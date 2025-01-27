Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
4 апр в 09:30
7 апр в 09:30
€30 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
6 апр в 09:00
12 апр в 09:00
€95 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Синтра: шаг за шагом
Погрузитесь в атмосферу Синтры, где история и природа создают волшебство. Откройте для себя дворцы и усадьбы, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Муниципалитет Синтра
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина27 января 2025Прекрасный тур и прекрасная, грамотная и очень харизматичная гид Валерия! Изначально я сомневалась по поводу бронирования этого тура с этой
- AAndrey19 января 2025Экскурсию вместо Юлии проводил Александр. До Синтры мы добрались сами. Александр, как и договаривались, встретил нас на станции. Экскурсия получилась
- ИИрина17 июля 2023Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в апреле 2025
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