Встреча группы.

Завтрак в кафе г. Абакан.

Заселение в отель города.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.

Вход в долину через священные Камни Врата жизни. Место, где сбываются все желания.

Ланч на природе.

Возвращение в Абакан. Ужин.