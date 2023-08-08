Ергаки. Зуб Дракона

Групповой тур в Абакане
5
3 отзыва
Зуб Дракона, скала Парабола, озеро Художников и озеро Светлое – все ключевые достопримечательности природного парка Ергаки.

Вы дойдете до этих мест и сделаете яркие фотографии на краю Зуба Дракона! Это возможно сделать с новой опцией “без рюкзаков”.
Ергаки. Зуб Дракона
Ергаки. Зуб Дракона
Ергаки. Зуб Дракона
Ближайшие даты:
15
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июн
29
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Что вас ожидает:

Зуб дракона
Зуб дракона
Самые эпичные фотографии в Ергаках - это сюда!
Озеро Художников
Озеро Художников
Ночь на озере Художников – мечта многих, кто видел фотографии Параболы
Парабола
Парабола
Удивительная геометрия скалы привлекает тысячи туристов
Цифровой детокс
Цифровой детокс
Здесь не будет мобильной связи. Отсутствие комаров и клещей делает это место уникальным!
Озеро Светлое
Озеро Светлое
Визитная карточка природного парка “Ергаки”. Здесь возвышаются скалы Звездный и Птица
Озеро Черное
Озеро Черное
Уникальное место для Ергак. Над бездонным озером возвышаются скалы “Апачи”

Программа тура по дням

1 день

Переход в кемпинговый лагерь. Экскурсия на оз. Светлое

07:30 На заказном транспорте отъезжаем в Ергаки от ЖД вокзала г. Абакан.

10:30 Переход в кемпинговый лагерь.

14:00 Прибытие в кемпинг, обед.

16:00 При хорошей погоде экскурсия на озеро Светлое.

Это место является визиткой карточкой природного парка Ергаки.

Именно с этого места вы видите красивые, строгие рельефы двух скал - Птица и Звездный.

Озеро находится на высоте 1500 м и считается одним из самых больших в парке (туда-обратно 2 ч.).

При плохой погоде прогулка на озеро Медвежье (туда-обратно 30 минут).

18:00 Ужин.

19:00-21:00 Баня с очень добрым паром и купанием в горной реке.

Переход в кемпинговый лагерь. Экскурсия на оз. СветлоеПереход в кемпинговый лагерь. Экскурсия на оз. СветлоеПереход в кемпинговый лагерь. Экскурсия на оз. СветлоеПереход в кемпинговый лагерь. Экскурсия на оз. Светлое
2 день

Переход на оз. Художников, ск. Парабола

07:00 Ранний подъем.

Завтрак.

08:30 Переход на озеро Художников через перевал Птица.

Необходимо будет взять личные вещи на 3 ночи, спальный мешок и часть общественных продуктов (не более 2кг/чел).

11:30 Перевал Птица (2050м).

Здесь мы остановимся на 30 минут (а может быть и дольше, если будет хорошая погода).

Это одна из самых красивых видовок парка Ергаки.

Отсюда открываются невероятные пейзажи на долину оз. Мраморное, пер. Художников, оз. Светлое и Горных духов.

Также открывается множество других вершин.

17:00 К этому времени мы должны уже дойти до нашей туристической стоянке на озере Художников.

У нас уже будут установлены здесь треккинговые палатки на 3-4 человека (если желаете 2х местные, то об это необходимо сообщить заранее).

По приходу заселяемся в палатки и начинаем заниматься общественными полезными делами: принести хворост, разжечь костер, принести воды, начать готовить ужин и тд.

19:00 Ужин, костер.

Расстояние – 12 км, времени в пути – 6 ч, набор высоты – 500 м.

Переход на оз. Художников, ск. ПараболаПереход на оз. Художников, ск. ПараболаПереход на оз. Художников, ск. ПараболаПереход на оз. Художников, ск. Парабола
3 день

Восхождение на Зуб Дракона

07:00 Ранний подъем, завтрак (готовить помогают все участники программы).

09:00 Переход к скале Зуб Дракона на озера Цветные.

Маршрут представляет с собой набор высоты около 250 метров по тропе и большим валунам.

Поэтому рекомендуем взять с собой ХБ перчатки, так как будем цепляться за камни (а они острые иногда бывают).

Как только подойдем к озерам (это 1,5-2ч пути в зависимости от темпа группы), сделаем перекус и отдых на озерах.

