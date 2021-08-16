Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак

Побывай в загадочной и неповторимой Хакасии! Тебя ждут экскурсии на Тропу предков, Салбыкский курган, Саяны

5
3 отзыва
Побывай в загадочной и неповторимой Хакасии! Тебя ждут экскурсии на Тропу предков, Салбыкский курган, Саяны, в Саяно-Шушенскую ГЭС, музей-заповедник “Шушенское”, Оглахты, парк “Еграки”!
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
Ближайшие даты:
14
июл

Что вас ожидает 🤩

Горный хребет Сундуки
Горный хребет Сундуки
Одно из самых загадочных мест Хакасии
Тропа предков
Тропа предков
Здесь археологи нашли древнейшие в Сибири стоянки человека в пещерах, возрастом более 24 тысяч лет
Природный парк "Ергаки"
Природный парк "Ергаки"
Неповторимая, необычная и такая разная - то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков
Салбыкский курган
Салбыкский курган
Курган уже давно называют Стоунхенджем Сибири. Он расположен в Долине мёртвых царей - месте погребения скифской знати, сооружён в III веке до нашей эры

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Озеро Шира

Рано утром встреча туристов в п. Жемчужный оз. Шира. 

Размещение на БО «Комплекс на Комлева» и (или) «Комплекс на Садовой» (4-х-6-ти местное), обед (самостоятельно), отдых, купание в озере. 

Лечебные свойства озера Шира известны с давних времен. 

Первые отдыхающие на берегах  лазурного озера появились в 1891 году, когда жители этого берега поставили свои юрты. 

Наша планета насчитывает всего 4 водоема с похожими минеральными водами, что на озере Шира. 

Здоровый климат здешних мест — это редкое сочетание озерного воздуха и сухого климата степей. 

По своим масштабам минеральное озеро Шира впечатляет. Его длина доходит до десяти километров, а ширина около пяти. 

Это один из крупнейших водоемов Сибири, в котором сосредоточены миллионы кубометров лечебной влаги. 

Ужин (самостоятельно).

Встреча группы. Озеро ШираВстреча группы. Озеро ШираВстреча группы. Озеро ШираВстреча группы. Озеро Шира
2 день

Тропа предков

Завтрак (самостоятельно, в кафе, столовая в  п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 150 руб.). 

10.00 Экскурсия на Тропу предков. Время в пути: 2 час (60 км в одну сторону); Время экскурсии: 4 час.

Здесь археологи нашли древнейшие в Сибири стоянки человека в пещерах, возрастом более 24 тысяч лет. 

Предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесенные на сотни метров над рекой Белый Июс. 

Тропа условно разделена на 7 секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека...

ВАЖНО! В качестве обеда с собой необходимо взять перекус и воду. Организатор экскурсии накануне обязательно напомнит об этом.

18.00 Ужин (самостоятельно, в кафе, столовая в  п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 250 руб). 

Свободное время.

Тропа предковТропа предковТропа предковТропа предков
3 день

Горный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в Абакан

Завтрак (самостоятельно, в кафе, столовая в  п. Жемчужный оз. Шира. Средний чек 150 руб.). 

Освобождение номеров.

10.00 Выезд на горный массив Сундуки. Время в пути: 1 час 30 минут (90 км) Время экскурсии: 2,5 час

Экскурсия на горный массив Сундуки - одно из самых загадочных мест Хакасии. 

Массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения, которые все вместе, по мнению некоторых археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной.

14.00 Обед (самостоятельно, в кафе средний чек 250 руб.)  

14.30 Выезд на Туимский провал. Время в пути: 1 час (60 км)  Время экскурсии: 1 час

Экскурсия на Туимский провал- техногенный провал на месте закрытого в 1954 году подземного рудника недалеко от посёлка Туим (Хакасия).  

Месторождение отрабатывалось подземным способом. В результате взрывных работ кровля рудника проседала и позже обрушилась, образовав техногенную депрессию. 

После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина диаметром 6 м, которая постоянно расширялась.

На дне образовалось озеро с водой, окрашенной в ярко-голубой цвет. В 1996 Юрий Сенкевич снял о Провале сюжет для популярной телепрограммы Клуб путешественников, а позже место стало фоном для съёмок эпизода телеигры «Фактор страха».

16.30 Выезд в Абакан.  Время в пути: 2ч 30 мин (190 км) 

Размещение в отеле «Анзас», в двухместных номерах. 

Ужин (самостоятельно, в кафе (средний чек 250 руб.)).

Горный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в АбаканГорный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в АбаканГорный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в АбаканГорный массив Сундуки. Туимский провал. Выезд в Абакан
4 день

Оглахты. Салыбский курган

Завтрак в отеле.

10.00 Выезд на экскурсию на Оглахты.  Время в пути: 1 час 20 мин (67 км)   Время экскурсии: 3 часа 

Аж голова кружится от чистого воздуха, хакасских просторов, от вида Красноярского водохранилища. 

Очень волнительно на душе от сознания того, что сейчас мы будем подниматься по лестнице туда, где много тысяч лет назад на горе "Сорок зубьев" наши предки оставили на скалах рисунки, о своем житье-бытье... 

А рукотворная лестница впечатляет не меньше , чем древние рисунки!  965 ступеней — всего 500 метров в длину и с перепадом высот 150 метров! 

Ну а прикоснуться к истории и посмотреть на многовековые художества — как приятный бонус в конце пути!

13.00 Обед (самостоятельно - в придорожном кафе (средний чек 250 руб.))  

