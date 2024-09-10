скидка
15%
8 дней
Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
Начало: Республика Хакасия, аэропорт Абакан
«В этот день нам предстоит восхождение не вершину, так что завтракаем и разминаемся особенно тщательно»
21 июн в 10:00
29 июн в 10:00
5400045 900₽ за человека
6 дней
Ергаки. Зуб Дракона
Начало: Республика Хакасия, Абакан
«09:00 Восхождение на Зуб Дракона составляет набор высоты 900 метров и время в пути 8 ч»
15 июн в 10:00
22 июн в 10:00
40 000₽ за человека
скидка
16%
8 дней
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Начало: Г. Абакан
«10:00 Экскурсия с восхождением на гору Видовая (1920м)»
15 июн в 10:00
22 июн в 10:00
7700065 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ЯЯковлева9 сентября 2024Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
- ФФилиппова2 сентября 2024Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
- ААлина5 августа 2024Незабываемые впечатления! Горы, озёра, водопад и леса - целая неделя вдали от цивилизации, без интернета, без суеты. Только ты и команда
- ЛЛиза25 июля 2024Покупала тур для сына и друга семьи. Все обязательства компания четко выполнила, тур был насыщенным, интересным, места волшебные и все, в общем, удалось. Маршрут классный!
- ДДиана26 июня 2024Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур "Зуб дракона". Это было прекрасное времяпровождение))) Полный отрыв от городской суеты, работы, отключение мыслей, наслаждение живописными видами в компании потрясающих людей.
- ММаксим25 июня 2024Интересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерь, баня и даже гитару
- ООльга16 августа 2023Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода, которую можно пить из
- ВВалентин15 августа 2023Всë понравилось, еда супер, горы супер, гиды супер, всë кайф.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Восхождения»
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