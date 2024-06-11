1 чел.
По популярности
Авторский тур
2.5 дня
Групповой тур Легенды Хакасии + Ергаки: путешествие к местам силы
Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Начало: Абакан, железнодорожный вокзал
Расписание: 8.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня в 08:00
1 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
17 июня в 09:00
6 июля в 09:00
38 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
20 июня в 09:00
9 июля в 09:00
58 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Групповые" можно забронировать 13 авторских туров от 19 000 до 58 700.
Забронируйте групповые туры в Абакане из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Абакана по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август