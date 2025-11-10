Вдохновленный средневековыми сказками, король Фердинанд II создал уникальный Дворец Пена в Синтре.
Посетители смогут пройтись вдоль крепостных стен, заглянуть в королевские апартаменты и узнать о жизни королевы Амалии. Аудиоэкскурсия расскажет о загадочных символах и истории обитателей дворца. Погрузитесь в атмосферу романтики и узнайте больше о португальской культуре. Не упустите шанс насладиться захватывающими видами на Атлантический океан
6 причин купить этот билет
- 🎧 Аудиоэкскурсия без гида
- 🏰 Уникальная архитектура
- 👑 История королевской семьи
- 🌊 Виды на Атлантический океан
- 📱 Удобное мобильное приложение
- 🔍 Загадочные символы и легенды
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Дворец Пена
- Крепостные стены
- Апартаменты королевской семьи
Описание билета
- Вы познакомитесь с особой архитектурой дворца, сочетающей восточные и западные мотивы.
- Посетите апартаменты королевской семьи и услышите их монастырскую предысторию.
- Узнаете, как королева Амалия провела здесь последние дни перед революцией.
- Рассмотрите подлинный «диджейский» зал 19 века, превращённый в кальянную.
- Послушаете рассказ о сумасбродном и очаровательном, одержимом и романтичном Фердинанде II — основателе Пены.
- Погрузитесь в прекрасную средневековую сказку, созданную в середине позапрошлого столетия.
- Полюбуетесь видами на Атлантический океан и прогуляетесь вдоль крепостных стен.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа во дворец.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику комплекса на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет во дворец Пена.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиогид
|€32
|Дети до 17 лет + аудиогид
|€29
|Дети до 5: билет + аудиогид
|€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк «Пена»
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Синтре
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Синтры
