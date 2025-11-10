Мы встретимся в Порту и проследуем вдоль атлантического побережья в Лиссабон, по пути наслаждаясь идиллическими видами,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Порту
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель, остаток дня оставим свободным. Не упустите возможность прогуляться по набережной Рибейра, рассматривая старинные и уютные кафе, попробовать традиционный сэндвич франсезинья и насладиться вином.
Порту: производство портвейна, прогулки по центру, круиз по реке
Начнём день с посещения старинного дома портвейна. Вы узнаете о многовековой традиции производства знаменитого напитка и сможете насладиться дегустацией лучших сортов.
Потом отправимся гулять по историческому центру. Пересечём площадь Свободы и рассмотрим азулежу на здании вокзала Сан-Бенту. После обеда отправимся в круиз по реке Дору, слушая удивительные рассказы о 6 мостах. Зайдём в книжный магазин, в котором Джоан Роулинг черпала вдохновение во время создания «Гарри Поттера».
На ужин рекомендуем отведать морепродуктов или бакаляу из трески.
Галисия: комплекс Бон-Жезуш и окрестные деревни
Этот день посвятим Галисии. Нашей главной целью будет прекрасный комплекс Бон-Жезуш, сочетающий элементы барокко, рококо и классицизма. Вы подниметесь по грандиозной барочной лестнице, украшенной статуями и фонтанами, и с вершины полюбуетесь церковью и видами окрестностей.
На обратном пути в Порту мы заедем в несколько колоритных деревушек, где можно приобрести рыбу, хлеб, сыр, вино.
Университет и центр Коимбры, монастырь тамплиеров в Томаре
После завтрака необходимо освободить номера. Первый пункт сегодняшней программы — город студентов Коимбра. Мы пройдём по старейшему университету Португалии, зайдём в библиотеку и внутренний двор, полюбуемся видами со смотровой. Прогуляемся по старому центру со средневековыми улочками, мостами, кафе.
Следующую остановку сделаем в городе тамплиеров — Томаре. Посетим монастырь ордена Христа, погрузимся в мистические тайны о загадочных рыцарях.
Ночевать будем в Фатиме.
Санктуарий Фатимы, самостоятельные прогулки по Лиссабону
Движемся дальше. Заедем в санктуарий Фатимы — важное место паломничества, а затем направимся в Лиссабон, по пути делая остановки в самых живописных точках. Вечером — свободное время, во время которого рекомендуем обойти смотровые площадки или узнать историю явления Девы Марии детям в 1917 году.
Подземная пещера, монастыри в Баталье и Алкобасе, пляж в Назаре, улочки Обидуша
Впереди — насыщенный день. Сначала спустимся в подземные пещеры с необыкновенно красивыми сталактитами и сталагмитами.
Заедем в Баталью, чтобы рассмотреть детали доминиканского монастыря, возведённого в честь победы над кастильцами. Поговорим о печальной истории любви короля Педру и Инес де Кастро в монастыре города Алкобаса.
Восхитимся мощью Атлантики в Назаре: понаблюдаем за гигантскими волнами и вдохнём освежающий бриз. Финальный пункт на сегодня — Обидуш: погуляем по атмосферным улочкам и колоритным средневековым стенам и сможем попробовать ликёр жижинья в шоколадной чашке.
Лиссабон: район Белен, монастырь Жеронимуш, площадь Коммерции, квартал Альфама
Напоследок исследуем Лиссабон. Обзорная экскурсия включает район Белен с башней и монастырём Жеронимуш, площадь Коммерции, квартал Альфама. Остаток дня после обеда оставим свободным, чтобы вы смогли в комфортном темпе выбрать сувениры, попробовать десерт пастел-де-ната, поужинать под музыку фаду.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|93 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Порту и обратно в ваш город из Лиссабона
- Обеды и ужины
- Входные билеты - €80/взрослый, €50/ребёнок 6-14 лет, €15/ребёнок младше 5 лет
- Виза
- Стоимость тура с 1-местным размещением - 131 500 ₽ (3*) и 163 000 ₽ (4*)
- По желанию:
- Доплата за проживание в отеле 4* - 18 000 ₽
- Ужин под музыку фаду - €80
- Посещение винных погребов с дегустацией портвейна - €22
- Поездка в Синтру (дворец Пена), Азеньяс-ду-Мар, на пляж Гиншу (возможно в четверг или пятницу) - €110
- Индивидуальная экскурсия в Эвору и Вила-Висозу - €450 за 6 человек
- Трансфер вне программы (с 21:00 до 8:00) - доплата €60 в одну сторону
- Минимальное количество участников - 4 человека