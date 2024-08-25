Авторские туры на 6 дней в Абакан

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Абакане, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
1 отзыв
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
58 700 за человека
Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 62 000 за человека
Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
48 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
    Большая Страна, тоже четко работает.
  • Н
    Наталья
    20 августа 2024
    Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
    В начале августа побывали в туре "Восемь приключений в Хакасии", очень понравилось. Проживание. Жили в отеле "Азия", приятный номер (что важно
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    для августа в Абакане, с водонагревателем, поэтому отключение горячей воды в городе на нас никак не сказалось), достойные завтраки, приветливые менеджеры, горничные, официанты. Питание. Мы выбрали вариант "завтрак + обед", поэтому на длительных экскурсиях нас ждали ланч-боксы, которые готовили в кафе "Мадрид", там же были организованы обеды, если мы оказывались в городе. Мы заранее предупредили, что являемся вегетарианцами, и каждый раз отдавали должное тому, что для нас специально продумывали меню. Вообще, мы с удовольствием ходили в "Мадрид" и на ужины, всё всегда свежее, большой выбор, очень хорошее обслуживание, отдельное спасибо официантам Валентину и Стефану. Транспорт. Было два варианта: большой экскурсионный автобус и пассажирский микроавтобус, в последнем тесновато, но терпимо. Водители хорошие, салоны чистые, для нас было отдельным плюсом, что в течение длительных переездов нам не показывали фильмов и не включали музыку, это было очень комфортно. Гиды и сопровождающие. Всем сопровождением в туре занималась принимающая сторона. Менеджеры Анна и Татьяна очень компетентно решали общие вопросы, экскурсоводы Виталий и Игорь Иванович во всех тонкостях рассказывали об истории Хакасии, проводник Дмитрий весело, но надежно вел по горным тропам. Экскурсии. Мы хотели природный тур, а не городской, и не разочаровались. Потрясающие виды, погода не подвела. Конечно, во многих местах хотелось замедлиться, но понятно, что формат группового тура заставляет держать ритм. Очень довольны поездкой и не прочь вернуться в Хакасию!

    В начале августа побывали в туре &quot;Восемь приключений в Хакасии&quot;, очень понравилосьВ начале августа побывали в туре &quot;Восемь приключений в Хакасии&quot;, очень понравилосьВ начале августа побывали в туре &quot;Восемь приключений в Хакасии&quot;, очень понравилосьВ начале августа побывали в туре &quot;Восемь приключений в Хакасии&quot;, очень понравилосьВ начале августа побывали в туре &quot;Восемь приключений в Хакасии&quot;, очень понравилось
  • Н
    Надежда
    19 августа 2024
    Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
    С нами работало несколько сотрудников принимающей стороны. Все очень понравились, заботливые, предупредительные, вежливые. Огромное спасибо им за работу.
    С нами работало несколько сотрудников принимающей стороны. Все очень понравились, заботливые, предупредительные, вежливые. Огромное спасибо имС нами работало несколько сотрудников принимающей стороны. Все очень понравились, заботливые, предупредительные, вежливые. Огромное спасибо имС нами работало несколько сотрудников принимающей стороны. Все очень понравились, заботливые, предупредительные, вежливые. Огромное спасибо имС нами работало несколько сотрудников принимающей стороны. Все очень понравились, заботливые, предупредительные, вежливые. Огромное спасибо им
  • А
    Александр
    27 июля 2024
    Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
    Понравилось всё! Не повезло с погодой в Каменном лесу и на озере Шира- шел дождь. Зато размещение в пос. Жемчужный было превосходным! Для тех,кто ни разу не был на оз. Шира- это что-то вроде Анапы

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «6-дневные туры»

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  2. Саянская мозаика. Осенне-зимний тур на 6 дней
  3. Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Музей деревянного зодчества
  3. Каменный Город
  4. Долина Царей
Сколько стоит тур в Абакане в августе 2024
Сейчас в Абакане в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 62 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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