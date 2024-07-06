6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях: Замок мавров, Мыс Рока, пляжи и гастрономия
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
9 авг в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Иная Синтра. Не для всех: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия в Синтре с доступом к местам, недоступным для большинства. Погружение в историю кельтов, масонов и древних мегалитов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Лунной горы: экскурсия по Синтре с гидом-историком
Погрузитесь в историю Синтры и узнайте её секреты! Вас ждут уникальные достопримечательности и увлекательные рассказы о масонах и тайных орденах
Начало: От места вашего проживания
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€500 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июля 2024Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в августе 2024
Сейчас в Синтре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 349 до 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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