В них кстати можно будет искупаться, чтобы появился прилив сил для восхождения.

11:30 Восхождение на Зуб Дракона.

Набор высоты 400 м.

Само по себе восхождение не сложное.

Имеется только 1 неприятный скальный участок, где при помощи инструктора и "друга по команде", мы его преодолеем спокойно!

Далее будет затяжной подъем.

В общем сложности 1,5- 2 ч в зависимости от темпа группы.

15:00 Примерно в это время мы спустимся уже к озерам Цветные, где перекусим и начнем уже спуск в наш лагерь.

18:00 Готовим вместе ужин.

Расстояние – 8 км, времени в пути – 8 ч, набор высоты – 650 м.

Восхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб ДраконаВосхождение на Зуб Дракона
4 день

День отдыха

В этот день мы купаемся в Малахитовых ваннах - это своего рода природный Marina Bay Sands (сингапурский отель с бассейном с отвесным балконом).

Сходим на восхождение Толстого брата через центр Параболы (по зеркалу) или по классике и сделаем яркие фотографии с водопадом Горных Духов.

Расстояние – 0,5 км, времени в пути – 1 ч, набор высоты – 75 м.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
5 день

Черное озеро

07:00 Ранний подъем.

Завтрак.

09:00 Переход к Черному озеру.

Спустимся через Малахитовые ванны и выйдем на Стрелку (одно из мест стоянок, место пересечения двух популярных маршрутов).

Далее будет продолжительный подъём по берегу реки Тайгишонок.

Общий маршрут занимает 4 часа.

14:00 Чёрное озеро.

Это место считается одним из самых красивых в Ергаках.

Прямо над озером возвышается исполинская гряда – Тайгишонская Стена.

Она пронзает гранитными каменными шпилями небо – пики Чёрная, Орел, Страж и Тугодум возвышаются высоко вверх, затмевая своим могуществом всё вокруг.

Сделаем шикарные фотографии.

Отдохнём, сделаем перекус и возвращаемся в лагерь.

18:00 Возвращение в лагерь.

Готовим ужин.

Черное озероЧерное озероЧерное озероЧерное озеро
6 день

День отдыха

Отдых.

Запасной день на случай непогоды.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день

Переход в кемпинговый лагерь

07:00 Ранний подъем, если хорошая погода.

08:00 Завтрак.

09:00 Переход через пер. Птица, оз. Светлое в кемпинговый лагерь.

15:00 Обед.

19:00 Ужин.

Баня.

Вечер у костра.

Переход в кемпинговый лагерьПереход в кемпинговый лагерьПереход в кемпинговый лагерьПереход в кемпинговый лагерь
8 день

Переезд в Абакан. Завершение тура

07:00 Подъем.

07:40 Завтрак, сбор вещей.

09:00 Спуск к заказному транспорту по уже известной нами тропе вдоль реки Тушканчик.

Обратный путь легче и занимает в среднем 2ч 12:00 – переодеваемся в сухое, садимся в заказной транспорт и отправляемся в г. Абакан.

13:00 Остановка на обед в пос. Танзыбей (оплачивается самостоятельно).

Здесь можно купить себе сувениров в виде магнитиков или травяных чаев, настоек и других даров природы.

Очень рекомендуем барсучий жир от бронхита и настойку из исландского мха.

Также стоит купить чай из Сагаан-Дали.

16:00 Прибытие в г. Абакан.

Переезд в Абакан. Завершение тураПереезд в Абакан. Завершение тураПереезд в Абакан. Завершение тураПереезд в Абакан. Завершение тура

Проживание

Тур предполагает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Оборудованный кемпинговый лагерь - согласованная с дирекцией парка Ергаки стоянка на р. Медвежье. В 30 минутах ходьбы от оз. Светлого. Проживание в 4-местных кемпинговых палатках в полный рост. 2 секции по 2 человека (за дополнительную оплату возможно размещение одноместное в секции).

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Палаточный лагерь

5 ночей

Стоянка “АльпТрек” на оз. Художников

Необорудованная, но согласованная с дирекцией парка “Ергаки” стоянка на берегу оз. Художников с видом на скалу Парабола. Размещение в 2-4-местных треккинговых палатках (за дополнительную оплату возможно одноместное размещение в палатке).

