Стартуем в Абакане и далее посетим знаменитое урочище Сундуки и Ивановские озёра, прогуляемся по Долине царей и Каменному лесу.
Желающие смогут исследовать залы Бородинской пещеры, сплавиться по реке Белый Июс и пройти по «Тропе предков».
Описание тура
Организационные детали
С собой Вам необходимо иметь:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Хакасия и Тыва – местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительно страхование.
Проживание. Двух-, трёхместное размещение в гостиницах в Абакане и посёлке Приисковый. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят ужины и завтраки (со 2-го дня тура). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость участия детей до 14 лет — 55 000 руб.
Программа тура по дням
Знакомство с Абаканом, гора Самохвал и Национальный краеведческий музей
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Абакана, после чего отправимся на экскурсию по городу. Посетим гору Самохвал, которая с древних времён считается сакральным местом. Здесь обнаружили захоронения воинов эпохи Средневековья. Создание мемориала продолжает древнюю традицию установки чаатасов — камней войны. Заселимся в гостиницу.
Побываем в Национальном краеведческом музее Хакасии. Вы увидите уникальную экспозицию древнеенисейских каменных изваяний, высеченных из песчаника и гранита. Также мы осмотрим петроглифы различных эпох и памятники древнетюркской рунической письменности.
Затем вернёмся в гостиницу на ужин. Желающие исследуют Бородинскую пещеру, прогуливаясь по её залам. В неё находится самый крупный сталагмит Сибири — Пагода.
Урочище Сундуки и прибытие в Приисковый
После завтрака мы покинем гостиницу и отправимся в увлекательное путешествие на север республики. Нас ждёт долгий путь протяжённостью 360 километров. Сегодня познакомимся с урочищем Сундуки — величественным памятником в хакасской степи. Здесь мы узнаем о древнейшей астрономической обсерватории, её главных объектах и рисунках. Этот комплекс насчитывает несколько наблюдательных площадок и интересных артефактов, назначение которых пока не разгадали учёные.
После экскурсии мы доберёмся до Приискового, расположенного в отрогах Кузнецкого Алатау. Посёлок славится своей природой: даже летом вы сможете заметить снежники. Здесь разместимся в гостинице и завершим насыщенный день ужином.
К Ивановским озёрам
Позавтракав, отправимся в горы. Часть маршрута преодолеем на транспорте, а потом дойдём пешком до Ивановских озёр. Они находятся на разной высоте, поэтому они отличаются друг от друга цветом воды и окружающими пейзажами. Здесь можно увидеть редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также насладиться чистым горным воздухом. Зимой озёра покрываются льдом, а летом в них можно купаться. Вода чистая и прозрачная, её температура не поднимается выше 16 градусов.
Озеро Шира
В этот день вернёмся в степную часть республики и заселяемся на базу отдыха. Вас ждёт экскурсия к озеру Шира. Оно расположено в неглубокой горной впадине, окружённой холмами и степями. Вода в озере солёная и содержит множество полезных минералов, таких как магний, натрий, калий и другие. Они способствуют улучшению здоровья и самочувствия.
По желанию и за дополнительную плату вы сможете сплавиться по реке Белый Июс или пройти по «Тропе предков».
Возвращение в Абакан: Туимский провал, Каменный лес и Долина царей
Завтракаем и выезжаем обратно в Абакан. По пути посетим Туимский провал. Это одна из самых необычных достопримечательностей Хакасии, расположенная в окрестностях посёлка Туим. Это место представляет собой огромную впадину с отвесными стенами и озером на дне. Он возник в результате обрушения сводов подземного рудника, где когда-то добывали медь, свинец, золото и железо.
Затем побываем в Каменном лесу, так называли Ширинские столбы. Они представляют собой вертикальные каменные глыбы, которые возвышаются над окружающей местностью, имеют причудливые формы, напоминающие различные фигуры и образы.
Далее переместимся в Долину царей и осмотрим Салбыкский курган, построенный в 4–3 веках до нашей эры. Его высота составляет около 25 метров, а диаметр — около 100 метров. Внутри кургана находятся погребальные камеры, в которых были найдены останки древних людей, предметы быта и другие артефакты.
По прибытии в город разместимся в гостинице и поужинаем.
Окончание тура
До 12:00 вы выселитесь из гостиницы и отправитесь домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 700 ₽
|Дети до 14 лет
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (со 2-го дня) и ужины
- Трансфер из аэропорта (от ж. - д. вокзала)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и выходные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Абакана и обратно
- Обеды
- Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб
- Экскурсия в Бородинскую пещеру - 2500 руб
- Сплав по реке Большой Июс, экскурсия по «Тропе предков»