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дотянуться до него рукой. Это не фантазия, это Ергаки - настоящая жемчужина Западных Саян.



В этом 7-дневном туре вы исследуете удивительные ландшафты, включая захватывающие виды с пика Птица, прогулку вокруг озера Светлого, одного из самых высокогорных озер Ергаков, и экскурсию к Висячему камню.



Но это еще не все: вы также посетите озеро Художников и перевал Художников, каждый из которых хранит свои легенды и тайны.



Путешествие обещает быть насыщенным: приготовление пищи на портативной газовой горелке, ночевки под звездным небом и множество моментов, которые останутся с вами на всю жизнь.



Приключение в Ергаки - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты, тишины и гармонии с природой.



Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом приключении, где каждый день обещает новые открытия и впечатления