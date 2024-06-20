Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей

Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Регион, поражающий своей природой, богатой историей и культурой — Хакасия. В нашем путешествии вы насладитесь живописными горными пейзажами, водоёмами и степями.

Стартуем в Абакане и далее посетим знаменитое урочище Сундуки и Ивановские озёра, прогуляемся по Долине царей и Каменному лесу.

Желающие смогут исследовать залы Бородинской пещеры, сплавиться по реке Белый Июс и пройти по «Тропе предков».
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой Вам необходимо иметь:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Хакасия и Тыва – местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительно страхование.

Проживание. Двух-, трёхместное размещение в гостиницах в Абакане и посёлке Приисковый. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят ужины и завтраки (со 2-го дня тура). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость участия детей до 14 лет — 55 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Абаканом, гора Самохвал и Национальный краеведческий музей

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Абакана, после чего отправимся на экскурсию по городу. Посетим гору Самохвал, которая с древних времён считается сакральным местом. Здесь обнаружили захоронения воинов эпохи Средневековья. Создание мемориала продолжает древнюю традицию установки чаатасов — камней войны. Заселимся в гостиницу.

Побываем в Национальном краеведческом музее Хакасии. Вы увидите уникальную экспозицию древнеенисейских каменных изваяний, высеченных из песчаника и гранита. Также мы осмотрим петроглифы различных эпох и памятники древнетюркской рунической письменности.

Затем вернёмся в гостиницу на ужин. Желающие исследуют Бородинскую пещеру, прогуливаясь по её залам. В неё находится самый крупный сталагмит Сибири — Пагода.

Знакомство с Абаканом, гора Самохвал и Национальный краеведческий музейЗнакомство с Абаканом, гора Самохвал и Национальный краеведческий музейЗнакомство с Абаканом, гора Самохвал и Национальный краеведческий музейЗнакомство с Абаканом, гора Самохвал и Национальный краеведческий музей
2 день

Урочище Сундуки и прибытие в Приисковый

После завтрака мы покинем гостиницу и отправимся в увлекательное путешествие на север республики. Нас ждёт долгий путь протяжённостью 360 километров. Сегодня познакомимся с урочищем Сундуки — величественным памятником в хакасской степи. Здесь мы узнаем о древнейшей астрономической обсерватории, её главных объектах и рисунках. Этот комплекс насчитывает несколько наблюдательных площадок и интересных артефактов, назначение которых пока не разгадали учёные.

После экскурсии мы доберёмся до Приискового, расположенного в отрогах Кузнецкого Алатау. Посёлок славится своей природой: даже летом вы сможете заметить снежники. Здесь разместимся в гостинице и завершим насыщенный день ужином.

Урочище Сундуки и прибытие в ПриисковыйУрочище Сундуки и прибытие в ПриисковыйУрочище Сундуки и прибытие в ПриисковыйУрочище Сундуки и прибытие в Приисковый
3 день

К Ивановским озёрам

Позавтракав, отправимся в горы. Часть маршрута преодолеем на транспорте, а потом дойдём пешком до Ивановских озёр. Они находятся на разной высоте, поэтому они отличаются друг от друга цветом воды и окружающими пейзажами. Здесь можно увидеть редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также насладиться чистым горным воздухом. Зимой озёра покрываются льдом, а летом в них можно купаться. Вода чистая и прозрачная, её температура не поднимается выше 16 градусов.

К Ивановским озёрамК Ивановским озёрамК Ивановским озёрамК Ивановским озёрам
4 день

Озеро Шира

В этот день вернёмся в степную часть республики и заселяемся на базу отдыха. Вас ждёт экскурсия к озеру Шира. Оно расположено в неглубокой горной впадине, окружённой холмами и степями. Вода в озере солёная и содержит множество полезных минералов, таких как магний, натрий, калий и другие. Они способствуют улучшению здоровья и самочувствия.

По желанию и за дополнительную плату вы сможете сплавиться по реке Белый Июс или пройти по «Тропе предков».

Озеро ШираОзеро ШираОзеро ШираОзеро Шира
5 день

Возвращение в Абакан: Туимский провал, Каменный лес и Долина царей

Завтракаем и выезжаем обратно в Абакан. По пути посетим Туимский провал. Это одна из самых необычных достопримечательностей Хакасии, расположенная в окрестностях посёлка Туим. Это место представляет собой огромную впадину с отвесными стенами и озером на дне. Он возник в результате обрушения сводов подземного рудника, где когда-то добывали медь, свинец, золото и железо.

Затем побываем в Каменном лесу, так называли Ширинские столбы. Они представляют собой вертикальные каменные глыбы, которые возвышаются над окружающей местностью, имеют причудливые формы, напоминающие различные фигуры и образы.

Далее переместимся в Долину царей и осмотрим Салбыкский курган, построенный в 4–3 веках до нашей эры. Его высота составляет около 25 метров, а диаметр — около 100 метров. Внутри кургана находятся погребальные камеры, в которых были найдены останки древних людей, предметы быта и другие артефакты.

По прибытии в город разместимся в гостинице и поужинаем.

Возвращение в Абакан: Туимский провал, Каменный лес и Долина царейВозвращение в Абакан: Туимский провал, Каменный лес и Долина царейВозвращение в Абакан: Туимский провал, Каменный лес и Долина царейВозвращение в Абакан: Туимский провал, Каменный лес и Долина царей
6 день

Окончание тура

До 12:00 вы выселитесь из гостиницы и отправитесь домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 700 ₽
Дети до 14 лет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (со 2-го дня) и ужины
  • Трансфер из аэропорта (от ж. - д. вокзала)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и выходные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Абакана и обратно
  • Обеды
  • Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб
  • Экскурсия в Бородинскую пещеру - 2500 руб
  • Сплав по реке Большой Июс, экскурсия по «Тропе предков»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. - д. вокзал Абакана, 10:00 (по местному времени)
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Абакана, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажи

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