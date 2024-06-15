Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
Групповой тур в Абакане

Насладиться красотой грандиозных скал и масштабных водопадов и отдохнуть от города

Это поход для опытных путешественников — вас ждут непростые переходы и рельефы.

Но вся эта сложность легко компенсируется той красотой, которую нам предстоит увидеть! Мы пройдём по северной части хребта «Ергаки» — это место удалено от трассы, и туристов здесь не так много.

Вы увидите отвесные гранитные пики Мать Саян, Каменный Замок, Тугодум, Страж, Орёл, огромную скальную стену Чёрная и озёра невероятной красоты: Лазурное, Сказка, Чёрное, Глубокое и Северное.
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
Ближайшие даты:
15
июн
18
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут похода:
Абакан — Тормозаковский мост — озеро Каровое — озеро Лазурное — озеро Сказка — озеро Черное — озеро Глубокое — водопады Грация и Богатырь озеро Северное река Тайгишонок — озеро Художников — озеро Горных Духов — Зуб Дракона — озеро Светлое — Абакан

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Абакан. Переезд в «Ергаки», переход к озеру Радужному (1587 м)

Встреча рано утром на железнодорожном вокзале Абакана. В Абакан приезжают все поезда утром. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Красноярск-Абакан заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. (Выезд из Красноярска в 00.30. Приезд в Абакан в 7.20. Цена 1100 рублей).

Знакомство, распределение продуктов. Выдвигаемся в дорогу на автобусе в «Ергаки». Приезжаем в парк, получаем пропуски, регистрируемся в МЧС и выходим на тропу.

Мы набираем высоту вдоль реки Малая Буйба. В живописном месте на берегу озера Радужное разбиваем лагерь и совершаем радиальный выход к Висячему камню. Вечером возвращаемся в лагерь.

Статистика за сегодня: 9 км, 5 часов, подъём 400 м, спуск 111 м, высота ночёвки 1587 м.

2 день

Подъём на перевал Промежуточный (1870 м, 1А) и перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), переход к озеру Лазурному (1480 м)

Сегодня мы пройдём вдоль Карового озера и поднимемся на перевал Промежуточный. Отсюда открывается вид на голову Спящего Саяна, виден Каменный Замок и скала Кит. Далее мы спускаемся на плато и идём вдоль маленьких озёр, пока не выйдем вплотную к скалам. Мы будем идти вдоль Головы Спящего Саяна до перевала Спящий Саян. Отсюда открываются виды на Каменный Замок, гору Черепаху, пик Звёздный и Зуб Дракона. Дальше нас ожидает непростой спуск по большим камням к озеру Лазурному. Озеро Лазурное — хоть и маленькое, но красивое, в окружении гигантских скал. В этом уютном месте мы и заночуем.

Статистика за сегодня: 7 км, 7 часов, подъём 387 м, спуск 460 м, высота ночёвки 1480 м.

Подъём на перевал Промежуточный (1870 м, 1А) и перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), переход к озеру Лазурному (1480 м)Подъём на перевал Промежуточный (1870 м, 1А) и перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), переход к озеру Лазурному (1480 м)Подъём на перевал Промежуточный (1870 м, 1А) и перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), переход к озеру Лазурному (1480 м)Подъём на перевал Промежуточный (1870 м, 1А) и перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), переход к озеру Лазурному (1480 м)
3 день

Подъём на перевал Сказка (1759 м, 1А), переход к озеру Сказка (1624 м)

Сегодня наша цель — выход к озеру Сказка. Для этого нам придётся пройти небольшой участок дремучей тайги и выйти к перевалу Сказка. На перевале открывается вид на самую высокую вершину на севере «Ергак». Это гора Перевальная (2031 м), которая полностью состоит из нагромождения гигантских каменных глыб. Преодолеваем непростой спуск к озеру и становимся здесь на ночлег.

Статистика за сегодня: 4 км, 3 часа, подъём 268 м, спуск 239 м, высота ночёвки 1510 м.

