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принесли, так что вечерами было музыкально!) Гиды и портеры, весёлые и классные ребята, правда иногда теряются на тропе, но это своего рода дополнительное "удовольствие")) А ещё не верьте про вес рюкзаков и еды. В итоге под 20кг через перевал трудновато!!!) Но все выжили и проверили себя на прочность!!