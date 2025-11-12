Мои заказы

Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье

Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Долина Дору — это один из старейших винодельческих регионов мира, история которого уходит корнями во времена Римской империи.

Он славится зелёными винами и портвейном, и вы сможете лично оценить их вкусы
и ароматы: вместе со мной, профессиональным сомелье, посетите лучшие хозяйства, спуститесь к дубовым бочкам в погребах и, конечно, продегустируете фирменные напитки.

А ещё эти места причислены к наследию ЮНЕСКО, ведь здесь невероятно красиво: вдоль крутых изгибов реки тянутся бесконечные террасы виноградников, а каждый склон будто сотворён талантливым художником.

Вы вдоволь налюбуетесь этими пасторальными пейзажами, проникнетесь атмосферой городка Ламегу и сможете дополнить поездку экскурсией на выбор: водной прогулкой на катере, променадом по садам дворца Матеуш или старому центру Амаранте.

Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Премиальный электрокар Kia EV9 для максимально комфортной поездки на дальние расстояния с полноценным третьим рядом сидений, где свободно могут разместиться взрослые.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация на винодельне Quinta da Aveleda, обед в панорамном ресторане, прогулки по Ламегу

Встретимся в Порту и поедем в сторону долины Дору. Первую остановку сделаем на винодельческой усадьбе Quinta da Aveleda, знаменитой освежающими зелёными винами и великолепным ландшафтным парком с павлинами. Здесь, среди эвкалиптов, магнолий и прудов, царит атмосфера романтики и уюта. Вы спуститесь в исторический винный погреб, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. Завершится визит дегустацией фирменных вин, раскрывающих свежесть, элегантность и уникальность терруара.

Двигаемся дальше, делая фотостопы в самых живописных точках и захватывающих дух пейзажах. Остановимся в панорамном ресторане с видом на реку и виноградники, где закажем изысканный обед: традиционные блюда региона и местные вина — настоящее гастрономическое наслаждение!

Побываем в Ламегу. Вы посетите один из старейших соборов Португалии, сочетающий романский, готический и барочный стили. Сможете подняться к церкви Богоматери Исцеляющей по лестнице из 686 ступеней, украшенной изящными азулежу и фонтанами. Завершит экскурсию прогулка к средневековому замку, со стен которого отлично видны окрестности.

Вечером — отдых в отеле.

Дегустация на винодельне Quinta da Aveleda, обед в панорамном ресторане, прогулки по Ламегу
2 день

Дегустации на винодельнях, изысканный обед, программа на выбор

Исходя из ваших пожеланий, подберу 1–2 винодельни, чтобы вы смогли разобраться во всех тонкостях производства сухих вин и портвейнов. Рекомендую выбрать между традиционной кинтой (шато) и молодым бутиковым хозяйством. Потом возьмём паузу для обеда в одном из лучших ресторанов долины Дору.

Далее — программа на выбор: прогулка на электрическом катере по реке (необходимо предварительное бронирование), променад по садам дворца Матеуш или экскурсия по старому центру Амаранте с узкими улочками, мостом, церковью Святого Гонсалу и пикантными десертами.

Вечером вернёмся в Порту и попрощаемся.

Дегустации на винодельнях, изысканный обед, программа на выбор

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Порту и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустации на винодельнях - от €20 каждая (с человека)
  • Билет в сады дворца Матеуш - €12,5
  • Прогулка на катере
  • Виза
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для группы до 4 участников. Для группы из 5-6 человек стоимость составляет €900, более 7 участников - обговаривается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Порту
С радостью познакомлю вас с севером Португалии. Я имею высшее образование в сфере туризма и являюсь сертифицированным сомелье (WSET 3). С удовольствием расскажу вам о богатой истории страны, а также
познакомлю с удивительным миром португальских вин. Для своих туров я отбираю только лучшие винодельни и рестораны, самые живописные смотровые площадки и аутентичные города без толп приезжих. Личное знакомство со многими виноделами региона откроют для вас возможности, недоступные для самостоятельных путешественников. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым!

Задать вопрос

