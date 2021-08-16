22:00 – выезд от ТРЦ Декатлон (г. Красноярск, ул. 9 мая, 70) на заказном транспорте в Природный парк Ергаки. Путь составит 9-12 часов с остановками на отдых и перекус в придорожных кафе.
08:00 – прибытие в природный парк Ергаки.
09:00 – 12:00 – переход в кемпинговый лагерь.
12:00 – 13:00 – обед.
13:00 – экскурсия на озеро Светлое. Это место является визиткой карточкой природного парка Ергаки. Именно с этого места вы видите красивые, строгие рельефы двух скал – Птица и Звездный. Озеро находится на высоте 1500 м и считается одним из самых больших в парке.
18:00 – ужин.
19:00 – 21:00 – баня с очень добрым паром и купанием в горной реке.
07:00 – ранний подъем. Завтрак.
08:00 – 11:00 – переход до Цветных озер, к подножию скалы Зуб Дракона.
11:00 – 11:30 – перекус, отдых.
12:00 – восхождение по удобной тропе на вершину Зуб Дракона. Яркая фотосессия на самом ярком месте природного парка Ергаки. Здесь вы будете выше туманов, облаков, так как будете на высоте 2176м.
15:00 – 17:00 – переход на оз. Художников, размещение у подножия скалы Параболы на подготовленной стоянке. Да. У вас будет экстаз впечатлений за 1 день. Ночь на озере Художников – об этом мечтают многие, но не каждый доходит.
18:00 – 19:00 – ужин и свободная программа. На этой стоянке в приготовлении участвуют все.
Этот день заложен в программе как запасной, потому что далеко не всегда удается прийти и сразу взойти на Зуб Дракона – погода в Ергаках непредсказуема.
Поэтому именно в этом туре шансов сделать яркую фотографию на краю Зуб Дракона у вас будет максимально много.
В случае, если мы двигаемся по программе, и вы не устали, то мы отправимся на Висячий камень через перевал 1Б.
Туда-обратно с этого места нам сходить 3ч максимум. Мы же будем налегке.
При хорошей погоде здесь мы еще поднимемся на пик Учителей, сфотографируемся на фоне Спящего Саяна и вернемся в лагерь на оз. Художников.
Отдыхаем, восстанавливаем силы. Утром идем купаться на Малахитовые ванны или сразу пойдем на перевал Птица (2050м без категории).
По пути поднимемся на саму Параболу – Толстый брат. Пройдем вдоль водопада и озера Горных Духов.
Это одна из самых ярких доступных видов. Несомненно здесь будут прекрасные виды для фотосессии.
В платье, к примеру. Спускаемся в кемпинговый лагерь. Вечером жаркая баня и купание в горной реке!
08:00 – завтрак.
10:00 – 12:00 – переход на трассу, где нас будет ждать заказной транспорт.
13:00 – остановка в пос. Танзыбей. Здесь можно заказать шашлык, купить сувениры и чаи.
16:00 – прибытие в г. Абакан.
Группового транспорта до Красноярска в этом туре нет.
Если вам необходимо попасть в Красноярск, то есть рейсовые автобусы каждые 45 минут, вечерний поезд и сервис BlaBlaCar.
Тур предполагает проживание в кемпинговом лагере – 2 ночи; на подготовленной стоянке – 2 ночи.
Проживание в палатке на специализированной площадке у подножия скалы Параболы.
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Резиновые сапоги
|1 пара
|Настоятельно рекомендуем взять. В дождливую погоду в Ергаках ни одна треккинговая обувь не выдержит и будет мокрой.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Для номера, для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Защита головы от Солнца
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Лето всё-таки!
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
А также ходить в баню.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Спальник
|1 шт
|Для тура необходим спальник. Но вы можете взять его в аренду.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Налобный фонарь
|1 шт
|У каждого туриста должен быть свой источник освещения, чтобы руки были свободными
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В этом туре спальники, основная часть питания уже находятся на точках. Поэтому с собой вы несете только личные вещи (лишнее можно будет оставить в 1й день в кемпинге). Спальник – 1-2кг, дождевик, куртка, термобелье, купальник – 2,5-3кг, сам рюкзак – 2кг. То есть, больше 8 кг вы не должны нести на себе, а это считай нет груза на плечах. Также у нас можно заказать услугу портера – он всё донесет.
Вы можете найти на сайтах, в интернете компании, которые оказывают услугу "Зуб дракона за 1 день" – вот это сложно. Как правило, это экскурсия на 35 км, 4 перевала и 14 часов времени. В нашем же случае вы будете передвигаться в комфортном темпе, как правило, в хорошую погоду (используя запасной день) и не 35, а 14-16 км. Поэтому да, вы справитесь, если у вас нет каких-либо хронических, физических заболеваний.