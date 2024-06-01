Индивидуальные экскурсии в Синтре с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Синтре на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Начало: На жд вокзале Синтры
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Средневековые дворцы и замки Синтры в пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от 140 за всё до 3 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Иная Синтра. Не для всех
Индивидуальная
6 часов
Иная Синтра. Не для всех
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 8 чел.
Секреты Лунной горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Секреты Лунной горы
Узнать Синтру вместе с дипломированным историком и разгадать замыслы тайных орденов
Начало: От места вашего проживания
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
600 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
    Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
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    исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую!

  • И
    Ирина
    5 апреля 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Нам все очень понравилось. Юлия- прекрасная рассказчица, очень эрудированна и знает всё о Португалии и, в частности, о Синтре. 4 часа пролетели незаметно. Только положительные впечатления и искренние рекомендации!
  • О
    Ольга
    16 марта 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально и весело. Рекомендуем всем!
    Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформальноОтличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально
  • А
    Андрей
    25 сентября 2023
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,
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    когда не надо. На мыс Кабо да Рока мы не ездили по взаимной договоренности (съездили сами отдельно). В общем отлично провели время, рекомендую.

  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
  • А
    Анна
    24 августа 2023
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
  • A
    Aleksandr
    4 июня 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    17 октября 2019
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно
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    рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Индивидуальные»

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  4. Душевный день в Синтре и окрестностях
  5. Иная Синтра. Не для всех
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
Сейчас в Синтре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 600. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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