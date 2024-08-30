Легенды Хакасии + Ергаки

Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Путешествие в Хакасию - это не просто экскурсия, это погружение в мир древних традиций и природных чудес.

Маршрут «Легенды Хакасии + Ергаки» предлагает уникальную возможность посетить самые известные места силы в
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Хакасии, а также удивительный горный массив Ергаки.

В течение четырех дней вы посетите Саяно-Шушенскую ГЭС, Салбыкский курган и Висячий камень в Ергаках, каждое из которых окутано легендами и имеет глубокую культурную и историческую значимость.

Это путешествие не только позволит вам открыть для себя невероятные пейзажи и уникальные археологические памятники, но и даст возможность ощутить на себе воздействие мест силы, которые с древних времен почитаются у народов Южной Сибири.

Вас ждут культовые обряды, национальные праздники и камлания шаманов, которые позволят глубже понять культуру и традиции этого удивительного края.

Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом путешествии, где каждый день будет наполнен новыми открытиями и впечатлениями

Легенды Хакасии + Ергаки
Легенды Хакасии + Ергаки
Легенды Хакасии + Ергаки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Данный маршрут объединяет самые известные места силы в Хакасии. А также посетите удивительный горный массив Ергаки. Наша программа: 1 день. Абакан - Саяно-Шушенская ГЭС 2 день. Абакан- Салбыкский курган 3 день. Абакан - Ергаки. Висячий камень 4 день. Прощание с городом.

8.00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
От 1 до 3 человек в группе45 000 ₽
От 4 до 5 человек в группе43 000 ₽
От 6 до 12 человек в группе40 000 ₽
От 13 до 18 человек в группе35 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Салбыкский курган
  • Оглахты
  • Саяно-Шушенская ГЭС
  • Ергаки Висячий камень
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
  • Проживание
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Видеосъемка
  • Одноместное размещение
  • Экскурсии вне программы
Место начала и завершения?
Абакан, железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

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