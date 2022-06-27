Встреча группы.
Завтрак в кафе г. Абакан.
Заселение в отель города.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Вход в долину через священные Камни Врата жизни. Место, где сбываются все желания.
Ланч на природе.
Возвращение в Абакан. Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе.
«Тропа предков» считается паломнической тропой, предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам.
Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека.
Древнее название этого скального массива — «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов».
Ланч на маршруте.
Возвращение в отель. Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию Оглахты. Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным визит центром, «лестницей в небо».
Катерная прогулка по Красноярскому водохранилищу к «Енисейским воротам».
Ланч на природе. Отдых на берегу Красноярского моря.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе города.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".
Место силы с мощной энергетикой. Самая популярная экскурсия в Хакасии.
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.
Пикник на маршруте.
Купание на озере Иткуль.
Возвращение в Абакан. Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд по местам силы Хакасии.
Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».
По дороге остановка у священного камня "Волчица" – лечебный камень в Хакасии.
Обед в юрте. Национальные блюда.
Посещение музейного комплекса «Казановка». Камень «Ах Тас».
Возвращение в Абакан. Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».
Посещение смотровой площадки СШГЭС, форелевые хозяйства.
Посещение музея-заповедника «Шушенское».
Возвращение в Абакан. Ужин.
Завтрак в отеле.
Дополнительно оплачиваются экскурсии на выбор*:
Завтрак.
Трансфер группы в аэропорт.
Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты.
Тур предусматривает проживание в одном отеле города Абакана (Абакан 4*/Азия 4*).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб.:
|Размещение
|Стоимость
|Одноместное размещение в отеле Азия 4*
|55 000
|Двухместное размещение в отеле Азия 4*
|50 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.