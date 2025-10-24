Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление, достопримечательности с персональным сопровождением
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
В нашем туре вы окунётесь в необычные ощущения и попробуете Хакасию на вкус, объедините отдых, заботу о себе и исследование Южной Сибири.
Это регион без туристических толп, но с ландшафтами и читать дальше
локациями, в которых сплелись сила природы и следы древних культур.
Вы сможете изучить петроглифы Оглахты и мегалиты Салбыкского кургана, попросить о сокровенном Каменную бабу Хуртуях тас и сосчитать уток и лебедей Пржевальского на озере Улуг-коль. В этнодеревне Шушенское — почувствовать себя бондарем, крестьянином или даже заключённым.
А главное — попробовать спа-практики из глубины веков: огненный массаж, плётки камча, бубен шамана, баню-юрту.
Перезагрузку дополнит детокс-питание на локальных продуктах, а фиксировать впечатления можно каждый вечер в персональном дневнике. Беспокоиться ни о чём не нужно — ваш индивидуальный куратор позаботился о каждой мелочи.
5
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: Удобную прогулочную одежду по погоде Спортивную обувь При желании участвовать в культурных мероприятиях — соответствующий наряд.
Порядок экскурсий и посещение музеев можем менять в зависимости от погоды и дня недели. Обратите внимание, что понедельник в музеях выходной день.
Питание. Включено трёхразовое детокс-питание на основе локальных продуктов. Рацион сбалансирован по калориям (до 1200 ккал в день), не содержит глютен, лактозу и сахар. Подаётся по заказному меню. В случае утренних выездов или выездов на маршруты предусмотрены ланч-боксы.
Транспорт. Range Rover Velar.
Возраст участников. 14+.
Уровень сложности.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с курортом и восстановление после дороги
Мы начнём программу с заселения и неспешного знакомства. После размещения в номере вы пройдёте первичную диагностику: оценим текущее состояние тела и его функциональные возможности. Это поможет составить индивидуальную программу отдыха и процедур.
Днём вы познакомитесь с инфраструктурой спа-курорта «Яблоко» и начнёте первые уходовые процедуры по индивидуальному плану. После обеда и небольшой паузы отправимся на вечернюю обзорную прогулку по городу. Посетим крупнейший в Сибири музейный комплекс с любопытными археологическими экспонатами, он открылся совсем недавно. Завершим день ужином и записью впечатлений в персональный дневник — это поможет осознанно проживать каждый момент ретрита.
2 день
Этно-археологическое погружение и ритуал «Степная яблоня»
Утро начнётся с бодрящей гимнастики и завтрака. Далее — комплекс уходовых процедур в спа-центре, составленных в соответствии с вашими потребностями.
После этого мы отправимся в одну из точек древней культуры — Оглахты (весной и летом), заповедник «Хуртуях тас», Салбыкский курган или на озеро Улугколь (ранней весной) наблюдать за утками, лебедями и возможно лошадью Пржевальского. Прогулка пройдёт по живописным степным пейзажам, где вы сможете прочувствовать силу земли и атмосферу древности. По возвращении вас ждёт вечерний этно-спа-ритуал «Степная Яблоня» — погружение в атмосферу местных традиций ухода за телом. Вы познакомитесь с хакасским эпосом и пройдёте через древние ритуалы. Завершим день прогулкой по вечернему городу и короткой записью наблюдений в дневник.
3 день
Погружение в Сибирскую глубинку и «Яблочный детокс»
С утра вы вновь выполните простую гимнастику и пройдёте уходовые процедуры по своей программе. После завтрака отправимся в этнографическую деревню Шушенское — живой музей под открытым небом, в котором бережно сохраняется дух деревенской Сибири 19 века.
На фоне деревянной архитектуры, музеев и мастерских вы сможете сделать красивые фотографии и почувствовать атмосферу местного уклада. Днём — обед и возвращение в курорт.
Вечером вас ждёт спа-ритуал «Яблочный детокс», направленный на мягкое очищение и восстановление после насыщенного дня. Перед сном — ужин, вечерняя прогулка и запись эмоций в дневник, а также время написать письма близким и поделиться с ними настроением ретрита.
4 день
Окончание тура
После завтрака попрощаемся и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
76 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трёхразовое питание
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
2 экскурсии по городу
2 выездные экскурсии по местам силы и археологическим памятникам
Постоянное сопровождение координатора
Составление индивидуального плана отдыха по результатам диагностики
Спа-пакет:
Консультации спа-эстетиста
Дыхательная гимнастика, физическая активность
Спа-бассейн с гидромассажем
Скандинавская ходьба
Массаж тела - 2 процедуры
Массаж тела этника
Массаж головы березовым гребнем
Лимфодренаж
Скрабирование в бане «Расул» морской солью
Грязевые аппликации в бане «Расул»
Инфракрасная терма
Ионизированное дыхание солью
Дыхание горячей гималайской солью
Сеанс фитотерапии в Альпийской травяной терме на таёжных и садовых травах
Баня «Юрта»
Банные спа-уходы, включая экспресс-парение, мытьё и очищение в хамаме
Что не входит в цену
Перелёт до Абакана и обратно
Проживание
Иммерсивные программы:
Спа-ритуал в хакасском стиле с живой этнической музыкой - от 16 000 ₽
Вечер в частной загородной резиденции с банными практиками - от 25 000 ₽
Стоимость заездов с 29.12.2025 по 9.01.2026 - 100 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Абакане
Провела экскурсии для 112 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я родилась и живу в Абакане, знаю этот город изнутри. Видела, как он рос, взрослел и хорошел. По роду деятельности, часто встречаю гостей из других городов и влюбляю их в Абакан!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
24 окт 2025
Начну с того,что решение отдохнуть в Хакасии было мной не запланировано. По датам отпуска мне подошёл только индивидуальный SPA-тур в Хакасию. Почитала программу тура- заинтриговало! А,была- не была! В результате- читать дальше
полный восторг! Начиная со встречи со Светланой в аэропорту и на протяжении всего тура я находилась в релаксе: не надо продумывать меню,экскурсии и чем занять свободное время,потому что свободного времени просто не было. Светлана продумала программу тура до мелочей. Нам было очень комфортно и интересно общаться. Светлана по настоящему любит и знает историю своего края. Отдельное спасибо девочкам-сотрудницам SPA- курорта за радушные встречи,за банные практики,за массаж. Всё нетривиально,необычно. Находясь там я теряла счёт времени. Жаль было уезжать,но ещё не все локации Хакасии были мной охвачены в этом туре. Очень хочется вернуться снова и в данный SPA-тур, ведь именно это сочетание оказалось для меня оптимальным. До встречи,Светлана! До встречи,Хакасия! До встречи, SPA-курорт!