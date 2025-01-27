Групповые экскурсии Синтры

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Синтре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Пешая
3.5 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
4 апр в 09:30
7 апр в 09:30
€30 за человека
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
9 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
6 апр в 09:00
12 апр в 09:00
€95 за человека
Синтра: шаг за шагом
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Синтра: шаг за шагом
Погрузитесь в атмосферу Синтры, где история и природа создают волшебство. Откройте для себя дворцы и усадьбы, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Муниципалитет Синтра
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    27 января 2025
    Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
    Прекрасный тур и прекрасная, грамотная и очень харизматичная гид Валерия! Изначально я сомневалась по поводу бронирования этого тура с этой
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    компанией, потому как отзывы почему- то оставляли желать лучшего, но моя интуиция меня не подвела и все превзошло мои ожидания. Выехали вовремя,все время в дороге Валерия усердно рассказывала о стране, а пункте назначения, об особенностях португальской культуры. Больше всего осталась под впечатление от Мыса Року- действительно стоит приехать и посмотреть на океан с этого мыса, ощущение что тебя сейчас подхватит ветром и унесет. Еще раз спасибо за прекрасный тур, очень жаль что не удалось с вами побывать в Порто, но надеюсь что в следующий раз обязательно! Галина

  • A
    Andrey
    19 января 2025
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Экскурсию вместо Юлии проводил Александр. До Синтры мы добрались сами. Александр, как и договаривались, встретил нас на станции. Экскурсия получилась
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    интересная и познавательная в форме прогулки по прекрасному и необычному городу. Из-за огромной очереди мы отказались от посещения одной из локаций. Александр перестроил нашу экскурсию и мы прекрасно посетили королевский дворец. О чем вообще не пожалели. Всего было достаточно. И исторических фактов, и информации о современной жизни Синтры и страны в целом. Мы получили большое удовольствие. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
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  3. Синтра: шаг за шагом
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в апреле 2025
Сейчас в Синтре в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 95. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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