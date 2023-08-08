Вы дойдете до этих мест и сделаете яркие фотографии на краю Зуба Дракона! Это возможно сделать с новой опцией “без рюкзаков”.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переход в кемпинговый лагерь. Экскурсия на оз. Светлое
07:30 На заказном транспорте отъезжаем в Ергаки от ЖД вокзала г. Абакан.
10:30 Переход в кемпинговый лагерь.
14:00 Прибытие в кемпинг, обед.
16:00 При хорошей погоде экскурсия на озеро Светлое.
Это место является визиткой карточкой природного парка Ергаки.
Именно с этого места вы видите красивые, строгие рельефы двух скал - Птица и Звездный.
Озеро находится на высоте 1500 м и считается одним из самых больших в парке (туда-обратно 2 ч.).
При плохой погоде прогулка на озеро Медвежье (туда-обратно 30 минут).
18:00 Ужин.
19:00-21:00 Баня с очень добрым паром и купанием в горной реке.
Переход на оз. Художников, ск. Парабола
07:00 Ранний подъем.
Завтрак.
08:30 Переход на озеро Художников через перевал Птица.
Необходимо будет взять личные вещи на 3 ночи, спальный мешок и часть общественных продуктов (не более 2кг/чел).
11:30 Перевал Птица (2050м).
Здесь мы остановимся на 30 минут (а может быть и дольше, если будет хорошая погода).
Это одна из самых красивых видовок парка Ергаки.
Отсюда открываются невероятные пейзажи на долину оз. Мраморное, пер. Художников, оз. Светлое и Горных духов.
Также открывается множество других вершин.
17:00 К этому времени мы должны уже дойти до нашей туристической стоянке на озере Художников.
У нас уже будут установлены здесь треккинговые палатки на 3-4 человека (если желаете 2х местные, то об это необходимо сообщить заранее).
По приходу заселяемся в палатки и начинаем заниматься общественными полезными делами: принести хворост, разжечь костер, принести воды, начать готовить ужин и тд.
19:00 Ужин, костер.
Расстояние – 12 км, времени в пути – 6 ч, набор высоты – 500 м.
Восхождение на Зуб Дракона
07:00 Ранний подъем, завтрак (готовить помогают все участники программы).
09:00 Переход к скале Зуб Дракона на озера Цветные.
Маршрут представляет с собой набор высоты около 250 метров по тропе и большим валунам.
Поэтому рекомендуем взять с собой ХБ перчатки, так как будем цепляться за камни (а они острые иногда бывают).
Как только подойдем к озерам (это 1,5-2ч пути в зависимости от темпа группы), сделаем перекус и отдых на озерах.
В них кстати можно будет искупаться, чтобы появился прилив сил для восхождения.
11:30 Восхождение на Зуб Дракона.
Набор высоты 400 м.
Само по себе восхождение не сложное.
Имеется только 1 неприятный скальный участок, где при помощи инструктора и "друга по команде", мы его преодолеем спокойно!
Далее будет затяжной подъем.
В общем сложности 1,5- 2 ч в зависимости от темпа группы.
15:00 Примерно в это время мы спустимся уже к озерам Цветные, где перекусим и начнем уже спуск в наш лагерь.
18:00 Готовим вместе ужин.
Расстояние – 8 км, времени в пути – 8 ч, набор высоты – 650 м.
День отдыха
В этот день мы купаемся в Малахитовых ваннах - это своего рода природный Marina Bay Sands (сингапурский отель с бассейном с отвесным балконом).
Сходим на восхождение Толстого брата через центр Параболы (по зеркалу) или по классике и сделаем яркие фотографии с водопадом Горных Духов.
Расстояние – 0,5 км, времени в пути – 1 ч, набор высоты – 75 м.
Черное озеро
07:00 Ранний подъем.
Завтрак.
09:00 Переход к Черному озеру.
Спустимся через Малахитовые ванны и выйдем на Стрелку (одно из мест стоянок, место пересечения двух популярных маршрутов).
Далее будет продолжительный подъём по берегу реки Тайгишонок.
Общий маршрут занимает 4 часа.
14:00 Чёрное озеро.
Это место считается одним из самых красивых в Ергаках.
Прямо над озером возвышается исполинская гряда – Тайгишонская Стена.
Она пронзает гранитными каменными шпилями небо – пики Чёрная, Орел, Страж и Тугодум возвышаются высоко вверх, затмевая своим могуществом всё вокруг.
Сделаем шикарные фотографии.
Отдохнём, сделаем перекус и возвращаемся в лагерь.
18:00 Возвращение в лагерь.
