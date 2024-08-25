6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
58 700₽ за человека
6 дней
Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 62 000₽ за человека
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
48 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья25 августа 2024Большая Страна, тоже четко работает.
- ННаталья20 августа 2024В начале августа побывали в туре "Восемь приключений в Хакасии", очень понравилось. Проживание. Жили в отеле "Азия", приятный номер (что важно
- ННадежда19 августа 2024С нами работало несколько сотрудников принимающей стороны. Все очень понравились, заботливые, предупредительные, вежливые. Огромное спасибо им за работу.
- ААлександр27 июля 2024Понравилось всё! Не повезло с погодой в Каменном лесу и на озере Шира- шел дождь. Зато размещение в пос. Жемчужный было превосходным! Для тех,кто ни разу не был на оз. Шира- это что-то вроде Анапы
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «6-дневные туры»
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