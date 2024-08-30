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Хакасии, а также удивительный горный массив Ергаки.



В течение четырех дней вы посетите Саяно-Шушенскую ГЭС, Салбыкский курган и Висячий камень в Ергаках, каждое из которых окутано легендами и имеет глубокую культурную и историческую значимость.



Это путешествие не только позволит вам открыть для себя невероятные пейзажи и уникальные археологические памятники, но и даст возможность ощутить на себе воздействие мест силы, которые с древних времен почитаются у народов Южной Сибири.



Вас ждут культовые обряды, национальные праздники и камлания шаманов, которые позволят глубже понять культуру и традиции этого удивительного края.



Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом путешествии, где каждый день будет наполнен новыми открытиями и впечатлениями