Готовим ужин.
День отдыха
Отдых.
Запасной день на случай непогоды.
Переход в кемпинговый лагерь
07:00 Ранний подъем, если хорошая погода.
08:00 Завтрак.
09:00 Переход через пер. Птица, оз. Светлое в кемпинговый лагерь.
15:00 Обед.
19:00 Ужин.
Баня.
Вечер у костра.
Переезд в Абакан. Завершение тура
07:00 Подъем.
07:40 Завтрак, сбор вещей.
09:00 Спуск к заказному транспорту по уже известной нами тропе вдоль реки Тушканчик.
Обратный путь легче и занимает в среднем 2ч 12:00 – переодеваемся в сухое, садимся в заказной транспорт и отправляемся в г. Абакан.
13:00 Остановка на обед в пос. Танзыбей (оплачивается самостоятельно).
Здесь можно купить себе сувениров в виде магнитиков или травяных чаев, настоек и других даров природы.
Очень рекомендуем барсучий жир от бронхита и настойку из исландского мха.
Также стоит купить чай из Сагаан-Дали.
16:00 Прибытие в г. Абакан.
Проживание
Тур предполагает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Оборудованный кемпинговый лагерь - согласованная с дирекцией парка Ергаки стоянка на р. Медвежье. В 30 минутах ходьбы от оз. Светлого. Проживание в 4-местных кемпинговых палатках в полный рост. 2 секции по 2 человека (за дополнительную оплату возможно размещение одноместное в секции).
Палаточный лагерь
Стоянка “АльпТрек” на оз. Художников
Необорудованная, но согласованная с дирекцией парка “Ергаки” стоянка на берегу оз. Художников с видом на скалу Парабола. Размещение в 2-4-местных треккинговых палатках (за дополнительную оплату возможно одноместное размещение в палатке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на маршруте
- Проживание в кемпинговом лагере Альптрек (3 ночи)
- Проживание в стационарной лагере на оз. Художников (4 ночи)
- Сопровождение инструктором-проводником
- Трансфер Абакан-Ергаки-Абакан
- Страховка от НС
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Аренда спальника (3000 руб. /чел., все дни)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Резиновые сапоги
|1 пара
|Настоятельно рекомендуем взять. В дождливую погоду в Ергаках ни одна треккинговая обувь не выдержит и будет мокрой.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Для номера, для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Защита головы от Солнца
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Лето всё-таки!
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
А также ходить в баню.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|КЛМН
|набор
|набор личной посуды и приборов (кружка, ложка, миска, нож)
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Спальник
|1 шт
|Для тура необходим спальник. Но вы можете взять его в аренду.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Хоба
|1 шт
сидушка
|Желательно
|Налобный фонарь
|1 шт
|У каждого туриста должен быть свой источник освещения, чтобы руки были свободными
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой вес рюкзака в этом туре?
В этом туре спальники, основная часть питания уже находятся на точках. Поэтому с собой вы несете только личные вещи (лишнее можно будет оставить в 1й день в кемпинге). Спальник – 1-2кг, дождевик, куртка, термобелье, купальник – 2,5-3кг, сам рюкзак – 2кг. То есть, больше 8 кг вы не должны нести на себе, а это считай нет груза на плечах. Также у нас можно заказать услугу портера – он всё донесет.
Это сложный маршрут? я справлюсь?
Вы можете найти на сайтах, в интернете компании, которые оказывают услугу "Зуб дракона за 1 день" – вот это сложно. Как правило, это экскурсия на 35 км, 4 перевала и 14 часов времени. В нашем же случае вы будете передвигаться в комфортном темпе, как правило, в хорошую погоду (используя запасной день) и не 35, а 14-16 км. Поэтому да, вы справитесь, если у вас нет каких-либо хронических, физических заболеваний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
От всего сердца благодарю команду принимающей стороны и Большой Страны за предоставленную возможность знакомства с удивительнейшим местом и прекрасными людьми! Этот тур останется навсегда в моем сердце ♥
Как удивительно, что именно в этом туре все сошлось - лучший гид Николай (все по настоящему!), команда единомышленников, прекрасное место и отличная погода ☀️
Осталась довольна на 100%! С удовольствием повторила бы сие мероприятие на следующий год 🌄
P.s отдельное большое спасибо гидам Леониду и Алёне за музыкальный вечер у костра и Анжелике за невероятно вкусную еду 😋 💚
для туристов выбирающих именно этот тур - не пренебрегайте списком рекомендуемых вещей и лучше иметь хорошую физическую форму, дабы сполна насладиться прекрасными видами Ергак. ☺