Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Увидим все главные локации, поживём в диких местах рядом с чистейшими озёрами, погуляем среди кедров и пихт.
Пройдём 2 перевала, выпьем травяной чай с видом на скальные пики, умоемся освежающей водой из Малахитовой ванны.
Насладимся красно-розовым закатом, сфотографируемся с огромным Висячим камнем и посетим озеро Горных духов.
Вдохновимся таёжной природой с её водопадами, изумрудной растительностью, высокими деревьями и воздухом с нотками хвои. Отдохнём от города, работы и людей в компании единомышленников.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 100 ₽
Описание
Организационные детали
Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.
Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.
В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.
Июль — самый тёплый месяц года.
Август — время ягод и кедровых орехов.
В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.
Проживание. В туристических 2-3-местных палатках.
Питание. 3-разовое походное. Завтраки и ужины готовим в лагере. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье, горячий чай. Просьба сообщить инструктору минимум за 3 дня до похода об особенностях питания, аллергии, вегетарианстве.
Уровень сложности. Маршрут включает переходы с рюкзаками через перевалы и радиальные пешие выходы к природным объектам налегке. Максимально в день проходим 15 км. Перепад высот не более 700 м с рюкзаками. Налегке — до 1500 м. Живём в полевых условиях. Поход подходит туристам с опытом горных походов с рюкзаками. Обязательно взять с собой треккинговую разношенную обувь и, желательно, треккинговые палки. Берём подростков от 16 лет, готовых к продолжительным переходам под рюкзаком и проживанию в палатке. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Протяжённость всех треккингов — 90 км.
Связь и интернет. Хорошо ловит только «Теле2». Местами связи не будет.
Программа тура по дням
Абакан - лагерь в «Ергаках» у Каровых озёр - Висячий камень и спящий великан
Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Абакана. Едем на микроавтобусе около 3,5-4 часов до природного парка «Ергаки».
После регистрации в визит-центре парка пройдём 9 км с рюкзаками до туристической стоянки у Каровых озёр, где разобьём лагерь. Поставим палатки, пообедаем и отправимся в радиалку налегке до Висячего камня. С высоты 1700 метров над уровнем моря отрывается потрясающий вид на просторы «Ергаков» и каменного Спящего Саяна.
Вечером вернёмся в лагерь, поужинаем, налюбуемся звёздным небом и получше познакомимся. Переночуем на высоте 1631 м.
Треккинг к Мраморному водопаду и озеру
Проснёмся на свежем воздухе, сытно позавтракаем и отправимся в треккинг на весь день до Мраморного водопада и одноимённого озера. Пройдём 15 км за 6 часов с перепадом высот около 900 м.
Мраморный водопад, или Тушканчик, является одним из самых крупных в «Ергаках». Полюбуемся на 35-метровый поток воды в окружении изумрудных кустарников. Путь к нему лежит мимо кедров, пихт и елей. Сегодня увидим таёжную природу во всей красе и многообразии. Без рюкзаков наше путешествие гораздо приятнее. Больше сил остаётся на фотографии и созерцание. Устроим пикник с живописным видом и вернёмся к вечеру в лагерь, где приготовим горячий ужин.
Через перевал Художников к чистейшему озеру с видом на скалы
Позавтракав, собираем лагерь и отправляемся в непростой переход под рюкзаками через перевал Художников к новой стоянке. Пройдём 7 км с набором высоты 300 м и сбросом 500 м.
Путь живописный и богатый на видовые точки. Окажемся на высоте почти 2000 метров над уровнем моря на перевале. К обеду уже прибудем в лагерь у озера Художников, поставим палатки и приготовим еду на газовой горелке. За кружечкой чая восхитимся пейзажами вокруг, где проведём целых 3 ночи. Отсюда открывается панорама на скалы Братья и Парабола. Умоемся прохладной водой, насладимся тишиной и звуками природы.
Пик Зуб Дракона с видом на весь парк «Ергаки»
Открываем двери палатки и пытаемся поверить, что находимся посреди дикой природы у чистейшего озера с отражающимися на воде вершинами.
В июне застанем в «Ергаках» цветение жарков. Июль порадует самой тёплой погодой. А август — таёжными ягодами и кедровыми орехами. В конце лета скальные вершины окрашиваются в багровые тона. Начинается время фотографов и художников.
После завтрака отправимся в треккинг налегке к пику Зуб Дракона. Пройдём 15 км, наберём 1500 м и поднимемся на высоту 2176 метров над уровнем моря. С вершины пика, широкой каменной плиты, посмотрим на весь природный парк «Ергаки». Отдохнём, устроим обед-пикник и вернёмся к вечеру в лагерь.
Озеро Горных духов, Малахитовая ванна и водопад
Сегодня устроим день отдыха. Выспимся, подольше поваляемся в палатках, позавтракаем.
Совершим лёгкие прогулки к озеру Малахитовая ванна, водопаду и озеру Горных духов. Налюбуемся бирюзово-голубой водой, скальными вершинами вокруг, сделаем эффектные фотографии и вернёмся в лагерь.
Встретим в тишине красно-розовый закат. Наша стоянка находится в идеальном месте для медитаций и йоги на свежем воздухе под звуки природы. Желающие могут попрактиковаться.
К озеру среди кедров через перевал Птица
После завтрака собираем лагерь и переходим к озеру Светлое через перевал Птица.
По пути совершим радиальную прогулку без рюкзаков к Параболе, поднимемся на одну из её вершин, откуда открывается потрясающий вид на самые высокие пики «Ергак» — Звёздный и Птица. Полюбуемся ещё раз озером Художников, но уже с высоты. Увидим вдохновляющую панораму с самого высокого перевала парка.
Установим лагерь на 2 ночи у 2-километрового озера Светлое среди кедрового леса. Всего за день пройдём 7 км.
Треккинг на гору Видовка
Сегодня отправимся на гору Видовка на высоту 1927 метров над уровнем моря. Место, куда должен обязательно сходить каждый, кто приехал в «Ергаки». Треккинг без рюкзаков на 8 км.
Посмотрим на озеро Светлое с высоты и разглядим в его очертаниях церковный купол. Отсюда происходит название водоёма — святое, светлое. Полюбуемся панорамой на озеро Золотарное, оно же Малахитовое, скалы Зуб Дракона, гору Динозавр, перевал Пикантный. С другой стороны увидим пики Звёздный и Птица. Найдём три маленькие скалы на Видовке — Собаку, Палец и Крепость. Каждая похожа на своё название.
Вечером приготовим горячий ужин в лагере, пообщаемся и поделимся впечатлениями.
Возвращение в Абакан
Встречаем медленное утро в горах с кружечкой ароматного чая.
После завтрака собираем вещи, палатки, проходим участок в 8 км под рюкзаками до трассы. Здесь нас будет ждать микроавтобус. На вокзал приедем к 16:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
- 3-разовое походное питание
- Аренда группового снаряжения: котлов, горелок, газа, поварёшек, тента
- Прокат палаток
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация в МЧС
- Поход проводится в группе от 6 человек
Что не входит в цену
- Билеты до Абакана и обратно
- Личное снаряжение - спальник, коврик для сна, треккинговые палки
- Страховка
- Личные расходы и сувениры