Найдено 1 тур в Порту на русском языке, цена 37 717 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На автобусе 8 дней Португалия шаг за шагом: неторопливое турне вдоль Атлантики Вспомнить о тамплиерах, узнать историю местных Ромео и Джульетты и посетить родину портвейна Начало: Аэропорт Порту, время по договорённости 37 717 ₽ за человека

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