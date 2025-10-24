В нашем туре вы окунётесь в необычные ощущения и попробуете Хакасию на вкус, объедините отдых, заботу о себе и исследование Южной Сибири.Это регион без туристических толп, но с ландшафтами и

локациями, в которых сплелись сила природы и следы древних культур. Вы сможете изучить петроглифы Оглахты и мегалиты Салбыкского кургана, попросить о сокровенном Каменную бабу Хуртуях тас и сосчитать уток и лебедей Пржевальского на озере Улуг-коль. В этнодеревне Шушенское — почувствовать себя бондарем, крестьянином или даже заключённым. А главное — попробовать спа-практики из глубины веков: огненный массаж, плётки камча, бубен шамана, баню-юрту. Перезагрузку дополнит детокс-питание на локальных продуктах, а фиксировать впечатления можно каждый вечер в персональном дневнике. Беспокоиться ни о чём не нужно — ваш индивидуальный куратор позаботился о каждой мелочи.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Удобную прогулочную одежду по погоде

Спортивную обувь

При желании участвовать в культурных мероприятиях — соответствующий наряд.

Порядок экскурсий и посещение музеев можем менять в зависимости от погоды и дня недели. Обратите внимание, что понедельник в музеях выходной день.