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на маршруте
  • Проживание в кемпинговом лагере Альптрек (3 ночи)
  • Проживание в стационарной лагере на оз. Художников (4 ночи)
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Трансфер Абакан-Ергаки-Абакан
  • Страховка от НС
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Аренда спальника (3000 руб. /чел., все дни)
Место начала и завершения?
Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧООБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 пара ЖЕЛАТЕЛЬНО
Резиновые сапоги1 параНастоятельно рекомендуем взять. В дождливую погоду в Ергаках ни одна треккинговая обувь не выдержит и будет мокрой. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Тапочки1 параДля номера, для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаЗащита головы от СолнцаОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штукиЛето всё-таки! ЖЕЛАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
А также ходить в баню. 		ЖЕЛАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьяхОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинтОБЯЗАТЕЛЬНО
КЛМНнаборнабор личной посуды и приборов (кружка, ложка, миска, нож)ОБЯЗАТЕЛЬНО
Спальник1 штДля тура необходим спальник. Но вы можете взять его в аренду. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Хоба1 шт

сидушка

Желательно
Налобный фонарь1 штУ каждого туриста должен быть свой источник освещения, чтобы руки были свободнымиОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой вес рюкзака в этом туре?

В этом туре спальники, основная часть питания уже находятся на точках. Поэтому с собой вы несете только личные вещи (лишнее можно будет оставить в 1й день в кемпинге). Спальник – 1-2кг, дождевик, куртка, термобелье, купальник – 2,5-3кг, сам рюкзак – 2кг. То есть, больше 8 кг вы не должны нести на себе, а это считай нет груза на плечах. Также у нас можно заказать услугу портера – он всё донесет.

Это сложный маршрут? я справлюсь?

Вы можете найти на сайтах, в интернете компании, которые оказывают услугу "Зуб дракона за 1 день" – вот это сложно. Как правило, это экскурсия на 35 км, 4 перевала и 14 часов времени. В нашем же случае вы будете передвигаться в комфортном темпе, как правило, в хорошую погоду (используя запасной день) и не 35, а 14-16 км. Поэтому да, вы справитесь, если у вас нет каких-либо хронических, физических заболеваний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
8 авг 2023
Тур отличный. Нам соблаговолила погода и мы увидели абсолютно все вершины, со всех обзорных точек. Впечатлений уйма. Есть конечно некоторые сложные места. Если вы идете впервые, то будьте готовы к курумнику, его много, он классный:))) Нам очень повезло с группой, все оказалось, добродушными и хорошо подготовленными, гид Николай отлично знает свою работу, ни один вопрос ни остался не отвеченным. Спасибо за прекрасный тур Большой Стране и принимающей стороне)) Мы к вам вернёмся))
Тур отличный. Нам соблаговолила погода и мы увидели абсолютно все вершины, со всех обзорных точек. ВпечатленийТур отличный. Нам соблаговолила погода и мы увидели абсолютно все вершины, со всех обзорных точек. ВпечатленийТур отличный. Нам соблаговолила погода и мы увидели абсолютно все вершины, со всех обзорных точек. ВпечатленийТур отличный. Нам соблаговолила погода и мы увидели абсолютно все вершины, со всех обзорных точек. Впечатлений
А
5 авг 2023
Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23
От всего сердца благодарю команду принимающей стороны и Большой Страны за предоставленную возможность знакомства с удивительнейшим местом и прекрасными людьми! Этот тур останется навсегда в моем сердце ♥
Как удивительно, что именно в этом туре все сошлось - лучший гид Николай (все по настоящему!), команда единомышленников, прекрасное место и отличная погода ☀️
Осталась довольна на 100%! С удовольствием повторила бы сие мероприятие на следующий год 🌄

P.s отдельное большое спасибо гидам Леониду и Алёне за музыкальный вечер у костра и Анжелике за невероятно вкусную еду 😋 💚
для туристов выбирающих именно этот тур - не пренебрегайте списком рекомендуемых вещей и лучше иметь хорошую физическую форму, дабы сполна насладиться прекрасными видами Ергак. ☺
Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23Тур Зуб дракона 27.07.- 2.08.23
А
22 июля 2023
О туре остались положительные впечатления, хороший отдых от городской суеты

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