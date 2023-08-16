Вы посетите водопад Мраморный, Висячий камень, скалу Птица, повстречаетесь с Динозавром, увидите Спящий Саян и полюбуетесь сказочными панорамами парка Ергаки! Ждем Вас в нашем кемпинговом лагере. Где мы создали максимально комфортные условия для пребывания и проживания, с жаркой банькой у ручья.
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июл
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переход в кемпинг. Экскурсия на озеро Светлое
07:30 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан (кто прибывает в город на самолете, время как раз подходит для рейсов S7 и аэрофлот).
07:45 Переезд в природный парк (ПП) Ергаки на заказном транспорте.
10:00 Остановка в пос. Танзыбей на завтрак (через 2 часа после отъезда от ЖД вокзала)
12:00 Прибытие в ПП Ергаки.
Знакомство с инструктор-проводником, получение инструктажа по маршруту дня. Отправляемся по экотропе до кемпингового лагеря "АльпТрек". В пути будут делаться остановки каждые 15-20 минут, чтобы восстановить силы и попить воду.
15:30 Примерно реальное время прибытия в кемпинг. Размещение в палатках, обед.
17:00 Экскурсия на озеро Светлое.
Озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и является визитной карточкой ПП Ергаки. Над озером возвышаются скалы Птица и Звездный.
19:00 Ужин. Вечер знакомств. Свободная программа.
20:00 Баня для участников с возможностью купания в горном ручье Медвежий.
Экскурсия на водопад Мраморный
09:00 Завтрак.
Важно акклиматизировать к часовом поясу, поэтому сегодня поспим подольше и прогуляемся поменьше.
10:30 Экскурсия на водопад Мраморный.
Это, пожалуй, самая простая экскурсия всей программы. В одну сторону 4 км, а в пути, 2,5ч. При хорошей погоде мы позагораем на водопаде, сделаем яркие фотографии на фоне большой воды, которая спадает с высоты 35 метров!
12:00 Перекус. Подъем на озеро Мраморное.
Здесь настоящие альпийские луга, каскады водопадов и возвышающие пики Птицы, Курсантов и Молодежный.
16:00 Возвращение в кемпинг. Обед.
17:00 Прогулка на оз. Медвежье, чтобы покупаться в самом теплом озере в ПП Ергаки.
20:00 Ужин.
Свободная программа. Песни у костра.
Оз. Золотарное, гора Динозавр
08:00 Ранний завтрак. Сегодня большой день с красивыми пейзажами ПП Ергаки!
Отправимся в долину юго-восточной части хребта Ергаки, в которую мало, кто ходит. Здесь альпийские луга, скалы с названием Экстаз. Парус, Динозавр. Отсюда мы увидим скалу Зуб Дракона вблизи и другие красивейшие места!
09:00 Выход на тропу. Путь наш проложен через оз. Медвежье, оз. Светлое - вам будет уже легко преодолевать небольшие подъемы и корни! Именно по этой причине не обязательно будет идти в первый день на экскурсию к оз. Светлое - мы здесь еще ни раз будем.
12:00 Перекус на озере Золотарное (1593м над уровнем моря). Озеро имеет довольно значительные размеры: 900м в длину и 300м в ширину.
13:00 Переход на перевал Пикантный (1950м над уровнем моря). С перевала осматриваемый огромный, аскетичный, заваленный камнями цирк на севере. По центру цирка расположены Цветные озера, а на востоке возвышается стена Зуб Дракона.
14:00 Восхождение на голову горы Динозавр.
С перевала нам остается набрать всего 320 метров высоты. И полтора часа пути. Это лучшая обзорная вершина в этом районе.
15:30 Фотосессия на вершине и начало спуска обратно.
19:30 Ужин в лагере.
Идем в баню согреваться и восстанавливать силы, купаясь в горной речке.
г. Тушканчик, Висячий камень
08:00 Ранний завтрак.
Сегодня продолжаем набирать обороты нашего тура и отправимся в Южную часть хребта Ергаки.
09:00 Выход на маршрут. До перевала Тушканчик идти 1,5 ч.
12:00 Перекус на перевале.
