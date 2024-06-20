Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Абакана, после чего отправимся на экскурсию по городу. Посетим гору Самохвал, которая с древних времён считается сакральным местом. Здесь обнаружили захоронения воинов эпохи Средневековья. Создание мемориала продолжает древнюю традицию установки чаатасов — камней войны. Заселимся в гостиницу.

Побываем в Национальном краеведческом музее Хакасии. Вы увидите уникальную экспозицию древнеенисейских каменных изваяний, высеченных из песчаника и гранита. Также мы осмотрим петроглифы различных эпох и памятники древнетюркской рунической письменности.

Затем вернёмся в гостиницу на ужин. Желающие исследуют Бородинскую пещеру, прогуливаясь по её залам. В неё находится самый крупный сталагмит Сибири — Пагода.