Подъём на перевал Сказка (1759 м, 1А), переход к озеру Сказка (1624 м)Подъём на перевал Сказка (1759 м, 1А), переход к озеру Сказка (1624 м)Подъём на перевал Сказка (1759 м, 1А), переход к озеру Сказка (1624 м)Подъём на перевал Сказка (1759 м, 1А), переход к озеру Сказка (1624 м)
4 день

Радиальный выход к скальному массиву Каменный Замок

Сегодня мы совершим радиальный выход налегке к скальному массиву Каменный Замок. Этот природный памятник стоит отдельно от хребта «Ергаки» и обрывается в бескрайний океан сибирской тайги. Чтобы дойти до него, нужно преодолеть перевал Вспомогательный. Затем по тонкому перешейку нужно добраться до этих скал. Мы погуляем рядом со скалами, полюбуемся видами с гигантских обрывов. Во второй половине дня пойдём к Каменной арке на склоне горы Черепаха.

Статистика за сегодня: Без рюкзаков, 5 км, 4 часа, подъём 350 м, спуск 350 м, высота ночёвки 1510 м.

Радиальный выход к скальному массиву Каменный ЗамокРадиальный выход к скальному массиву Каменный ЗамокРадиальный выход к скальному массиву Каменный ЗамокРадиальный выход к скальному массиву Каменный Замок
5 день

Переход через перевал Норильского клуба туристов (1818 м, 1А) к озеру Чёрному

С утра нас ждёт преодоление перевала Норильского клуба туристов (1А). Подъём и спуск очень непростые, по гигантским камням. Идём очень осторожно. Спускаемся к озеру Чёрному. Это место считается одним из самых красивых в «Ергаках». Прямо над озером возвышается исполинская гряда — Тайгишонская стена. Она пронзает гранитными каменными шпилями небо — пики Чёрная, Орёл, Страж и Тугодум возвышаются, затмевая своим могуществом всё вокруг. На эти стены могут залезть только самые опытные альпинисты. Долина озера Чёрного не уступает по красоте долине Йосемити в США. Ночуем среди скал в высокогорье, пищу готовим на газу.

Статистика за сегодня: 3 км, 3 часа, подъём 276 м, спуск 273 м, высота ночёвки 1511 м.

Переход через перевал Норильского клуба туристов (1818 м, 1А) к озеру ЧёрномуПереход через перевал Норильского клуба туристов (1818 м, 1А) к озеру ЧёрномуПереход через перевал Норильского клуба туристов (1818 м, 1А) к озеру ЧёрномуПереход через перевал Норильского клуба туристов (1818 м, 1А) к озеру Чёрному
6 день

Переход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и Богатырь

Сегодняшняя цель — дойти до стометровых водопадов Грация и Богатырь. Для этого нам придётся одолеть очень непростой перевал Межозёрный (1Б). Мы спустимся в долину Глубокого озера, которое потрясает своей синевой. Далее — спуск по каменным плитам к водопаду Грация. Этот водопад всей мощью низвергается в узкое ущелье. Вокруг него суровые камни и скалы. Эти места похожи на знаменитое плато Путорана. Далее нам предстоит непростой спуск, а затем — подъём к водопаду Богатырь. Затем посетим красивое Северное озеро и вернёмся через перевал в наш лагерь на озере Чёрном.

Статистика за сегодня: Без рюкзаков, 10 км, 12 часов, подъём 1050 м, спуск 1050 м, высота ночёвки 1511 м.

Переход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и БогатырьПереход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и БогатырьПереход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и БогатырьПереход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и БогатырьПереход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и БогатырьПереход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и БогатырьПереход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и Богатырь
7 день

Переход к Стрелке (1100 м)

Сегодня переход не большой, но не простой. Мы целый день будем идти по камням, спускаться с каменных плит и преодолевать буреломы. Над головой у нас будут возвышаться каменные исполины — пики Орёл, Страж и Тугодум. В некоторых местах придётся пройти по лавинным выносам. Снег иногда тут лежит всё лето. В конце дня мы выйдем к Стрелке — месту слияния рек Тайгишонок и Тайгиш. Здесь мы и заночуем.

Статистика за сегодня: 4 км, 5 часов, спуск 425 м, высота ночёвки 1080 м.

