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для августа в Абакане, с водонагревателем, поэтому отключение горячей воды в городе на нас никак не сказалось), достойные завтраки, приветливые менеджеры, горничные, официанты. Питание. Мы выбрали вариант "завтрак + обед", поэтому на длительных экскурсиях нас ждали ланч-боксы, которые готовили в кафе "Мадрид", там же были организованы обеды, если мы оказывались в городе. Мы заранее предупредили, что являемся вегетарианцами, и каждый раз отдавали должное тому, что для нас специально продумывали меню. Вообще, мы с удовольствием ходили в "Мадрид" и на ужины, всё всегда свежее, большой выбор, очень хорошее обслуживание, отдельное спасибо официантам Валентину и Стефану. Транспорт. Было два варианта: большой экскурсионный автобус и пассажирский микроавтобус, в последнем тесновато, но терпимо. Водители хорошие, салоны чистые, для нас было отдельным плюсом, что в течение длительных переездов нам не показывали фильмов и не включали музыку, это было очень комфортно. Гиды и сопровождающие. Всем сопровождением в туре занималась принимающая сторона. Менеджеры Анна и Татьяна очень компетентно решали общие вопросы, экскурсоводы Виталий и Игорь Иванович во всех тонкостях рассказывали об истории Хакасии, проводник Дмитрий весело, но надежно вел по горным тропам. Экскурсии. Мы хотели природный тур, а не городской, и не разочаровались. Потрясающие виды, погода не подвела. Конечно, во многих местах хотелось замедлиться, но понятно, что формат группового тура заставляет держать ритм. Очень довольны поездкой и не прочь вернуться в Хакасию!