Путешествие в Хакасию - это не просто экскурсия, это погружение в мир древних традиций и природных чудес.
Маршрут «Легенды Хакасии + Ергаки» предлагает уникальную возможность посетить самые известные места силы в
Маршрут «Легенды Хакасии + Ергаки» предлагает уникальную возможность посетить самые известные места силы в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Данный маршрут объединяет самые известные места силы в Хакасии. А также посетите удивительный горный массив Ергаки. Наша программа: 1 день. Абакан - Саяно-Шушенская ГЭС 2 день. Абакан- Салбыкский курган 3 день. Абакан - Ергаки. Висячий камень 4 день. Прощание с городом.
8.00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|От 1 до 3 человек в группе
|45 000 ₽
|От 4 до 5 человек в группе
|43 000 ₽
|От 6 до 12 человек в группе
|40 000 ₽
|От 13 до 18 человек в группе
|35 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Салбыкский курган
- Оглахты
- Саяно-Шушенская ГЭС
- Ергаки Висячий камень
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Проживание
- Завтраки
Что не входит в цену
- Видеосъемка
- Одноместное размещение
- Экскурсии вне программы
Место начала и завершения?
Абакан, железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Абакана
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