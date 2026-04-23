Описание тура
В Хакасии и Тыве уникальная национальная культура. Вы увидите всю красоту хакасской и тувинской души: дыхание бескрайних долин и густых лесов, шаманский обряд и магия горлового пения, атмосфера юрт и таинственные личины и курганы. Нас ждут юрточный комплекс в долине Кюг (с хакасского счастье), подъём на вершину горы Сорок зубьев в Хакасском заповеднике, природный парк Ергаки, крупнейший буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг, настоящая чабанская стоянка в Тыве и многое другое!
Общая протяженность маршрута: 2050 км
Гарантированный тур, который состоится при любом количестве туристов в группе.
Тур может быть проведён на следующих языках: английский, французский, китайский, испанский, русский.
Программа тура по дням
Встреча с Хакасией
08:00 Встреча участников тура в аэропорту или на ж/д вокзале.
Завтрак. Отдых в гостинице 3 звезды.
Обед за доп. плату.
Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей им Л. Р. Кызласова с посещением уникальной экспозиции древних каменных изваяний.
Обзорная экскурсия по городу с посещением: парка топиарного искусства, мемориального комплекса на горе Самохвал.
Экскурсия в купеческий город Минусинск, обзорная экскурсия по городу с посещением музея декабристов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин за доп. плату.
Питание: завтрак.
(протяженность маршрута 80 км)
Знакомство с хакасской культурой
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника Хакасский. На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе Сорок зубьев. Возраст петроглифов оценивается в 5000-1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита Шаман-камень с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины. В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.
Обед.
Выезд в Казановку. Экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику Казановка. Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога Леонида Ерёмина. Казановка образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию. Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.
Размещение в юрточном комплексе Кюг. Кюг представляет собой новое направление экотуризма этно-глэмпинг. Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем и погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
Возможна организация национального хакасского ужина (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед, ужин.
(протяженность маршрута 257 км)
Дыхание долины Кюг
9:00 Завтрак.
Прогулка по горе Аар таг, откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость) на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек кормлении духов горы.
14:00 Обед.
Для гостей базы будет организованы следующие мастер-классы: мастер-класс по изготовлению талгана и конфет из талгана, мастер класс по игре на хакасском инструменте тимер хомыс.
18:00 Ужин.
После ужина гости услышат исполнителя горлового пения хай и игру на хакасских национальных инструментах.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(протяженность пешеходного маршрута около 3 км)
В гости к матери матерей Хуртуях Тас
9:00 Завтрак.
Выезд в аал Анхаков. Остановка около хакасской деревни, где установлена стела Улуг Хуртуях Тас (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка. Менгиры Хакасии вошли в топ мест силы страны. Составил его сайт телеканала Моя Планета. И наши каменные изваяния значатся в списке семи мест России, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания. Одним из самых уникальных назван менгир Улуг Хуртуях Тас. Люди верят, что Каменная старуха помогает бездетным женщинам.
Выезд на базу отдыха Снежный барс.
Обед на маршруте за доп. плату.
16:00 Размещение на базе отдыха Снежный барс. База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна. Здесь в полной гармонии сливаются кристальный воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра или в кафе.
Питание: завтрак, ужин.
(протяженность маршрута 270 км)
Лучше гор могут быть только горы
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на один из активных маршрутов:
- на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа), с которой открывается великолепная панорама на местные достопримечательности (гольцы, пойму реки Б-Он, Саянский хребет);
- в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа). Во время похода туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом современного охотника, а также узнать некоторые секреты охотничьего ремесла;
- на подвесной Мостик любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Местная традиция: мужчина должен пронести свою возлюбленную на руках по Мостику любви над водами горной реки;
- на озёра Любимое, Каменистое (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа). Туристы пройдут по очень красивой тропе, усыпанной камнями, заросшей множеством лекарственных растений.
Альтернатива походам: прогулка в окрестностях базы и сбор грибов, ягод и лечебных трав, которые в изобилии растут в этих краях.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(протяженность маршрута 20 км, пешеходного маршрута в зависимости от выбора)
В центр буддизма
08:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Туву.
Экскурсия в центр буддийской культуры, восстановленный монастырь Устуу-Хурээ, который является центром духовности и государственности Тувы. В 1999 г. Правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность Устуу-хурээ, приняло решение о его восстановлении. В том же году для привлечения внимания к храму и сбора средств на восстановление по идее Игоря Дулуша был проведён Международный благотворительный фестиваль живой музыки и веры Устуу-Хурээ, с тех пор он проводится ежегодно.
Обед на маршруте.
14:00 Выезд в Кызыл.
17:00 Размещение в гостинице.
Ужин за доп. плату.
Питание: завтрак, обед.
