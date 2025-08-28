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Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики

Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края
Хакасия — одно из самых загадочных и недооценённых направлений России, которую учёные называют «меккой археологии».

За 10 дней вы увидите всё, ради чего стоит отправиться в это путешествие: древние менгиры и
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курганы, наскальные рисунки и каменные изваяния, степные святыни и снежные вершины, бурные реки и тундру на Саянском перевале.

Вы побываете в этнографических музеях под открытым небом, пройдёте по следам древних цивилизаций, посетите Саяно-Шушенскую ГЭС, искупаетесь в знаменитом солёном озере Шира и заглянете в хакасскую юрту и к мастеру национальных костюмов.

Каждый день будем погружаться в традиции и изучать культуру региона, в том числе пробовать местные блюда.

5
1 отзыв
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики

Описание тура

Организационные детали

Многие экскурсии предполагают знакомство с памятниками природы, поэтому проходят под открытым небом. Будьте, пожалуйста, готовы к любой погоде.

Напоминаем, что вы принимаете участие в сборном туре. Просим вас быть внимательным к другим участникам группы. Ваше хорошее настроение, доброжелательное и уважительное отношение ко всем участникам тура и нашим партнёрам, встречающим нас в различных точках тура, — одно из слагаемых хорошего отдыха!

На протяжении тура будем посещать священные для местного населения места. Просим соблюдать правила поведения в подобных местах и неукоснительно соблюдать рекомендации экскурсовода.

Хакасия и Тыва — местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительное страхование.

Программа тура по дням

1 день

Кухня Хакасии, заповедник, наскальное искусство и национальные костюмы

Прибытие в Абакан. Организованная встреча: в 9:00 в аэропорту, в 10:00 — на ж/д вокзале.

Начнём день с приветственного завтрака в кафе — познакомимся с современной гастрономической интерпретацией хакасской кухни.

Затем отправимся в Хакасский заповедник и музейный комплекс «Оглахты» — один из крупнейших в России памятников древнего наскального искусства. Пройдём по лестнице из 965 ступеней к смотровым площадкам: отсюда открываются завораживающие виды на Красноярское водохранилище и бескрайние степи.

После заселения в гостиницу заглянем в гости к мастеру национальных костюмов. Узнаем о сакральном значении цветов, орнаментов и деталей традиционного хакасского наряда. Вечером — ужин.

Кухня Хакасии, заповедник, наскальное искусство и национальные костюмыКухня Хакасии, заповедник, наскальное искусство и национальные костюмыКухня Хакасии, заповедник, наскальное искусство и национальные костюмы
2 день

Продолжение погружения в культуру, сакральное место и музей

После завтрака посетим хакасскую юрту, где находится этномастерская династии музыкантов. Далее — обзорная экскурсия по Абакану. Поднимемся на гору Самохвал (Ир-Таг), сакральное место с мемориальным комплексом воинам.

Во второй половине дня вас ждёт знакомство с уникальной экспозицией Национального краеведческого музея Хакасии. Здесь хранятся древние каменные изваяния, петроглифы, артефакты рунической письменности.

По желанию — экскурсия в Бородинскую пещеру (за доплату). Это единственная оборудованная пещера региона с крупнейшим в Сибири сталагмитом — «Верхней пагодой».

Возвращение в гостиницу и ужин.

Продолжение погружения в культуру, сакральное место и музейПродолжение погружения в культуру, сакральное место и музейПродолжение погружения в культуру, сакральное место и музейПродолжение погружения в культуру, сакральное место и музей
3 день

Культура и сакральное в Хакассии, переезд на юг к тайге и горам

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в одну из ключевых точек духовной географии региона. Посетим музей под открытым небом: «Казановка» или «Улуг Хуртуях Тас». Здесь сохранились древние менгиры и хакасские юрты. Познакомимся с обрядами, устройством быта, прикоснёмся к священным камням, к которым до сих пор обращаются с молитвами.

Во второй половине дня — переезд на юг, где степи сменяются тайгой. Размещение на базе отдыха у горной реки Она. Вечером — ужин.

Культура и сакральное в Хакассии, переезд на юг к тайге и горамКультура и сакральное в Хакассии, переезд на юг к тайге и горамКультура и сакральное в Хакассии, переезд на юг к тайге и горам
4 день

Пейзажи и панорамы Саянского перевала

После завтрака начинаем автопутешествие по одному из самых живописных горных маршрутов Сибири — вдоль реки Большой Он до Саянского перевала (120 км в одну сторону). Нас ждут отвесные скалы, густая тайга, каньоны и природные памятники: «Источник Молодости» и «Голубые ворота». Также полюбуемся панорамами с 2214 метров — точки, где встречаются две республики и два ландшафта: тайга и высокогорная тундра.

На обратном пути — прогулка к озеру Любимое и «Мостику Любви» на реке. Обед-перекус в пути, возвращение на базу отдыха, ужин.

