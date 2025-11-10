Мои заказы

Дворец Пена в Синтре: билет и аудиоэкскурсия

Посетите легендарный Дворец Пена в Синтре. Узнайте о королевской семье, прогуляйтесь по крепостным стенам и полюбуйтесь океаном
Вдохновленный средневековыми сказками, король Фердинанд II создал уникальный Дворец Пена в Синтре.

Посетители смогут пройтись вдоль крепостных стен, заглянуть в королевские апартаменты и узнать о жизни королевы Амалии. Аудиоэкскурсия расскажет о загадочных символах и истории обитателей дворца. Погрузитесь в атмосферу романтики и узнайте больше о португальской культуре. Не упустите шанс насладиться захватывающими видами на Атлантический океан

6 причин купить этот билет

  • 🎧 Аудиоэкскурсия без гида
  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 👑 История королевской семьи
  • 🌊 Виды на Атлантический океан
  • 📱 Удобное мобильное приложение
  • 🔍 Загадочные символы и легенды
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Дворец Пена
  • Крепостные стены
  • Апартаменты королевской семьи

Описание билета

  • Вы познакомитесь с особой архитектурой дворца, сочетающей восточные и западные мотивы.
  • Посетите апартаменты королевской семьи и услышите их монастырскую предысторию.
  • Узнаете, как королева Амалия провела здесь последние дни перед революцией.
  • Рассмотрите подлинный «диджейский» зал 19 века, превращённый в кальянную.
  • Послушаете рассказ о сумасбродном и очаровательном, одержимом и романтичном Фердинанде II — основателе Пены.
  • Погрузитесь в прекрасную средневековую сказку, созданную в середине позапрошлого столетия.
  • Полюбуетесь видами на Атлантический океан и прогуляетесь вдоль крепостных стен.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа во дворец.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику комплекса на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет во дворец Пена.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиогид€32
Дети до 17 лет + аудиогид€29
Дети до 5: билет + аудиогид€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк «Пена»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Синтре
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Синтры

