4 день

Природный артефакт «Висячий камень»

Завтрак.

Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и братно).

Тропа частично оборудована перилами.

Ланч на природе (ланч-боксы).

Возвращение на базу Ергаки.

Ужин в кафе.

По желанию вы можете воспользоваться услугами СПА: баня, сауна, бассейн (за дополнительную плату).

Продолжительность маршрута: около8 часов, включая дорогу.

Важно:

При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.

Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.

Рекомендация гостям: трекинговая обувь (сменная обувь), удобная спортивная одежда, непромокаемая куртка или дождевик, небольшой рюкзак на лямках, головной убор от солнца, индивидуальная аптечка.