4 день

Запасной день. Висячий камень

Этот день заложен в программе как запасной, потому что далеко не всегда удается прийти и сразу взойти на Зуб Дракона – погода в Ергаках непредсказуема.

Поэтому именно в этом туре шансов сделать яркую фотографию на краю Зуб Дракона у вас будет максимально много.

В случае, если мы двигаемся по программе, и вы не устали, то мы отправимся на Висячий камень через перевал 1Б.

Туда-обратно с этого места нам сходить 3ч максимум. Мы же будем налегке.

При хорошей погоде здесь мы еще поднимемся на пик Учителей, сфотографируемся на фоне Спящего Саяна и вернемся в лагерь на оз. Художников.