Начнём день с посещения старинного дома портвейна. Вы узнаете о многовековой традиции производства знаменитого напитка и сможете насладиться дегустацией лучших сортов.

Потом отправимся гулять по историческому центру. Пересечём площадь Свободы и рассмотрим азулежу на здании вокзала Сан-Бенту. После обеда отправимся в круиз по реке Дору, слушая удивительные рассказы о 6 мостах. Зайдём в книжный магазин, в котором Джоан Роулинг черпала вдохновение во время создания «Гарри Поттера».

На ужин рекомендуем отведать морепродуктов или бакаляу из трески.