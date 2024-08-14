читать дальше меня это был очень интересный и новый опыт. Светлана отличный гид, знающий историю республики и ответы на дополнительные вопросы. В итоге я очень доволен экскурсией.

После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для