Встретимся в Порту и поедем в сторону долины Дору. Первую остановку сделаем на винодельческой усадьбе Quinta da Aveleda, знаменитой освежающими зелёными винами и великолепным ландшафтным парком с павлинами. Здесь, среди эвкалиптов, магнолий и прудов, царит атмосфера романтики и уюта. Вы спуститесь в исторический винный погреб, где под звуки классической музыки в дубовых бочках выдерживается ароматный бренди. Завершится визит дегустацией фирменных вин, раскрывающих свежесть, элегантность и уникальность терруара.

Двигаемся дальше, делая фотостопы в самых живописных точках и захватывающих дух пейзажах. Остановимся в панорамном ресторане с видом на реку и виноградники, где закажем изысканный обед: традиционные блюда региона и местные вина — настоящее гастрономическое наслаждение!

Побываем в Ламегу. Вы посетите один из старейших соборов Португалии, сочетающий романский, готический и барочный стили. Сможете подняться к церкви Богоматери Исцеляющей по лестнице из 686 ступеней, украшенной изящными азулежу и фонтанами. Завершит экскурсию прогулка к средневековому замку, со стен которого отлично видны окрестности.

Вечером — отдых в отеле.