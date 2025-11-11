От террас Дору до колыбели Португалии: индивидуально по 5 городам
Погулять по Амаранте и Пиньяну, посетить санктуарий Бон-Жезуш и замок Гимарайнш, узнать всё о Порту
Откройте для себя аутентичную Северную Португалию с её впечатляющей архитектурой, открыточными пейзажами и насыщенной вкусами и ароматами гастрономией.
Мы начнём в одном из старейших винодельческих регионов мира — долине Дору: любуясь читать дальше
плавными изгибами холмов и стройными рядами лоз, изучим Амаранте и Пиньян.
Посетим древнейшие города, Брагу и Гимарайнш: восхитимся изяществом санктуария Бон-Жезуш-ду-Монте и мощью средневекового замка и узнаем, где именно зародилась эта прекрасная страна. Завершим поездку в Порту, беседуя о Гюставе Эйфеле, Педро IV и легендах этих мест.
Если захотите, попробуем напитки, ставшие визитными карточками Португалии, — вина и, конечно, портвейн.
Долина Дору: Амаранте, Пиньян, смотровые площадки, винодельня
Начнём наше путешествие с поездки в долину Дору, одно из красивейших мест Португалии. Первую остановку сделаем в уютном Амаранте — городе любви, отваги и сладостей.
Посетим смотровую, откуда открываются великолепные панорамы реки, виноградников, гор. С такими видами мы пообедаем и продолжим путь.
Побываем в Пиньяне, где можно покататься на лодке молисейру. Проследуем вдоль живописной дороги, любуясь склонами и террасами. Задержимся на винодельне, чтобы продегустировать сухие вина и портвейны, и вечером вернёмся в Порту.
2 день
Санктуарий Бон-Жезуш в Браге, замок и дворец в Гимарайнше
Этот день посвятим двум прекрасным городам. Сначала направимся в Брагу, насквозь пропитанную более чем 2000-летней историей. Погуляем по центру, полюбуемся изяществом санктуария Бон-Жезуш-ду-Монте с каскадной лестницей, фонтанами, скульптурами, осмотрим один из старейших в мире водяных фуникулёров.
Следующий пункт — Гимарайнш, колыбель всей страны. Увидим надпись «Здесь родилась Португалия», посетим могучий замок и дворец герцогов Браганса с внушительной коллекцией оружия, гобеленов и антикварной мебели.
Затем вернёмся в Порту.
3 день
Порту: вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I, башня Клеригуш, памятник королю Педро IV
Напоследок исследуем главные достопримечательности и исторические места Порту. Рассмотрим плитки азулежу на вокзале Сан-Бенту, рассмотрим старинные люстры, витражи и картины в интерьере «Макдональдса».
Узнаем, как мост Луиша I связан с Гюставом Эйфелем, и поговорим о мастерстве архитектора, построившего башню Клеригуш. Обсудим, почему сердце короля Педро IV навсегда осталось с городом и как он вошел в четвёрку любимых монархов.
Если захотите, завершим прогулку бокалом портвейна в уютном погребе.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 109 туристов
Я живу в Порту и хочу помочь русскоговорящим путешественникам познакомиться с городом и особенностями жизни в нём. А также покажу гостям, как прекрасна Северная Португалия с её впечатляющими историей, природой и гастрономией. Древние улочки, живописные виноградники, портвейн — всё покажу и расскажу!