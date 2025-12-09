Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты » в Синтре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа 73 отзыва Билеты Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками Начало: На жд вокзале Синтры «В стоимость не включены входные билеты: Национальный Дворец да Вила — €13/чел» €160 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 27 отзывов Билеты Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров Начало: у входа в королевский дворец «Дополнительные расходы: входной билет в усадьбу Регалейра (взрослый билет — 12 евро» Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30 €30 за билет 2 часа Билеты Дворец Пена: билет и аудиоэкскурсия Посетите легендарный Дворец Пена в Синтре. Узнайте о королевской семье, прогуляйтесь по крепостным стенам и полюбуйтесь океаном Начало: У входа в парк «Пена» «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 €32 за билет Другие экскурсии Синтры

