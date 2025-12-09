Билеты
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
«В стоимость не включены входные билеты: Национальный Дворец да Вила — €13/чел»
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
«Дополнительные расходы: входной билет в усадьбу Регалейра (взрослый билет — 12 евро»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
12 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€30 за билет
Дворец Пена: билет и аудиоэкскурсия
Посетите легендарный Дворец Пена в Синтре. Узнайте о королевской семье, прогуляйтесь по крепостным стенам и полюбуйтесь океаном
Начало: У входа в парк «Пена»
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€32 за билет