Пейзажи и панорамы Саянского перевалаПейзажи и панорамы Саянского перевала
5 день

Саяно-Шушенская ГЭС, берег Енисея, Красноярское водохранилище и форель на огне

После завтрака отправимся в обратный путь в Абакан. По дороге — экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию России. Посетим смотровую площадку и узнаем о сложной истории строительства объекта. Пейзажная часть маршрута пройдёт по берегам Енисея, остановимся в самых живописных точках.

Во второй половине дня — прогулка по Красноярскому водохранилищу и отдых в парке развлечений «Тортуга». Завершим день ужином с жареной на открытом огне форелью с видом на реку. Ночь в отеле в Абакане.

Саяно-Шушенская ГЭС, берег Енисея, Красноярское водохранилище и форель на огнеСаяно-Шушенская ГЭС, берег Енисея, Красноярское водохранилище и форель на огнеСаяно-Шушенская ГЭС, берег Енисея, Красноярское водохранилище и форель на огне
6 день

Путь на север Хакассии, музей-заповедник «Сундуки» и посёлок рядом с вечными снежниками

Утром — завтрак и переезд на север Хакасии (360 км). В пути познакомимся с природой и археологией республики. Главная остановка — музей-заповедник «Сундуки», древний комплекс с уникальной обсерваторией, петроглифами и каменными календарями. Мы поднимемся на обзорные площадки, пройдём по следам древних мифов и научных загадок.

Вечером — заселение в гостиницу в п. Приисковый, в отрогах Кузнецкого Алатау. Место знаменито круглогодичными снежниками, лежащими на низкой высоте. Ужин.

Путь на север Хакассии, музей-заповедник «Сундуки» и посёлок рядом с вечными снежникамиПуть на север Хакассии, музей-заповедник «Сундуки» и посёлок рядом с вечными снежникамиПуть на север Хакассии, музей-заповедник «Сундуки» и посёлок рядом с вечными снежниками
7 день

Ивановские озёра, долины и водопады

После завтрака — поездка на транспорте повышенной проходимости и пеший маршрут к Ивановским озёрам, памятнику природы Хакасии.
Пройдём по цветущим долинам, увидим снежники, даже летом не тающие, скалы и каскады водопадов. Обед-перекус на природе.

К ужину вернёмся в гостиницу.

Ивановские озёра, долины и водопадыИвановские озёра, долины и водопадыИвановские озёра, долины и водопады
8 день

Путь к солёному озеру и отдых у водоёма

После завтрака едем к озеру Шира (118 км) — уникальному солёному водоёму с лечебной водой и мягким климатом. Размещение на базе отдыха, свободное время для купания и прогулок.

Также по желанию (за доплату) можно выбрать активные экскурсии: сплав по реке Белый Июс, экскурсия в пещеру «Археологическая» или на «Тропу предков».

Путь к солёному озеру и отдых у водоёмаПуть к солёному озеру и отдых у водоёмаПуть к солёному озеру и отдых у водоёмаПуть к солёному озеру и отдых у водоёма
9 день

Салбыкский курган, «Каменный лес», Туимский провал и возвращение в Абакан

Утром — завтрак и переезд в Абакан (153 км). По дороге посетим Туимский провал — техногенное чудо, на дне которого возникло ярко-голубое озеро. Затем осмотрим любопытные фигуры «Каменного леса», созданные самой природой.

Потом нас ждёт экскурсия на Салбыкский курган, одно из самых загадочных захоронений тагарской эпохи, расположенное в так называемой «Долине царей». Это одно из крупнейших мегалитических сооружений Сибири, место силы и научных споров.

Вечером — размещение в гостинице и прощальный ужин.

Салбыкский курган, «Каменный лес», Туимский провал и возвращение в АбаканСалбыкский курган, «Каменный лес», Туимский провал и возвращение в Абакан
10 день

Завершение тура

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Стандартный билет149 500 ₽
Ребёнок до 14 лет137 000 ₽
1-местное размещение175 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины (кроме одного) и 2 обеда-перекуса
  • Все переезды по программе, включая трансфер из аэропорта
  • Заброска на транспорте повышенной проходимости
  • Экскурсии, входные билеты на объекты по программе
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Абакана и обратно в ваш город
  • Остальные обеды и один ужин
  • Трансфер в аэропорт в последний день
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Абакан, в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале
Завершение: Г. Абакан, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения
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с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Закончилась наша десятидневная поездка по Хакасии и Туве в конце августа. Весь тур был наполнен событиями и открыл много нового. Природа там просто необыкновенная, а памятников исторических и археологических —
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столько, что глаза разбегаются. Особенно запомнилось общение с местными — Даресья и хозяева базы Кубайка оставили очень тёплое впечатление. Наш гид, Марат, оказался человеком с большим увлечением к своему краю и умением интересно рассказывать. От него исходило добро и забота о группе, и это очень сближало всех нас, создавалось желание снова ездить именно с ним. А наш водитель, Алексей, проделал огромную работу — мы долго ехали по такому большому региону, но всегда чувствовали себя в полной безопасности благодаря его профессионализму. Единственное, чего мне не хватило — это ночёвки в юрте у Даресьи, наверно, это добавило бы особого колорита. В целом всем, кто хочет узнать этот край, советую обязательно сюда съездить. Большое спасибо тем, кто организовал эту поездку!

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