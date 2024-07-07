1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
17 июня в 09:00
6 июля в 09:00
38 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
20 июня в 09:00
9 июля в 09:00
58 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Активный отдых»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
- Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
- Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
- Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
- Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
- В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Активный отдых" можно забронировать 9 авторских туров от 19 000 до 58 700.
Купите самый интересный из 9 туров в Абакане на 2024 год по теме «Активный отдых», цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август