Отсюда сделаем несложное восхождение на г. Тушканчик (1998м над уровнем моря), чтобы осмотреть окружающую местность. Слабо выраженная тропа идет по мягкому мху. Чтобы достичь вершины нужно пройти 1,5 км и подняться на 330м. Примерно это занимает меньше 1 часа.
14:30 Переход к Висячему камню.
Это самое популярное место в ПП Ергаки. Гранитная глыба весом более 400 тонн лежит на одном уступе и готова упасть вниз. Ходит много легенд, которые расскажут наши инструкторы вам, вокруг этого места.
16:00 Второй перекус на смотровой.
Отсюда красивый пейзаж на озеро Каровое, озеро Радужное и лучшая видовка на скалу Спящий Саян. После того как отдохнули, собираемся в лагерь в обратный путь. После перевала Тушканчик мы будем возвращаться альпийскими лугами вдоль ручья Тушканчик, где выложены в 2022 году деревянные тропы.
20:00 Ужин.
Идем мыться в баню. Свободная программа, отдых.
День отдыха. Свободная программа
09:00 Завтрак.
После первых насыщенных дней сегодня день отдыха. Свободная программа на весь день.
Также этот день будет являться запасным, в случае непогоды (сильные ливни) в предшествующие дни.
13:00 Обед.
18:00 Ужин.
Перевал Птица, оз. Художников, ск. Парабола
08:00 Ранний завтрак. Сегодня нас ждет восхитительная экскурсия на перевал Птица.
А те, у кого оплачен переход на озеро Художников (дополнительная опция, 3000р/чел) смогут дойти даже до подножия знаменитой скалы Парабола и переночевать в новом месте (подробности у менеджера).
09:00 Радиальный выход на перевал Птица (2050 метров над уровнем моря). В среднем подъем составляет 600м, что занимает 3,5 часа времени. Сама тропа является "горной магистралью", очень удобная и широкая, так как это одно из любимейших мест туристами.
12:00 Перекус на перевале.
На гребне Птицы нашим глазам предстает захватывающий вид центральной части хребта Ергаки. Особенно впечатляет вид сверху на Параболу с охраняющими ее могучим Младшим братом и острым, как лезвие, Старшим братом, на оз. Горных духов и долину р. Лев. Тайгиш. Мирной смотрится отсюда голубая чаша оз. Светлого. В хорошую погоду хочется смотреть на эту красоту бесконечно.
17:00 Возвращение в кемпинговый лагерь.
18:00 Ужин в лагере. Свободная программа.
Экскурсия на гору Видовая
09:00 Завтрак.
Для той части группы, которая осталась в кемпинге сегодня проведем экскурсию на гору Видовая (1927 метров над уровнем моря)
10:00 Выход на маршрут по уже известной нам тропе через оз. Светлое. Набор высоты около 450м.
13:00 Перекус на вершине горы.
Отсюда хорошо виден весь южный склон хребта Ергаки, особенно восточная его часть. Можно пройти дальше на север по отрогу мимо живописных скал Слоники, где можно сделать яркие фотографии на фоне скалы Звездочка. Нагулявшись спускаемся обратно в лагерь.
17:00 Сделаем остановку на оз. Светлое, чтобы насладиться пейзажами и покупаться в озере.
19:00 Ужин. К этому времени в лагерь возвращается группа, которая уходила с ночевкой на озеро Художников.
20:00 Заключительный вечер у костра.
Делимся эмоциями и впечатлением о прожитой недели в горах! Параллельно мы, конечно, натопим баню, чтобы помыться перед отъездом.
Возвращение в Абакан
07:00 Ранний подъем. Рекомендуем собирать вещи с вечера.
07:30 Завтрак.
08:00 Выход из кемпингового лагеря к заказному транспорту на трассу. Путь составляет 6,3 км и в среднем занимает 2,5 часа.
12:00 Отправление в г. Абакан на заказном транспорте.
13:00 Остановка в пос. Танзыбей. Здесь можно пообедать и купить сувенирную продукцию домой.
16:00 Ориентировочное время прибытия на ЖД вокзал г. Абакан.
Проживание
Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.
