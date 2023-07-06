Треккинг в Ергаки

Треккинг в Ергаки
Треккинг в Ергаки
Треккинг в Ергаки
Треккинг в Ергаки
Треккинг в Ергаки
Треккинг в Ергаки
Треккинг в Ергаки

Что вас ожидает 🤩

  • Нитка тура в западные Саяны: г. Абакан
  • Природный парк Ергаки
  • Ойский перевал
  • Озеро Ойское - озеро Уютное
  • Висячий камень
  • Скала Орешек
  • Треккинг на озеро Каровое (Малое Буйбинское)
  • Перевал Художников - водопад Жемчужина Саян
  • Озеро Радужное
  • Скала Собачка
  • Скала Кит - водопад Мраморный (Тушканчик)
  • Озеро Мраморное - Спящий Саян
  • Озеро Лазурное и Таежный глаз - озеро Светлое
  • Пик Птица и пик Звездный - г. Абакан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке
Маршрут проходит на юге Сибири, в горном районе Саяны. В составе Саян выделяют отдельные горные системы - Восточные и Западные Саяны. Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири». Территориально хребет Ергаки находится на юге Красноярского края.
Ергаки – это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чистые горные озера, великолепные водопады и роскошные кедры в дикой тайге.
В ходе треккинга по западным Саянам мы посетим места, ставшие визитными карточками парка Ергаки: Радужное и Каровое озеро, скалу Птица. Увидим доброго каменного богатыря Спящего Саяна, вместе будем толкать необычный Висячий камень, полюбуемся на Мраморный водопад и будем восхищаться изюминкой Саян - огненными, оранжевыми цветами, которые называются жарки.
Треккинг в Саянах хорош тем, что здесь нет больших перепадов высот, но на некоторых маршрутах достаточно неблизкий путь к озерам и водопадам. Если Вы любите много ходить без резких подъемов и спусков - тур в природный парк Ергаки как раз для Вас))

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проживание в природном парке Ергаки в спортивно-туристическом комплексе «Пик Звездный»: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, выдают одно полотенце для рук. Фена нет, Wi-Fi нет. Фотографии комплекса и номеров>>
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
  • Регистрация в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Абакан).
  • Обед во время трансфера в 1-й день.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 10 200 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Абакан (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Красноярский край, Природный парк «Ергаки».
  • Старт маршрута: г. Абакан (жд вокзал, аэропорт) в 10:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
  • Финиш маршрута: г. Абакан (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
  • Проживание: турбаза.
  • Питание: в течение тура организовано трехразовое питание. Завтрак и ужин в столовой, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1430-1820 м.
  • Протяженность маршрута: 87,9 км.
  • Уровень сложности маршрута: средний (90% маршрута), сложный (10% маршрута)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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