Встреча группы.
Завтрак в кафе г. Абакан.
Заселение в отель города Азия/Абакан 4*.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Вход в долину через священные Камни — Врата жизни. Место, где сбываются все желания.
Ланч на природе.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе города.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в п. Приисковый.
Живописная дорога через степную и таежную природную зону Хакасии.
Остановки на озерах. Чаепитие на природе.
Прибытие в поселок Приисковый, заселение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Пешеходный маршрут до Ивановских озер.
На маршруте малое и большое озеро, 20-ти метровый водопад, горные ручьи с таежными лесами и альпийскими цветущими лугами и ледник «Малыш».
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Пешеходный маршрут на Панфиловские озера.
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Выезд на экскурсию в пещеру.
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в г. Абакан.
По прибытию в город Абакан — обед, дегустация местных блюд.
Заселение в отель.
Свободное время. Отдых.
Программа шоппинг-гид (сувенирные, кондитерские лавки).
Ужин в кафе города.
Завтрак. Свободное время в городе. По желанию гостей — дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):
Обед (ланч-бокс).
Ужин в кафе города.
Завтрак. Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии.
В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты.
Дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):
Тур предусматривает проживание в отеле 4* г. Абакан (по системе «фортуна») 3 ночи, а также в отеле п. Приисковый («Ажур»/«Притяжение»/«След») 4 ночи.
Стоимость тура в зависимости от типа размещения:
Размещение
Стоимость
|Одноместное размещение
|60 000 рублей/чел.
|Двухместное размещение
|110 000 рублей за двоих
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.