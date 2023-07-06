Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке

Маршрут проходит на юге Сибири, в горном районе Саяны. В составе Саян выделяют отдельные горные системы - Восточные и Западные Саяны. Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири». Территориально хребет Ергаки находится на юге Красноярского края.

Ергаки – это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чистые горные озера, великолепные водопады и роскошные кедры в дикой тайге.

В ходе треккинга по западным Саянам мы посетим места, ставшие визитными карточками парка Ергаки: Радужное и Каровое озеро, скалу Птица. Увидим доброго каменного богатыря Спящего Саяна, вместе будем толкать необычный Висячий камень, полюбуемся на Мраморный водопад и будем восхищаться изюминкой Саян - огненными, оранжевыми цветами, которые называются жарки.

Треккинг в Саянах хорош тем, что здесь нет больших перепадов высот, но на некоторых маршрутах достаточно неблизкий путь к озерам и водопадам. Если Вы любите много ходить без резких подъемов и спусков - тур в природный парк Ергаки как раз для Вас))