(протяженность маршрута 410 км)
Знакомство с Тывой
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию в буддийский монастырь. Крупнейший буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни находится в столице Тувы Кызыле.
Обед в ресторане за доп. плату (возможна организация национального обеда).
Экскурсия по Кызылу, столице Тывы.
Посещение Национального музея Тывы (экскурсия по экспозиции золото скифов).
Посещение Центра тувинской культуры, где можно услышать исполнителей горлового пения хоомей, увидеть и приобрести изделия местных ремесленников.
Посещение географического центра Азии, который расположен недалеко от места слияния двух рек Бий-Хем (Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый Енисей).
Возвращение в гостиницу Буян Бадыргы.
Ужин за доп. плату.
Питание: завтрак.
(протяженность маршрута 50 км)
Посещение чабанской стоянки
09:00 Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в Кара-Чыраа.
Полное погружение в традиции и культуру тувинцев на настоящей чабанской стоянке с тувинской юртой и подворьем со скотом. Здесь турист может принять участие в повседневной жизни семьи животноводов, познакомиться с бытом тувинского народа, традиционной культурой и национальной кухней.
Обед на чабанской стоянке Кара-Чыраа.
15:00 Выезд в Ергаки.
18:00 Размещение на б/о в Ергаках.
19:00 Ужин за доп. плату.
Питание: завтрак, обед.
(протяженность маршрута 310 км)
Встреча со Спящим Саяном
09:00 Завтрак.
Выезд на маршрут на Висячий камень прекрасный вариант для первого знакомства с природным парком Ергаки. Встреча с хозяином этих мест Спящим Саяном. Вы услышите красивую легенду о каменном великане и узнаете, кто сможет его разбудить, столкнув Висячий Камень. Если присмотреться, его можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Почему именно здесь, туристы узнают из рассказа гида.
Обед на маршруте (сухой паек, за доп. плату).
16:00 Возвращение на б/о.
Ужин за доп. плату.
Питание: завтрак.
(протяженность автомаршрута 30 км, пешего маршрута до Висячего камня 12 км)
Из прошлого в настоящее
09:00 Завтрак, освобождение номеров.
10:00 Выезд в Шушенское.
12:30 Экскурсия в музей-заповедник Шушенское - уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже Xix-Xx веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
14:00 Обед за доп. плату.
15:00 Выезд на Сшгэс.
16:00 Экскурсия в музей гидроэнергетики, экскурсия на смотровую площадку плотины Саяно-Шушенской Гэс. Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская Гэс - это масштабное сооружение Сибири. Эта плотина - уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике. Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы. Высота плотины 242 метра, длина 1068 метров, ширина 110 метров. Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.
Экскурсия в экстрим-парк Мраморка, с посещением смотровой площадки.
18:00 Заселение на базу отдыха Изербельский ключ.
19:00 Катерная прогулка по Енисею.
20:00 Ужин (сибирская кухня).
Питание: завтрак, ужин.
(протяженность маршрута 310 км)
Из Долины царей в подземный мир
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на Салбыкский курган в Долину Царей, где находятся около 50 могильных курганов Iii-Iv века до н. э. Главная достопримечательность Большой Салбыкский курган, когда-то сооружённый над могилой знатной семьи тагарского племени и раскопанный археологами в 1954-56 гг. Салбыкский курган в Хакасии уже давно называют Стоунхенджем Сибири. Вес некоторых мегалитов Салбыка достигает 70 тонн. Хакасы с почтением относятся к этому древнему сооружению, повязывая на каменные выступы ленточки, как символ обожествления многотонных исполинов.
Обед за доп. плату.
Экскурсия в Бородинскую пещеру. Пещера Бородинская одна из самых больших пещер региона. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. В пещере можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается крылатый ушан редчайший вид летучих мышей. Большое разнообразие натёчных образований в гроте Грандиозный, самый большой в Сибири сталагмит Пагода, Драпировка на своде, сталагмит Останкинская башня, Древнеиндийский храм и многое другое это то, что стоит увидеть своими глазами. По сложности пещера некатегорийная, но имеются сложные участки. Экскурсионная программа предусматривает посещение основной части пещеры, которая в должной степени позволит ознакомиться с красотами подземного мира.
Выезжающим на поезде проводы на ж/д вокзал. Возвращение в гостиницу.
(протяженность маршрута 300 км)
Прощание с Сибирью
Ранний завтрак. Выезд в аэропорт.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Двухместное размещение
- Питание по программе
- Экскурсии, входные билеты в музеи, парки, заповедники
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Трансфер от места проживания в Абакан и обратно
- Питание не по программе тура (за доп. плату, оплачивается туристом на месте)
- Страховка (за доп. плату, по запросу)
Визы
Для граждан Рф виза не требуется