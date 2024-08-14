Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
16 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Царство древних скифов: путешествие по историческим местам Абакана
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по историческим местам Абакана. Уникальные курганы и памятники ждут вас
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 09.00
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Ергаки - жемчужина Саян (3 дня)
Откройте для себя Ергаки за три дня: прогулка вокруг озера Каровое, захватывающие виды с горы Кит и посещение Висячего камня ждут вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
Расписание: по средам в 8.00
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
22 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей14 августа 2024После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
- SSvetlana2 июля 2024Все отлично! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Абакану в мае 2025
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