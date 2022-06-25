Встреча группы.

Завтрак в кафе г. Абакан.

Заселение в отель города Азия/Абакан 4*.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.

Вход в долину через священные Камни — Врата жизни. Место, где сбываются все желания.

Ланч на природе.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе города.