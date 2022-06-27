Восемь приключений в Хакасии

Экскурсионный сити тур с ежедневными выездами на экскурсии с проживанием в одном отеле города Абакана

Экскурсионный сити тур с ежедневными выездами на экскурсии с проживанием в одном отеле города Абакана.

Данный формат удобен тем, что ежедневно вы будете возвращаться в комфортный отель и иметь возможность полноценного отдыха, а так же вечерних прогулок по городу. Камерный Абакан — «город сад», уютный, безопасный, с яркой ночной жизнью.

Помимо этого гости каждый день будут знакомится с новыми людьми, Хакасия гостеприимна, вы сможете обрести друзей и единомышленников. Мы гарантируем подтверждение на тур даже на одного человека.
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Салбыкский курган
Салбыкский курган
Посетим крупнейший мегалитический курган бассейна Среднего Енисея
Тропа предков
Тропа предков
Прогуляемся по древней шаманской тропе
Енисейские ворота
Енисейские ворота
Отправимся на катерную прогулку по Красноярскому водохранилищу

Программа тура по дням

1 день
Салбыкский курган

Встреча группы.

Завтрак в кафе г. Абакан.

Заселение в отель города.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории. 

Вход в долину через священные Камни Врата жизни. Место, где сбываются все желания. 

Ланч на природе.

Возвращение в Абакан. Ужин.

Салбыкский курганСалбыкский курганСалбыкский курганСалбыкский курган
2 день
Тропа предков

Завтрак в отеле.

Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе. 

«Тропа предков» считается паломнической тропой, предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам.

Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека. 

Древнее название этого скального массива — «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов». 

Ланч на маршруте.

Возвращение в отель. Ужин.

Тропа предковТропа предковТропа предковТропа предков
3 день
Участок Оглахты — катер к &quot;Енисейским воротам&quot;

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию Оглахты. Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным визит центром, «лестницей в небо».

Катерная прогулка по Красноярскому водохранилищу к «Енисейским воротам». 

Ланч на природе. Отдых на берегу Красноярского моря.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе города.

Участок Оглахты — катер к &quot;Енисейским воротам&quot;Участок Оглахты — катер к &quot;Енисейским воротам&quot;Участок Оглахты — катер к &quot;Енисейским воротам&quot;Участок Оглахты — катер к &quot;Енисейским воротам&quot;
4 день
Древняя обсерватория &quot;Сундуки&quot;. Озеро Иткуль

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков". 

Место силы с мощной энергетикой. Самая популярная экскурсия в Хакасии. 

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды. 

Пикник на маршруте. 

Купание на озере Иткуль.

Возвращение в Абакан. Ужин.

Древняя обсерватория &quot;Сундуки&quot;. Озеро ИткульДревняя обсерватория &quot;Сундуки&quot;. Озеро ИткульДревняя обсерватория &quot;Сундуки&quot;. Озеро ИткульДревняя обсерватория &quot;Сундуки&quot;. Озеро Иткуль
5 день
Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; и &quot;Казановка&quot;

Завтрак в отеле. 

Выезд по местам силы Хакасии.

Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».

По дороге остановка у священного камня "Волчица" – лечебный камень в Хакасии.

Обед в юрте. Национальные блюда.

Посещение музейного комплекса «Казановка». Камень «Ах Тас».

Возвращение в Абакан. Ужин.

Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; и &quot;Казановка&quot;Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; и &quot;Казановка&quot;Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; и &quot;Казановка&quot;Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; и &quot;Казановка&quot;
6 день
СШГЭС. Музей-заповедник &quot;Шушенский&quot;

Завтрак в отеле. 

Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».

Посещение смотровой площадки СШГЭС, форелевые хозяйства.

Посещение музея-заповедника «Шушенское».

Возвращение в Абакан. Ужин.

СШГЭС. Музей-заповедник &quot;Шушенский&quot;СШГЭС. Музей-заповедник &quot;Шушенский&quot;СШГЭС. Музей-заповедник &quot;Шушенский&quot;СШГЭС. Музей-заповедник &quot;Шушенский&quot;
7 день
Экскурсии на выбор

Завтрак в отеле.

Дополнительно оплачиваются экскурсии на выбор*:

  • Минусинск купеческий — от 1200 рублей с человека;
  • маршрут в горы Ергаки к «Висячему камню» — 1800 рублей с человека;
  • Бородинская пещера — 2000 рублей с человека;
  • путешествие по фермерским деревням — 2000 рублей с человека.
8 день
Отъезд

Завтрак. 

Трансфер группы в аэропорт.

Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты.

Проживание

Тур предусматривает проживание в одном отеле города Абакана (Абакан 4*/Азия 4*).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость
Одноместное размещение в отеле Азия 4*55 000
Двухместное размещение в отеле Азия 4*50 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживаниетранспортпитание (полный пансион)проживаниетрансфер в аэропорт и обратновходные билеты в музеимедицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратнопитание
  • Не указанное в программе турадополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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