13.30 Выезд на экскурсию на Салбыкский курган.  Время в пути: 1час 30 мин (85 км)    Время экскурсии: 2 час

Если вы цените по-настоящему дикую, первозданную красоту и предпочитаете незабываемые впечатления, поездка на Большой Салбыкский курган для вас. 

Салбыкский курган в Хакасии уже давно называют Стоунхенджем Сибири. 

Он расположен в Долине мёртвых царей - месте погребения скифской знати, сооружён в III веке до нашей эры. 

Но сохраним интригу и предоставим вам возможность увидеть все своими глазами.

16.00 Выезд в Абакан (время в пути 1 час 30 мин; 73 км). 

Ужин (самостоятельно в кафе г. Абакана (средний чек от 200 руб.)).

Свободное время.

Оглахты. Салыбский курганОглахты. Салыбский курганОглахты. Салыбский курганОглахты. Салыбский курган
5 день

Выезд в Минусинск. Природный парк "Ергаки"

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров.

Выезд в Минусинск. Встреча с группой. 

Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году, 58 км. 

Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами. 

Отъезд в с. Ермаковское. 

Отъезд в природный парк «Ергаки»

Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех. 

Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать - паломников.

Прибытие в Визит-центр природного парка. 

Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.  

Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами. 

После эскурсии отъезд на турбазу.  

Размещение. 

Обед. 

Прогулка по территории парка. 

Отдых.  

Ужин.

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6 день

Висячий камень. Озеро "Радужное". Тармазаковский мост

Завтрак. 

Отъезд в природный парк "Ергаки" Экскурсия на Висячий камень

Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости. 

Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости. 

За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень». 

Скала «Висячий камень» – центральный объект на маршруте. 

Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное». 

Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз. 

После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное»

А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению.(15,8 км – 6-9 часов). 

На экскурсию взять обязательно с собой – воду, ланч-бокс (перекус) !!!

Возвращение на турбазу. Ужин.

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7 день

Отъезд в Шушенское. Экскурсия по музею

Завтрак. 

Освобождение номеров. 

Отъезд в Шушенское. 

Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».  Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. 

Обед. 

Обзорная экскурсия по территории музея. 

Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. 

Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей. 

Площадь музея-заповедника – около 16 гектаров. 

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. 

Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства. 

Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения. 

Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др. 

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс. 

Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно - с конца 80-х годов ХХ столетия. 

Выставки из фондов музея экспонируются не только на музейных площадях, но и вывозятся в близлежащие территории. 

В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов. 

В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие. 

Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел. 

Ужин.

Отъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музеюОтъезд в Шушенское. Экскурсия по музею
8 день

Национальный Шушенский бор

Завтрак. 

Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор» с посещением Журавлиной и Песчаной горок.  

Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. 

Территория парка расположена на стыке двух природно-климатических зон — лесостепи и тайги и включает уникальные природно-территориальные комплексы Западного Саяна и Минусинской котловины. 

Общая площадь парка 39 180 га. Первый и пока единственный в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами. 

Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое. 

На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих. 

Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В.И. Ленин во время охоты. 

В окрестностях Шушенского у В.И. Ленина были особенно любимые места. Они взяты под охрану государства. 

Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перова. 

Возвращение в деревню.  

Обед. 

Свободное время.  

Ужин. 

Национальный Шушенский борНациональный Шушенский борНациональный Шушенский борНациональный Шушенский бор
9 день

Саяно-Шушенская ГЭС. Музей им. Н.М.Мартьянова. Отправление в г. Красноярск

Завтрак. 

Освобождение номеров. 

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа). 

Саяно-Шушенская гидроэлектроста́нция имени П. С. Непорожнего – крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире. Расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире. 

Майнская ГЭС является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы этой мощной ГЭС. 

Высота ГЭС более 200 метров, а длина по верхней бровке — около одного километра! 

Арочно-гравитационная плотина способна удержать напор более чем 30 кубических километров воды!! 

Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе. А фотографии сохранят это событие на всю жизнь! 

При ГЭС организовано форелевое хозяйство. 

Трансфер в д. Сизая. Обед в усадьбе «Яблоко от яблони»

Экскурсия по территории усадьбы, дегустация фруктов.  

Трансфер в Минусинск.  

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова

Минусинский музей им. Н.М. Мартьянова – старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником. 

Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав. 

Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории. 

Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века. 

В музее есть уникальные экспонаты. 

Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Посадка на поезд в вагон плацкарт до г. Красноярска. 

Ужин (ланч-бокс).

Саяно-Шушенская ГЭС. Музей им. Н.М.Мартьянова. Отправление в г. КрасноярскСаяно-Шушенская ГЭС. Музей им. Н.М.Мартьянова. Отправление в г. КрасноярскСаяно-Шушенская ГЭС. Музей им. Н.М.Мартьянова. Отправление в г. Красноярск
10 день

Отъезд

Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:30 – время местное).

Проживание

Доплата за одноместное размещение на БО о. Шира (2 ночи) – 3000 руб./чел., в гостинице в Абакане (2 ночи) – 3000 руб./чел., Ергаки (2 ночи) – 4000 руб./чел., Шушенское «Новая деревня» (2 ночи) – 5000 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • 2-х-6-ти местное размещение по программе
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Ж/д билет в вагоне плацкарт Минусинск-Красноярск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Страховка
  • Питание не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, поселок Жемчужный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как добраться?

Организуется трансфер из Красноярска на рейсовом автобусе, время отправления в 06:00. Если вы хотите приехать из другого населенного пункта, например из Абакана, то добираетесь самостоятельно на автобусе, время прибытия к обеду, к 13-00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 авг 2021
От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.
Е
26 июля 2021
Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание,
доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".
С
17 сен 2020
Молодцы, все организовали хорошо, всегда были на связи.

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