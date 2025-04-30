Португалия шаг за шагом: неторопливое турне вдоль Атлантики
Вспомнить о тамплиерах, узнать историю местных Ромео и Джульетты и посетить родину портвейна
Начало: Аэропорт Порту, время по договорённости
30 апр в 10:00
21 мая в 10:00
37 717 ₽ за человека
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