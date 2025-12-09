Описание экскурсииСинтра - один из популярнейших городов Португалии среди путешественников. И не зря, здесь находятся сказочный Дворец Пена, Усадьба Регалейра с таинственным колодцем посвящения, старинная Крепость Мавров, национальный дворец Синтры, дворец Монсеррат, а неподалёку от города - мыс Кабо да Рока. Я могу предложить вам оптимальный маршрут, который максимально сэкономит ваше время и силы, в то же время позволит посетить самые яркие локации, с учётом ваших интересов и пожеланий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец пена
- Усадьба Регалейра с колодцем посвящения
- Мыс Кабо да Рока
Место начала и завершения?
Лиссабон или Синтра
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в удобное для путешественника время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
