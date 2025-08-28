Хакасия — одно из самых загадочных и недооценённых направлений России, которую учёные называют «меккой археологии».За 10 дней вы увидите всё, ради чего стоит отправиться в это путешествие: древние менгиры и

курганы, наскальные рисунки и каменные изваяния, степные святыни и снежные вершины, бурные реки и тундру на Саянском перевале. Вы побываете в этнографических музеях под открытым небом, пройдёте по следам древних цивилизаций, посетите Саяно-Шушенскую ГЭС, искупаетесь в знаменитом солёном озере Шира и заглянете в хакасскую юрту и к мастеру национальных костюмов. Каждый день будем погружаться в традиции и изучать культуру региона, в том числе пробовать местные блюда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Многие экскурсии предполагают знакомство с памятниками природы, поэтому проходят под открытым небом. Будьте, пожалуйста, готовы к любой погоде.

Напоминаем, что вы принимаете участие в сборном туре. Просим вас быть внимательным к другим участникам группы. Ваше хорошее настроение, доброжелательное и уважительное отношение ко всем участникам тура и нашим партнёрам, встречающим нас в различных точках тура, — одно из слагаемых хорошего отдыха!

На протяжении тура будем посещать священные для местного населения места. Просим соблюдать правила поведения в подобных местах и неукоснительно соблюдать рекомендации экскурсовода.

Хакасия и Тыва — местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительное страхование.