3 день

Ширинский район Хакасии

09:00 Завтрак.

В Хакасии множество исторических памятников: курганы, оборонительные сооружения, менгиры, древние обсерватории, стоянки первобытных людей, наскальные рисунки. Хакасия - это поразительное разнообразие ландшафтов: степи, горы, равнины, леса, малые и большие реки и озёра. Хакасию называют Сибирской Швейцарией.

Выезд в посёлок Шира, в Ширинский районный краеведческий музей им. Д. С. Лалетина. В археологическом музее в посёлке Шира представлены находки раскопок в Ширинском районе, показан быт местного населения, Таштыкский склеп, где рассказывается о способах захоронения кочевых племен. Интересны бронзовые ножи, кинжалы, зеркала, чеканы, которыми пользовались скифские племена, проживавшие на территории края более 3-х тысяч лет назад.

Туимский кромлех, Туимский техногенный провал, Каменный лес - это одни из самых красивых мест в Хакасии.

Туимский кромлех часто называют сибирским Стоунхенджем. Это единственное культовое захоронение в Хакасии такой оригинальной формы. В центре кромлеха находилось захоронение знатной царицы или жрицы и её детей. В этом памятнике древние с помощью определённым образом расположенных камней-менгиров, отразили свои знания об устройстве мира. Астрологические знания были важны при строительстве культового захоронения для того, чтобы обеспечить умершему переход в другую жизнь. Есть мнение, что Туимский кромлех могли использовать и как обсерваторию.

Туимский провал - место необычайной красоты. Бирюзовые недра - так называют Туимский провал из-за большого содержания меди в воде. Это бывшая медная гора, где в начале 20 века и вплоть до 1954 года добывались цветные металлы: медь, вольфрам, молибден. Работы проводили с помощью взрывчатки и отбойных молотков. После закрытия шахты, начала образовываться дыра. Было принято решение взорвать шахту, после чего образовался провал диаметром 200 метров, расстояние от вершины горы до линии воды - 120 метров (что приблизительно равно высоте пяти 9-этажных домов, поставленных друг на друга). Никто не знал, что в горе находилась огромная естественная пустота, что и привело к такому фундаментальному обрушению центральной части горы.

Знакомство с так называемыми Ширинскими столбами. Это Каменный лес, в котором природа сложила в причудливые формы огромные валуны из гранита и базальта.

Обед (за доп. плату).

Природно-исторический комплекс Сундуки - горная гряда из 8 отдельных вершин, протянувшаяся на 10 км. Одно из самых притягательных мест в Хакасии. Это сложное астрологическое сооружение, сакральное место священнодействий. Оно использовалось на протяжении двух тысяч лет представителями пяти культур, каждая из которых дополняла эти природные сооружения своими сакральными постройками. На скалах повсюду встречаются наскальные изображения, а в долине - курганы и захоронения. На территории заповедника насчитывается более 400 святилищ. Жрецы наблюдали за солнцем и звёздами и прекрасно знали строение вселенной.

Возвращение на курорт оз. Шира в п. Жемчужный.

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак.

Дневной переезд по программе - 215 км. Пешая прогулка в течение дня - 3 км.

