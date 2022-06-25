Сибирский Куршавель. Тур комфорт

Эксклюзивный маршрут по Хакасии, который становится брендом для любителей отдаленных нетронутых Сибирских цивилизаций

Эксклюзивный маршрут по Хакасии, который становится брендом для любителей отдаленных нетронутых Сибирских цивилизаций.

Будущий Сибирский Куршавель! Качественное проживание в отелях 4*, ежедневные активные экскурсии, уникальность которых превосходит ваше ожидание, трехразовое питание — домашняя кухня, встречи с интересными людьми, совсем немного свободного времени.
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Сибирский Куршавель. Тур комфорт
Ближайшие даты:
26
июн
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Что вас ожидает 🤩

Древние реликтовые озера
Древние реликтовые озера
Посетим Ивановские озера, окруженные холмами со снежниками, которые не тают до августа
Салбыкский курган
Салбыкский курган
Посетим крупнейший мегалитический курган бассейна Среднего Енисея
Живописная Сибирская природа
Живописная Сибирская природа
Прокатимся по дороге через степную и таежную природную зону Хакасии

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Салбыкский курган

Встреча группы.

Завтрак в кафе г. Абакан.

Заселение в отель города Азия/Абакан 4*.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории. 

Вход в долину через священные Камни — Врата жизни. Место, где сбываются все желания.

Ланч на природе.

Возвращение в Абакан. 

Ужин в кафе города.

Встреча, Салбыкский курганВстреча, Салбыкский курганВстреча, Салбыкский курганВстреча, Салбыкский курган
2 день
Выезд в п. Приисковый. Свободный день

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд в п. Приисковый. 

Живописная дорога через степную и таежную природную зону Хакасии. 

Остановки на озерах. Чаепитие на природе.

Прибытие в поселок Приисковый, заселение в гостиницу. 

Ужин.

Выезд в п. Приисковый. Свободный деньВыезд в п. Приисковый. Свободный деньВыезд в п. Приисковый. Свободный деньВыезд в п. Приисковый. Свободный день
3 день
Ивановские озера

Завтрак.

Пешеходный маршрут до Ивановских озер

На маршруте малое и большое озеро, 20-ти метровый водопад, горные ручьи с таежными лесами и альпийскими цветущими лугами и ледник «Малыш». 

Ланч на природе.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин.

Ивановские озераИвановские озераИвановские озераИвановские озера
4 день
Панфиловские озера

Завтрак.

Пешеходный маршрут на Панфиловские озера

Ланч на природе.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин.

Панфиловские озераПанфиловские озераПанфиловские озераПанфиловские озера
5 день
Экскурсия в пещеру

Завтрак.

Выезд на экскурсию в пещеру. 

Ланч на природе.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин.

Экскурсия в пещеруЭкскурсия в пещеруЭкскурсия в пещеруЭкскурсия в пещеру
6 день
Выезд в Абакан. Шоппинг-гид по сувенирным лавкам

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд в г. Абакан.

По прибытию в город Абакан — обед, дегустация местных блюд.

Заселение в отель. 

Свободное время. Отдых.

Программа шоппинг-гид (сувенирные, кондитерские лавки).

Ужин в кафе города.

Выезд в Абакан. Шоппинг-гид по сувенирным лавкамВыезд в Абакан. Шоппинг-гид по сувенирным лавкамВыезд в Абакан. Шоппинг-гид по сувенирным лавкамВыезд в Абакан. Шоппинг-гид по сувенирным лавкам
7 день
Экскурсия на выбор

Завтрак. Свободное время в городе. По желанию гостей — дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):

  • «Для рожденных в СССР» — от 2500 рублей;
  • Саянская Мозаика — от 1700 рублей;
  • горы Ергаки к «Висячему камню» — от 1700 рублей;
  • «Сакральная Хакасия» встреча с шаманом — от 3500 рублей;
  • Бородинская пещера — от 2000 рублей;
  • Енисейские ворота на катере — от 2300 рублей;
  • Оглахты — от 1300 рублей;
  • участие в археологических раскопках — от 2300 рублей.

Обед (ланч-бокс).

Ужин в кафе города.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
8 день
Трансфер в аэропорт или продление

Завтрак. Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. 

В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты. 

Дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):

  • катер по Саянскому водохранилищу — от 3500 рублей;
  • горы Ергаки в «Каменный город» — от 2800 рублей;
  • тропа предков — от 1900 рублей;
  • сундуки+озеро Шира — от 2300 рублей;
  • Енисейские ворота на катере — от 2300 рублей.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 4* г. Абакан (по системе «фортуна») 3 ночи, а также в отеле п. Приисковый («Ажур»/«Притяжение»/«След») 4 ночи.

Стоимость тура в зависимости от типа размещения:

Размещение

Стоимость

Одноместное размещение60 000 рублей/чел.
Двухместное размещение 110 000 рублей за двоих

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживаниетранспортпитание (полный пансион)проживаниетрансфер в аэропорт и обратномедицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратнопитание
  • Не указанное в программе турадополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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