Переход к Стрелке (1100 м)Переход к Стрелке (1100 м)Переход к Стрелке (1100 м)Переход к Стрелке (1100 м)Переход к Стрелке (1100 м)
8 день

Переход к озеру Малахитовая ванна и озеру Художников

Сегодня мы целый день будем идти вдоль таёжной реки Тайгиш. Вскоре выйдем к озеру Малахитовая ванна. Такое название озеро получило благодаря тому, что вода в нём переливается оттенками зелёного при свете солнца. Мы поднимемся ещё выше и вскоре дойдём до знаменитого озера Художников, где возвышается причудливая скала Парабола. Здесь и заночуем.

Статистика за сегодня: 6 км, 6 часов, подъём 350 м, высота ночёвки 1430 м.

Переход к озеру Малахитовая ванна и озеру ХудожниковПереход к озеру Малахитовая ванна и озеру ХудожниковПереход к озеру Малахитовая ванна и озеру ХудожниковПереход к озеру Малахитовая ванна и озеру Художников
9 день

Восхождение на Зуб Дракона (2176 м)

Самое длинное и самое красивое радиальное восхождение. Ранний подъём, и идём на вершину Зуб Дракона. Это одна из самых высоких вершин в «Ергаках». Её гигантская стена словно птица, а вершина напоминает клюв. Одна из стен пика отвесная, поднимается на высоту 500 м над Цветными озёрами и является объектом для альпинизма. Венчает эту стену огромная монолитная плита, которая наполовину нависает над бездной. Совершить восхождение на пик Зуб Дракона в «Ергаках» — мечта многих туристов. Однако путь к вершине долгий и опасный, и совершать это восхождение нужно под руководством опытного инструктора. С вершины горы виден весь горный массив Ергаки, гора Носорог, пик Птица. Возвращение в лагерь.

Статистика за сегодня: Без рюкзаков 15 км, 12 часов, набор высоты 950 м, спуск 950 м.

Восхождение на Зуб Дракона (2176 м)Восхождение на Зуб Дракона (2176 м)Восхождение на Зуб Дракона (2176 м)Восхождение на Зуб Дракона (2176 м)
10 день

Переход через перевал Птица (2070 м, 1А), к озеру Горных Духов, спуск к озеру Светлому

Сегодня мы перейдём самый высокий перевал Птица (2070 м, 1А). Для начала поднимемся к озеру Горных Духов и пройдём по камням вдоль его берега, Постепенно дойдём до перевала Птица. Затем выйдем по плавному спуску к озеру Светлому — самому красивому озеру в «Ергаках». В отражении водной глади видны пики Звёздный и Птица. Здесь мы проведём две ночи.

Статистика за сегодня: 8,5 км, 7 часов, набор высоты 670 м, спуск 595 м. Высота ночёвки 1517 м.

Переход через перевал Птица (2070 м, 1А), к озеру Горных Духов, спуск к озеру СветломуПереход через перевал Птица (2070 м, 1А), к озеру Горных Духов, спуск к озеру СветломуПереход через перевал Птица (2070 м, 1А), к озеру Горных Духов, спуск к озеру СветломуПереход через перевал Птица (2070 м, 1А), к озеру Горных Духов, спуск к озеру Светлому
11 день

Переход к кордону Тушканчик

Полуднёвка. Во второй половине дня спускаемся к кордону Тушканчик. Вечером баня.

Переход к кордону ТушканчикПереход к кордону ТушканчикПереход к кордону ТушканчикПереход к кордону Тушканчик
12 день

Переезд в Абакан

Собираем наш лагерь, прощаемся с «Ергаками» и выходим к трассе. Садимся на автобус и отправляемся в Абакан. В Абакане вы будете во второй половине дня.

Вы успеваете на все поезда, которые отправляются вечером с железнодорожного вокзала Абакана. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Абакан-Красноярск заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. (Выезд из Абакана в 16.30, приезд в Красноярск в 00:15, цена 1100 рублей. Есть и отправления позже — цена 1350 рублей).

Переезд в АбаканПереезд в АбаканПереезд в АбаканПереезд в Абакан

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Абакан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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