Лиссабона
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - €80/взрослый, €50/ребёнок 6-14 лет, €15/ребёнок младше 5 лет
  • Виза
  • Стоимость тура с 1-местным размещением - 131 500 ₽ (3*) и 163 000 ₽ (4*)
  • По желанию:
  • Доплата за проживание в отеле 4* - 18 000 ₽
  • Ужин под музыку фаду - €80
  • Посещение винных погребов с дегустацией портвейна - €22
  • Поездка в Синтру (дворец Пена), Азеньяс-ду-Мар, на пляж Гиншу (возможно в четверг или пятницу) - €110
  • Индивидуальная экскурсия в Эвору и Вила-Висозу - €450 за 6 человек
  • Трансфер вне программы (с 21:00 до 8:00) - доплата €60 в одну сторону
  • Минимальное количество участников - 4 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
Завершение: Аэропорт Лиссабона, 12:00. Трансфер доступен с 8:00 до 21:00, в другое время - за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

