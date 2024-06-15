Встреча рано утром на железнодорожном вокзале Абакана. В Абакан приезжают все поезда утром. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Красноярск-Абакан заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. (Выезд из Красноярска в 00.30. Приезд в Абакан в 7.20. Цена 1100 рублей).

Знакомство, распределение продуктов. Выдвигаемся в дорогу на автобусе в «Ергаки». Приезжаем в парк, получаем пропуски, регистрируемся в МЧС и выходим на тропу.

Мы набираем высоту вдоль реки Малая Буйба. В живописном месте на берегу озера Радужное разбиваем лагерь и совершаем радиальный выход к Висячему камню. Вечером возвращаемся в лагерь.

Статистика за сегодня: 9 км, 5 часов, подъём 400 м, спуск 111 м, высота ночёвки 1587 м.