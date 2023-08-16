1 день

Переход в кемпинг. Экскурсия на озеро Светлое

07:30 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан (кто прибывает в город на самолете, время как раз подходит для рейсов S7 и аэрофлот).



07:45 Переезд в природный парк (ПП) Ергаки на заказном транспорте.

10:00 Остановка в пос. Танзыбей на завтрак (через 2 часа после отъезда от ЖД вокзала)



12:00 Прибытие в ПП Ергаки.

Знакомство с инструктор-проводником, получение инструктажа по маршруту дня. Отправляемся по экотропе до кемпингового лагеря "АльпТрек". В пути будут делаться остановки каждые 15-20 минут, чтобы восстановить силы и попить воду.



15:30 Примерно реальное время прибытия в кемпинг. Размещение в палатках, обед.



17:00 Экскурсия на озеро Светлое.

Озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и является визитной карточкой ПП Ергаки. Над озером возвышаются скалы Птица и Звездный.



19:00 Ужин. Вечер знакомств. Свободная программа.



20:00 Баня для участников с возможностью купания в горном ручье Медвежий.