Варианты проживания
Кемпинг
Основные палатки стоят на деревянных настилах. В лагере 4-местные кемпинговые палатки, в которые можно входить в полный рост взрослому человеку. Внутри палатка делится на секции по 2 человека. В лагере деревянный чистый туалет, умывальник, кухня. Размещение в палатках происходит по половому признаку (мужское/женское, независимо от того с кем вы приехали, в том числе дети живут мальчики с мальчиками, девочки с девочками).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Абакан-Ергаки-Абакан
- Проживание в кемпинговом лагере (7 ночей)
- Питание на активной части маршрута и в лагере
- Баня на дровах (готовят все участники)
- Регистрация группы в визит-центре Ергаки
- Регистрация группы в МЧС ПП Ергаки
- Услуги аттестованных инструктор-проводников
- Услуги повара
- Услуги портеров для общественного груза
- Средства защиты от диких животных
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура):аренда спальника - 3 000 руб. /все днизаброска рюкзака до 10 кг - 3 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги) спуск рюкзака к автобусу до 10 кг - 2 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
- Аренда спальника - 3 000 руб. /все дни
- Заброска рюкзака до 10 кг - 3 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
- Спуск рюкзака к автобусу до 10 кг - 2 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
- Страховка от НС в горах - от 400р/чел
- Переход на озеро Художников - 3000р/чел
- Услуга трансфера от/до Красноярска - 3 200 руб. /чел. в одну сторону
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Экипировка:
- Треккинговые ботинки – 1 пара. Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут кирзовые сапоги/берцы, а также резиновые сапоги/галоши в сочетании с шерстяными носками.
- Кроссовки, сандалии/тапочки – 1 пара. Переобуваться в базовом лагере после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для экскурсий в «сухие» дни.
- Куртка ветрозащитная с капюшоном – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
- Брюки ветрозащитные – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
- Резиновые сапоги.
- Дождевик.
- Перчатки.
- Термобелье (лёгкое) – 1 комплект. Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
- Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца – 1 шт. Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
- Термоноски – 1 пара. Если хорошие термоноски, то они быстро сушатся на теле от выделения собственного тепла. Поэтому достаточно 1-2 пар. Если же таких нет, то желательно по одной паре носков на каждый день.
- Носки теплые – 1 пара. Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
- Майка/футболка, легкие брюки, шорты – 2 шт. Как выходит Солнце, становится достаточно жарко Одеваемся по-летнему. Клещей в Ергаках нет.
- Сменное нижнее белье – 3 шт.
- Купальник – 1 шт. По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
- Полотенце – 1 шт. После купания, после бани.
Снаряжение:
- Рюкзак экспедиционный – 50-80 л. Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 7 км в гору (3-4 часа пути). Дорога хорошая. Дальше этот же рюкзак можно использовать для переноса сухпайка, сменной одежды, дождевика во время экскурсий.
- Накидка на рюкзак от дождя. Удобная вещь для защиты от дождя и грязи.
- Спальный мешок. Комфортная температура от 0С.
- Коврик пенополиуретановый. На двух ковриках спать теплее.
- Фонарь налобный. Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером для перемещения по лагерю.
- Очки солнцезащитные. Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
- Палки треккинговые. Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
Дополнительно:
- Паспорт (на детей – свидетельство о рождении).
- Кружка, ложка, чашка – 1 комплект. Керамические тарелки/кружки брать не надо. Металлический и пластиковый материал посуды!
- Зубная щетка, зубная паста.
- Бутылка для воды/гидратор – 1-1,5 л. Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях!
- Спички в герметичной упаковке, зажигалка.
- Нож.
- Крем и помада от загара – с максимальным фактором защиты.
- Личная аптечка + витамины. Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей.
- Фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в Ергаках?
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.
Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.
Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
Зачем резиновые сапоги?
В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое настилы?
Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Незначительный минус - в палатках холоднее, чем хотелось бы. Брала с собой проверенный спальник с рекомендованной температурой комфорта, но впервые приходилось укутываться в него с головой каждую ночь. В список вещей для поездки стоит добавить больше теплых вещей, например, из флиса. И переставить палатки плотнее к настилам, чтобы не было зазоров.