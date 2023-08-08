2 день

Переход на оз. Художников, ск. Парабола

07:00 Ранний подъем.

Завтрак.

08:30 Переход на озеро Художников через перевал Птица.

Необходимо будет взять личные вещи на 3 ночи, спальный мешок и часть общественных продуктов (не более 2кг/чел).

11:30 Перевал Птица (2050м).

Здесь мы остановимся на 30 минут (а может быть и дольше, если будет хорошая погода).

Это одна из самых красивых видовок парка Ергаки.

Отсюда открываются невероятные пейзажи на долину оз. Мраморное, пер. Художников, оз. Светлое и Горных духов.

Также открывается множество других вершин.

17:00 К этому времени мы должны уже дойти до нашей туристической стоянке на озере Художников.

У нас уже будут установлены здесь треккинговые палатки на 3-4 человека (если желаете 2х местные, то об это необходимо сообщить заранее).

По приходу заселяемся в палатки и начинаем заниматься общественными полезными делами: принести хворост, разжечь костер, принести воды, начать готовить ужин и тд.

19:00 Ужин, костер.

Расстояние – 12 км, времени в пути – 6 ч, набор высоты – 500 м.