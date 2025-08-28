За 10 дней вы увидите всё, ради чего стоит отправиться в это путешествие: древние менгиры и
Описание тура
Организационные детали
Многие экскурсии предполагают знакомство с памятниками природы, поэтому проходят под открытым небом. Будьте, пожалуйста, готовы к любой погоде.
Напоминаем, что вы принимаете участие в сборном туре. Просим вас быть внимательным к другим участникам группы. Ваше хорошее настроение, доброжелательное и уважительное отношение ко всем участникам тура и нашим партнёрам, встречающим нас в различных точках тура, — одно из слагаемых хорошего отдыха!
На протяжении тура будем посещать священные для местного населения места. Просим соблюдать правила поведения в подобных местах и неукоснительно соблюдать рекомендации экскурсовода.
Хакасия и Тыва — местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительное страхование.
Программа тура по дням
Кухня Хакасии, заповедник, наскальное искусство и национальные костюмы
Прибытие в Абакан. Организованная встреча: в 9:00 в аэропорту, в 10:00 — на ж/д вокзале.
Начнём день с приветственного завтрака в кафе — познакомимся с современной гастрономической интерпретацией хакасской кухни.
Затем отправимся в Хакасский заповедник и музейный комплекс «Оглахты» — один из крупнейших в России памятников древнего наскального искусства. Пройдём по лестнице из 965 ступеней к смотровым площадкам: отсюда открываются завораживающие виды на Красноярское водохранилище и бескрайние степи.
После заселения в гостиницу заглянем в гости к мастеру национальных костюмов. Узнаем о сакральном значении цветов, орнаментов и деталей традиционного хакасского наряда. Вечером — ужин.
Продолжение погружения в культуру, сакральное место и музей
После завтрака посетим хакасскую юрту, где находится этномастерская династии музыкантов. Далее — обзорная экскурсия по Абакану. Поднимемся на гору Самохвал (Ир-Таг), сакральное место с мемориальным комплексом воинам.
Во второй половине дня вас ждёт знакомство с уникальной экспозицией Национального краеведческого музея Хакасии. Здесь хранятся древние каменные изваяния, петроглифы, артефакты рунической письменности.
По желанию — экскурсия в Бородинскую пещеру (за доплату). Это единственная оборудованная пещера региона с крупнейшим в Сибири сталагмитом — «Верхней пагодой».
Возвращение в гостиницу и ужин.
Культура и сакральное в Хакассии, переезд на юг к тайге и горам
После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в одну из ключевых точек духовной географии региона. Посетим музей под открытым небом: «Казановка» или «Улуг Хуртуях Тас». Здесь сохранились древние менгиры и хакасские юрты. Познакомимся с обрядами, устройством быта, прикоснёмся к священным камням, к которым до сих пор обращаются с молитвами.
Во второй половине дня — переезд на юг, где степи сменяются тайгой. Размещение на базе отдыха у горной реки Она. Вечером — ужин.
Пейзажи и панорамы Саянского перевала
После завтрака начинаем автопутешествие по одному из самых живописных горных маршрутов Сибири — вдоль реки Большой Он до Саянского перевала (120 км в одну сторону). Нас ждут отвесные скалы, густая тайга, каньоны и природные памятники: «Источник Молодости» и «Голубые ворота». Также полюбуемся панорамами с 2214 метров — точки, где встречаются две республики и два ландшафта: тайга и высокогорная тундра.
На обратном пути — прогулка к озеру Любимое и «Мостику Любви» на реке. Обед-перекус в пути, возвращение на базу отдыха, ужин.
Саяно-Шушенская ГЭС, берег Енисея, Красноярское водохранилище и форель на огне
После завтрака отправимся в обратный путь в Абакан. По дороге — экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию России. Посетим смотровую площадку и узнаем о сложной истории строительства объекта. Пейзажная часть маршрута пройдёт по берегам Енисея, остановимся в самых живописных точках.
Во второй половине дня — прогулка по Красноярскому водохранилищу и отдых в парке развлечений «Тортуга». Завершим день ужином с жареной на открытом огне форелью с видом на реку. Ночь в отеле в Абакане.
Путь на север Хакассии, музей-заповедник «Сундуки» и посёлок рядом с вечными снежниками
Утром — завтрак и переезд на север Хакасии (360 км). В пути познакомимся с природой и археологией республики. Главная остановка — музей-заповедник «Сундуки», древний комплекс с уникальной обсерваторией, петроглифами и каменными календарями. Мы поднимемся на обзорные площадки, пройдём по следам древних мифов и научных загадок.
Вечером — заселение в гостиницу в п. Приисковый, в отрогах Кузнецкого Алатау. Место знаменито круглогодичными снежниками, лежащими на низкой высоте. Ужин.
Ивановские озёра, долины и водопады
После завтрака — поездка на транспорте повышенной проходимости и пеший маршрут к Ивановским озёрам, памятнику природы Хакасии.
Пройдём по цветущим долинам, увидим снежники, даже летом не тающие, скалы и каскады водопадов. Обед-перекус на природе.
К ужину вернёмся в гостиницу.
Путь к солёному озеру и отдых у водоёма
После завтрака едем к озеру Шира (118 км) — уникальному солёному водоёму с лечебной водой и мягким климатом. Размещение на базе отдыха, свободное время для купания и прогулок.
Также по желанию (за доплату) можно выбрать активные экскурсии: сплав по реке Белый Июс, экскурсия в пещеру «Археологическая» или на «Тропу предков».
Салбыкский курган, «Каменный лес», Туимский провал и возвращение в Абакан
Утром — завтрак и переезд в Абакан (153 км). По дороге посетим Туимский провал — техногенное чудо, на дне которого возникло ярко-голубое озеро. Затем осмотрим любопытные фигуры «Каменного леса», созданные самой природой.
Потом нас ждёт экскурсия на Салбыкский курган, одно из самых загадочных захоронений тагарской эпохи, расположенное в так называемой «Долине царей». Это одно из крупнейших мегалитических сооружений Сибири, место силы и научных споров.
Вечером — размещение в гостинице и прощальный ужин.
Завершение тура
Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|149 500 ₽
|Ребёнок до 14 лет
|137 000 ₽
|1-местное размещение
|175 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины (кроме одного) и 2 обеда-перекуса
- Все переезды по программе, включая трансфер из аэропорта
- Заброска на транспорте повышенной проходимости
- Экскурсии, входные билеты на объекты по программе
- Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Абакана и обратно в ваш город
- Остальные обеды и один ужин
- Трансфер в аэропорт в последний день
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии (по желанию)