Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона

Зуб Дракона, скала Парабола, озеро Художников, озеро Светлое

4.7
3 отзыва
Зуб Дракона, скала Парабола, озеро Художников, озеро Светлое и Висячий камень – все ключевые достопримечательности природного парка Ергаки.

Люди летят со всего мира из-за желания сфотографироваться на фоне скалы Параболы! Сделать яркую фотографии в вечернем плане на краю Зуб Дракона… У вас есть уникальная возможность дойти до этого места и сделать это! И все это возможно сделать с новой опцией “без рюкзаков”.
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
Ергаки на 5 дней. Зуб Дракона
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Что вас ожидает 🤩

Зуб дракона
Зуб дракона
Самое яркое место природного парка Ергаки. Здесь вы будете выше туманов, облаков, так как будете на высоте 2176м
Озеро Художников
Озеро Художников
Ночь на озере Художников – об этом мечтают многие, но не каждый доходит
Висячий камень
Висячий камень
По легенде, когда эта глыба упадет вниз, проснется Спящий Саян, древний великан-богатырь Святогор, и начнутся то ли новые времена, то ли апокалипсис

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Красноярска

22:00 – выезд от ТРЦ Декатлон (г. Красноярск, ул. 9 мая, 70) на заказном транспорте в Природный парк Ергаки. Путь составит 9-12 часов с остановками на отдых и перекус в придорожных кафе.

Выезд из КрасноярскаВыезд из КрасноярскаВыезд из КрасноярскаВыезд из КрасноярскаВыезд из Красноярска
2 день

Экскурсия на оз. Светлое

08:00 – прибытие в природный парк Ергаки.

09:00 – 12:00 – переход в кемпинговый лагерь.

12:00 – 13:00 – обед.

13:00 – экскурсия на озеро Светлое. Это место является визиткой карточкой природного парка Ергаки. Именно с этого места вы видите красивые, строгие рельефы двух скал – Птица и Звездный. Озеро находится на высоте 1500 м и считается одним из самых больших в парке.

18:00 – ужин.

19:00 – 21:00 – баня с очень добрым паром и купанием в горной реке.

Экскурсия на оз. СветлоеЭкскурсия на оз. СветлоеЭкскурсия на оз. СветлоеЭкскурсия на оз. СветлоеЭкскурсия на оз. Светлое
3 день

Восхождение на Зуб Дракона

07:00 – ранний подъем. Завтрак.

08:00 – 11:00 – переход до Цветных озер, к подножию скалы Зуб Дракона.

11:00 – 11:30 – перекус, отдых.

12:00 – восхождение по удобной тропе на вершину Зуб Дракона. Яркая фотосессия на самом ярком месте природного парка Ергаки. Здесь вы будете выше туманов, облаков, так как будете на высоте 2176м.

15:00 – 17:00 – переход на оз. Художников, размещение у подножия скалы Параболы на подготовленной стоянке. Да. У вас будет экстаз впечатлений за 1 день. Ночь на озере Художников – об этом мечтают многие, но не каждый доходит.

18:00 – 19:00 – ужин и свободная программа. На этой стоянке в приготовлении участвуют все.

Восхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб Дракона
4 день

Запасной день. Висячий камень

Этот день заложен в программе как запасной, потому что далеко не всегда удается прийти и сразу взойти на Зуб Дракона – погода в Ергаках непредсказуема.

Поэтому именно в этом туре шансов сделать яркую фотографию на краю Зуб Дракона у вас будет максимально много.

В случае, если мы двигаемся по программе, и вы не устали, то мы отправимся на Висячий камень через перевал 1Б.

Туда-обратно с этого места нам сходить 3ч максимум. Мы же будем налегке.

При хорошей погоде здесь мы еще поднимемся на пик Учителей, сфотографируемся на фоне Спящего Саяна и вернемся в лагерь на оз. Художников.

