Начнём наше путешествие с поездки в долину Дору, одно из красивейших мест Португалии. Первую остановку сделаем в уютном Амаранте — городе любви, отваги и сладостей.

Посетим смотровую, откуда открываются великолепные панорамы реки, виноградников, гор. С такими видами мы пообедаем и продолжим путь.

Побываем в Пиньяне, где можно покататься на лодке молисейру. Проследуем вдоль живописной дороги, любуясь склонами и террасами. Задержимся на винодельне, чтобы продегустировать сухие вина и портвейны, и вечером вернёмся в Порту.