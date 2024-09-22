Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)

Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Представьте себе место, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное. Где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией. Где звездное небо так ярко, что кажется, вы можете
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дотянуться до него рукой. Это не фантазия, это Ергаки - настоящая жемчужина Западных Саян.

В этом 7-дневном туре вы исследуете удивительные ландшафты, включая захватывающие виды с пика Птица, прогулку вокруг озера Светлого, одного из самых высокогорных озер Ергаков, и экскурсию к Висячему камню.

Но это еще не все: вы также посетите озеро Художников и перевал Художников, каждый из которых хранит свои легенды и тайны.

Путешествие обещает быть насыщенным: приготовление пищи на портативной газовой горелке, ночевки под звездным небом и множество моментов, которые останутся с вами на всю жизнь.

Приключение в Ергаки - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты, тишины и гармонии с природой.

Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом приключении, где каждый день обещает новые открытия и впечатления

Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

В этом путешествии тебя ждут:

  • прогулка вокруг озера Светлого — одного из самых высокогорных озер Ергаков;
  • захватывающие виды с пика Птица;
  • экскурсия к Висячему камню — чуду природного баланса и гармонии;
  • жемчужина парка Ергаки — озеро Художников;
  • легендарный перевал Художников, который будоражит фантазию и дышит легендами. Приготовление пищи производится участниками на портативной газовой горелке в походных условиях.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
От 1 до 3 человек в группе48 000 ₽
От 4 до 5 человек в группе42 000 ₽
Групповая от 6 до 10 человек35 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Светлое
  • Пик Птица
  • Водопад Мраморный (Тушканчик)
  • Висячий камень
  • Озеро Радужное
  • Спящий Саян
  • Перевал Художников
  • Озеро Художников
  • Перевал Парабола
Что включено
  • Трансфер
  • Питание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание в дороге
  • Сувениры
  • Видеосъемка
Место начала и завершения?
Стоянка Абаканского Дворца молодежи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Приготовление пищи производится участниками на портативной газовой горелке в походных условиях. Маршрут требует достаточно хорошей физической подготовки. Самые значимые локации находятся за перевалами категории 1А
  • Навыки скалолазания приветствуются. Проживание в палатках. Есть возможность организации ночевки в последний день на базе отдыха (за дополнительную плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

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