Запасной день. Висячий каменьЗапасной день. Висячий каменьЗапасной день. Висячий каменьЗапасной день. Висячий камень
5 день

Малахитовые ванны

Отдыхаем, восстанавливаем силы. Утром идем купаться на Малахитовые ванны или сразу пойдем на перевал Птица (2050м без категории).

По пути поднимемся на саму Параболу – Толстый брат. Пройдем вдоль водопада и озера Горных Духов.

Это одна из самых ярких доступных видов. Несомненно здесь будут прекрасные виды для фотосессии.

В платье, к примеру. Спускаемся в кемпинговый лагерь. Вечером жаркая баня и купание в горной реке!

Малахитовые ванныМалахитовые ванныМалахитовые ванныМалахитовые ванны
6 день

Выезд в г. Абакан

08:00 – завтрак.

10:00 – 12:00 – переход на трассу, где нас будет ждать заказной транспорт.

13:00 – остановка в пос. Танзыбей. Здесь можно заказать шашлык, купить сувениры и чаи.

16:00 – прибытие в г. Абакан.

Группового транспорта до Красноярска в этом туре нет.

Если вам необходимо попасть в Красноярск, то есть рейсовые автобусы каждые 45 минут, вечерний поезд и сервис BlaBlaCar.

Выезд в г. АбаканВыезд в г. АбаканВыезд в г. Абакан

Проживание

Тур предполагает проживание в кемпинговом лагере – 2 ночи; на подготовленной стоянке – 2 ночи.

Варианты проживания

Кемпинговый лагерь

2 ночи
Кемпинговый лагерьКемпинговый лагерь

Палатка

2 ночи

Проживание в палатке на специализированной площадке у подножия скалы Параболы.

Палатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в кемпинговом лагере - 2 ночи
  • Проживание на подготовленной стоянке - 2 ночи
  • Питание на активной части маршрута
  • Трансфер Красноярск-Ергаки-Абакан
  • Услуги аттестованного инструктор-проводника
  • Средства защиты от диких животных
  • Радиосвязь
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Регистрация в МЧС
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Красноярска обратно
  • Страховка от НС (оформляется 400 рублей/чел)
  • Питание в придорожных кафе
  • Аренда спальника (2000р/чел)
  • Опция “без рюкзаков” - 6000р
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧООБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 пара ЖЕЛАТЕЛЬНО
Резиновые сапоги1 параНастоятельно рекомендуем взять. В дождливую погоду в Ергаках ни одна треккинговая обувь не выдержит и будет мокрой. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Тапочки1 параДля номера, для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаЗащита головы от СолнцаОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штукиЛето всё-таки! ЖЕЛАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
А также ходить в баню. 		ЖЕЛАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьяхОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинтОБЯЗАТЕЛЬНО
Спальник1 штДля тура необходим спальник. Но вы можете взять его в аренду. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Налобный фонарь1 штУ каждого туриста должен быть свой источник освещения, чтобы руки были свободнымиОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой вес рюкзака в этом туре?

В этом туре спальники, основная часть питания уже находятся на точках. Поэтому с собой вы несете только личные вещи (лишнее можно будет оставить в 1й день в кемпинге). Спальник – 1-2кг, дождевик, куртка, термобелье, купальник – 2,5-3кг, сам рюкзак – 2кг. То есть, больше 8 кг вы не должны нести на себе, а это считай нет груза на плечах. Также у нас можно заказать услугу портера – он всё донесет.

Это сложный маршрут? я справлюсь?

Вы можете найти на сайтах, в интернете компании, которые оказывают услугу "Зуб дракона за 1 день" – вот это сложно. Как правило, это экскурсия на 35 км, 4 перевала и 14 часов времени. В нашем же случае вы будете передвигаться в комфортном темпе, как правило, в хорошую погоду (используя запасной день) и не 35, а 14-16 км. Поэтому да, вы справитесь, если у вас нет каких-либо хронических, физических заболеваний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро
И
22 июля 2021
Организация чёткая!
Всё разъяснено до мельчайших подробностей.
Всё чётко скоординировано:
Место встречи, время…

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