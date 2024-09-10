Восхождения в Абакане

Найдено 3 тура в категории «Восхождения» в Абакане, цены от 40 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
Пешая
скидка
15%
3 отзыва
8 дней
Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
Начало: Республика Хакасия, аэропорт Абакан
«В этот день нам предстоит восхождение не вершину, так что завтракаем и разминаемся особенно тщательно»
21 июн в 10:00
29 июн в 10:00
5400045 900 за человека
Ергаки. Зуб Дракона
Пешая
3 отзыва
6 дней
Ергаки. Зуб Дракона
Начало: Республика Хакасия, Абакан
«09:00 Восхождение на Зуб Дракона составляет набор высоты 900 метров и время в пути 8 ч»
15 июн в 10:00
22 июн в 10:00
40 000 за человека
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Пешая
скидка
16%
3 отзыва
8 дней
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Начало: Г. Абакан
«10:00 Экскурсия с восхождением на гору Видовая (1920м)»
15 июн в 10:00
22 июн в 10:00
7700065 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
    Организация отличная.
  • Я
    Яковлева
    9 сентября 2024
    Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
    Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
  • Ф
    Филиппова
    2 сентября 2024
    Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
    Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
  • А
    Алина
    5 августа 2024
    Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
    Незабываемые впечатления! Горы, озёра, водопад и леса - целая неделя вдали от цивилизации, без интернета, без суеты. Только ты и команда
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    единомышленников! Если хотите остаться наедине со своими мыслями, увидеть своё Я в отражении горного озера и узнать, насколько вы крепки, поднимаясь на вершину - этот тур для вас!

  • Л
    Лиза
    25 июля 2024
    Ергаки. Зуб Дракона
    Покупала тур для сына и друга семьи. Все обязательства компания четко выполнила, тур был насыщенным, интересным, места волшебные и все, в общем, удалось. Маршрут классный!
  • Д
    Диана
    26 июня 2024
    Ергаки. Зуб Дракона
    Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур "Зуб дракона". Это было прекрасное времяпровождение))) Полный отрыв от городской суеты, работы, отключение мыслей, наслаждение живописными видами в компании потрясающих людей.
    Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))Хочу от всей души поблагодарить за насыщенный и впечатляющий тур &quot;Зуб дракона&quot;. Это было прекрасное времяпровождение)))
  • М
    Максим
    25 июня 2024
    Ергаки. Зуб Дракона
    Интересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерь, баня и даже гитару
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    принесли, так что вечерами было музыкально!) Гиды и портеры, весёлые и классные ребята, правда иногда теряются на тропе, но это своего рода дополнительное "удовольствие")) А ещё не верьте про вес рюкзаков и еды. В итоге под 20кг через перевал трудновато!!!) Но все выжили и проверили себя на прочность!!

    Интересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерьИнтересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерьИнтересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерьИнтересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерьИнтересный поход, полный впечатлений и фотографий! Встретили нас здорово, как будто в ресторане. Уютный оборудованный лагерь
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
    Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода, которую можно пить из
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    любого ручья. После подъема в горы, вечером ждёт баня, ручей, костер, гитара и звёздное небо… а главное - связи нет СОВСЕМ! Полная перезагрузка!

    Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода
  • В
    Валентин
    15 августа 2023
    Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
    Всë понравилось, еда супер, горы супер, гиды супер, всë кайф.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Восхождения»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ергаки - сердце Сибири. Путешествие с рюкзаком
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  3. Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Какие места ещё посмотреть в Абакане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Музей деревянного зодчества
  3. Каменный Город
Сколько стоит тур в Абакане в декабре 2024
Сейчас в Абакане в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 40 000 до 65 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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