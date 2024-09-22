Представьте себе место, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное. Где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией. Где звездное небо так ярко, что кажется, вы можете
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
В этом путешествии тебя ждут:
- прогулка вокруг озера Светлого — одного из самых высокогорных озер Ергаков;
- захватывающие виды с пика Птица;
- экскурсия к Висячему камню — чуду природного баланса и гармонии;
- жемчужина парка Ергаки — озеро Художников;
- легендарный перевал Художников, который будоражит фантазию и дышит легендами. Приготовление пищи производится участниками на портативной газовой горелке в походных условиях.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|От 1 до 3 человек в группе
|48 000 ₽
|От 4 до 5 человек в группе
|42 000 ₽
|Групповая от 6 до 10 человек
|35 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Светлое
- Пик Птица
- Водопад Мраморный (Тушканчик)
- Висячий камень
- Озеро Радужное
- Спящий Саян
- Перевал Художников
- Озеро Художников
- Перевал Парабола
Что включено
- Трансфер
- Питание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание в дороге
- Сувениры
- Видеосъемка
Место начала и завершения?
Стоянка Абаканского Дворца молодежи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Приготовление пищи производится участниками на портативной газовой горелке в походных условиях. Маршрут требует достаточно хорошей физической подготовки. Самые значимые локации находятся за перевалами категории 1А
- Навыки скалолазания приветствуются. Проживание в палатках. Есть возможность организации ночевки в последний день на базе отдыха (за дополнительную плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Абакана
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