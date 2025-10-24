Мои заказы

Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление, достопримечательности с персональным сопровождением

Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
В нашем туре вы окунётесь в необычные ощущения и попробуете Хакасию на вкус, объедините отдых, заботу о себе и исследование Южной Сибири.

Это регион без туристических толп, но с ландшафтами и
локациями, в которых сплелись сила природы и следы древних культур.

Вы сможете изучить петроглифы Оглахты и мегалиты Салбыкского кургана, попросить о сокровенном Каменную бабу Хуртуях тас и сосчитать уток и лебедей Пржевальского на озере Улуг-коль. В этнодеревне Шушенское — почувствовать себя бондарем, крестьянином или даже заключённым.

А главное — попробовать спа-практики из глубины веков: огненный массаж, плётки камча, бубен шамана, баню-юрту.

Перезагрузку дополнит детокс-питание на локальных продуктах, а фиксировать впечатления можно каждый вечер в персональном дневнике. Беспокоиться ни о чём не нужно — ваш индивидуальный куратор позаботился о каждой мелочи.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную прогулочную одежду по погоде
Спортивную обувь
При желании участвовать в культурных мероприятиях — соответствующий наряд.

Порядок экскурсий и посещение музеев можем менять в зависимости от погоды и дня недели. Обратите внимание, что понедельник в музеях выходной день.

Питание. Включено трёхразовое детокс-питание на основе локальных продуктов. Рацион сбалансирован по калориям (до 1200 ккал в день), не содержит глютен, лактозу и сахар. Подаётся по заказному меню. В случае утренних выездов или выездов на маршруты предусмотрены ланч-боксы.

Транспорт. Range Rover Velar.

Возраст участников. 14+.

Уровень сложности.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с курортом и восстановление после дороги

Мы начнём программу с заселения и неспешного знакомства. После размещения в номере вы пройдёте первичную диагностику: оценим текущее состояние тела и его функциональные возможности. Это поможет составить индивидуальную программу отдыха и процедур.

Днём вы познакомитесь с инфраструктурой спа-курорта «Яблоко» и начнёте первые уходовые процедуры по индивидуальному плану. После обеда и небольшой паузы отправимся на вечернюю обзорную прогулку по городу. Посетим крупнейший в Сибири музейный комплекс с любопытными археологическими экспонатами, он открылся совсем недавно. Завершим день ужином и записью впечатлений в персональный дневник — это поможет осознанно проживать каждый момент ретрита.

2 день

Этно-археологическое погружение и ритуал «Степная яблоня»

Утро начнётся с бодрящей гимнастики и завтрака. Далее — комплекс уходовых процедур в спа-центре, составленных в соответствии с вашими потребностями.

После этого мы отправимся в одну из точек древней культуры — Оглахты (весной и летом), заповедник «Хуртуях тас», Салбыкский курган или на озеро Улугколь (ранней весной) наблюдать за утками, лебедями и возможно лошадью Пржевальского. Прогулка пройдёт по живописным степным пейзажам, где вы сможете прочувствовать силу земли и атмосферу древности. По возвращении вас ждёт вечерний этно-спа-ритуал «Степная Яблоня» — погружение в атмосферу местных традиций ухода за телом. Вы познакомитесь с хакасским эпосом и пройдёте через древние ритуалы. Завершим день прогулкой по вечернему городу и короткой записью наблюдений в дневник.

3 день

Погружение в Сибирскую глубинку и «Яблочный детокс»

С утра вы вновь выполните простую гимнастику и пройдёте уходовые процедуры по своей программе. После завтрака отправимся в этнографическую деревню Шушенское — живой музей под открытым небом, в котором бережно сохраняется дух деревенской Сибири 19 века.

На фоне деревянной архитектуры, музеев и мастерских вы сможете сделать красивые фотографии и почувствовать атмосферу местного уклада. Днём — обед и возвращение в курорт.

Вечером вас ждёт спа-ритуал «Яблочный детокс», направленный на мягкое очищение и восстановление после насыщенного дня. Перед сном — ужин, вечерняя прогулка и запись эмоций в дневник, а также время написать письма близким и поделиться с ними настроением ретрита.

4 день

Окончание тура

После завтрака попрощаемся и поедем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет76 500 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • 2 экскурсии по городу
  • 2 выездные экскурсии по местам силы и археологическим памятникам
  • Постоянное сопровождение координатора
  • Составление индивидуального плана отдыха по результатам диагностики
  • Спа-пакет:
  • Консультации спа-эстетиста
  • Дыхательная гимнастика, физическая активность
  • Спа-бассейн с гидромассажем
  • Скандинавская ходьба
  • Массаж тела - 2 процедуры
  • Массаж тела этника
  • Массаж головы березовым гребнем
  • Лимфодренаж
  • Скрабирование в бане «Расул» морской солью
  • Грязевые аппликации в бане «Расул»
  • Инфракрасная терма
  • Ионизированное дыхание солью
  • Дыхание горячей гималайской солью
  • Сеанс фитотерапии в Альпийской травяной терме на таёжных и садовых травах
  • Баня «Юрта»
  • Банные спа-уходы, включая экспресс-парение, мытьё и очищение в хамаме
Что не входит в цену
  • Перелёт до Абакана и обратно
  • Проживание
  • Иммерсивные программы:
  • Спа-ритуал в хакасском стиле с живой этнической музыкой - от 16 000 ₽
  • Вечер в частной загородной резиденции с банными практиками - от 25 000 ₽
  • Стоимость заездов с 29.12.2025 по 9.01.2026 - 100 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана
Светлана — ваш гид в Абакане
Провела экскурсии для 112 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я родилась и живу в Абакане, знаю этот город изнутри. Видела, как он рос, взрослел и хорошел. По роду деятельности, часто встречаю гостей из других городов и влюбляю их в Абакан!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
И
Ирина
24 окт 2025
Начну с того,что решение отдохнуть в Хакасии было мной не запланировано. По датам отпуска мне подошёл только индивидуальный SPA-тур в Хакасию. Почитала программу тура- заинтриговало! А,была- не была! В результате-
полный восторг! Начиная со встречи со Светланой в аэропорту и на протяжении всего тура я находилась в релаксе: не надо продумывать меню,экскурсии и чем занять свободное время,потому что свободного времени просто не было. Светлана продумала программу тура до мелочей. Нам было очень комфортно и интересно общаться. Светлана по настоящему любит и знает историю своего края.
Отдельное спасибо девочкам-сотрудницам SPA- курорта за радушные встречи,за банные практики,за массаж. Всё нетривиально,необычно. Находясь там я теряла счёт времени. Жаль было уезжать,но ещё не все локации Хакасии были мной охвачены в этом туре. Очень хочется вернуться снова и в данный SPA-тур, ведь именно это сочетание оказалось для меня оптимальным.
До встречи,Светлана!
До встречи,Хакасия!
До встречи, SPA-курорт!

