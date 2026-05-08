Сибирь раскроет вам все свои тайны. 15 дней будут наполнены древними рисунками и таинствами. Прикоснитесь к вековым легендам и испытайте энергетику мест силы. Вы увидите самую величественную Гэс. А ещё вам обеспечено головокружение от неописуемой хакасской природы!
Гарантированный тур, который состоится при любом количестве туристов в группе.
Тур может быть проведён на следующих языках: английский, французский, китайский, испанский, русский.
Знакомство с Абаканом и Минусинском
Встреча в аэропорту. Переезд по маршруту аэропорт - Абакан.
Размещение в гостинице Анзас, завтрак, отдых.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия в Республиканский музей.
В Хакасском Национальном музее собраны памятники изобразительного искусства Хакасии от неолита до позднего средневековья, самая многочисленная в мире коллекция каменных изваяний.
Обзорная экскурсия по Минусинску.
Архитектурную доминанту купеческого города Минусинска задали возвышающиеся над городом ярусная колокольня и купол церкви Спаса Нерукотворного (1803—1813, 1904), построенные не так далеко от набережной протоки Енисея. За церковью находилась главная площадь города Гостинодворская, застроенная по периметру 2-этажными зданиями. Здесь находился Гостиный двор, ряды лавок с балаганами, кладовые казначейства, присутственные места, несколько жилых домов и, главный среди них, дом купчихи Беловой (1854, первое каменное здание в городе). Дом Вильнера занимает доминирующее положение в архитектурном ансамбле старого центра Минусинска. С лёгкой руки историков прошлого столетия стиль назывался сибирским барокко, а сам дом сибирским Малым Зимним дворцом.
Ужин (за доп. плату).
Ночь в гостинице г. Абакана Анзас.
Питание: завтрак.
Дневной переезд по программе - 80 км.
Оглахты, Енисейские ворота, Солдатская горка
09:00 Завтрак.
Выезд в заповедник Хакасский, на участок Оглахты.
Участок Оглахты заповедника Хакасский расположен в живописном районе Хакасии. Это комплекс исторических реконструкций, называемый Посёлок предков. На его территории воссозданы жилища древних людей, укрепления, орудия труда и предметы быта различных народов, некогда проживающих на этих землях.
Здесь же проложен пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших и красивых коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе Сорок зубьев, возраст которых оценивается в 5000-1000 лет.
С вершины горы Оглахты открываются потрясающие виды на Красноярское водохранилище, так называемые Енисейские ворота, горы Тепсей, Куня, Суханиха.
Обед (ланч-бокс) на территории заповедника.
Солдатская (армейская) горка - смотровая площадка, откуда видно сразу несколько озёр: Шира, Иткуль, Белё и т. д.
Размещение на курорте оз. Шира в посёлке Жемчужный.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед.
Дневной переезд по программе - 250 км.
Ширинский район Хакасии
09:00 Завтрак.
В Хакасии множество исторических памятников: курганы, оборонительные сооружения, менгиры, древние обсерватории, стоянки первобытных людей, наскальные рисунки. Хакасия - это поразительное разнообразие ландшафтов: степи, горы, равнины, леса, малые и большие реки и озёра. Хакасию называют Сибирской Швейцарией.
Выезд в посёлок Шира, в Ширинский районный краеведческий музей им. Д. С. Лалетина. В археологическом музее в посёлке Шира представлены находки раскопок в Ширинском районе, показан быт местного населения, Таштыкский склеп, где рассказывается о способах захоронения кочевых племен. Интересны бронзовые ножи, кинжалы, зеркала, чеканы, которыми пользовались скифские племена, проживавшие на территории края более 3-х тысяч лет назад.
Туимский кромлех, Туимский техногенный провал, Каменный лес - это одни из самых красивых мест в Хакасии.
Туимский кромлех часто называют сибирским Стоунхенджем. Это единственное культовое захоронение в Хакасии такой оригинальной формы. В центре кромлеха находилось захоронение знатной царицы или жрицы и её детей. В этом памятнике древние с помощью определённым образом расположенных камней-менгиров, отразили свои знания об устройстве мира. Астрологические знания были важны при строительстве культового захоронения для того, чтобы обеспечить умершему переход в другую жизнь. Есть мнение, что Туимский кромлех могли использовать и как обсерваторию.
Туимский провал - место необычайной красоты. Бирюзовые недра - так называют Туимский провал из-за большого содержания меди в воде. Это бывшая медная гора, где в начале 20 века и вплоть до 1954 года добывались цветные металлы: медь, вольфрам, молибден. Работы проводили с помощью взрывчатки и отбойных молотков. После закрытия шахты, начала образовываться дыра. Было принято решение взорвать шахту, после чего образовался провал диаметром 200 метров, расстояние от вершины горы до линии воды - 120 метров (что приблизительно равно высоте пяти 9-этажных домов, поставленных друг на друга). Никто не знал, что в горе находилась огромная естественная пустота, что и привело к такому фундаментальному обрушению центральной части горы.
Знакомство с так называемыми Ширинскими столбами. Это Каменный лес, в котором природа сложила в причудливые формы огромные валуны из гранита и базальта.
Обед (за доп. плату).
Природно-исторический комплекс Сундуки - горная гряда из 8 отдельных вершин, протянувшаяся на 10 км. Одно из самых притягательных мест в Хакасии. Это сложное астрологическое сооружение, сакральное место священнодействий. Оно использовалось на протяжении двух тысяч лет представителями пяти культур, каждая из которых дополняла эти природные сооружения своими сакральными постройками. На скалах повсюду встречаются наскальные изображения, а в долине - курганы и захоронения. На территории заповедника насчитывается более 400 святилищ. Жрецы наблюдали за солнцем и звёздами и прекрасно знали строение вселенной.
Возвращение на курорт оз. Шира в п. Жемчужный.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак.
Дневной переезд по программе - 215 км. Пешая прогулка в течение дня - 3 км.
Сплав по реке Белый Июс, Тропа шамана
09:00 Завтрак.
Сплав по реке Белый Июс на катамаранах - прекрасная возможность полюбоваться красивой сибирской природой.
Обед (за доп. плату).
Прогулка по Тропе Предков или Тропе шамана. Дорога пройдёт по скальному массиву Девять ртов - 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты, многие из которых вы увидите во время сплава. В гротах на протяжении многих тысячелетий жили древние люди эпохи неолита. Стены гротов имеют следы их пребывания - наскальные рисунки охрой и рунические надписи. На гребне холма от тех времён осталась древняя медеплавильная печь. Все эти гроты, как и сама тропа, считаются местом силы. Пеший маршрут по Тропе предков протяжённостью 5 км проходит по высокому берегу реки, то опускаясь в долины, то поднимаясь на смотровые площадки. После прогулки у вас останется много ярких впечатлений и красивых фотографий.
Возвращение в г. Абакан. Размещение в гостинице Анзас/Чалпан.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак.
Дневной переезд по программе - 270 км. Пешая прогулка в течение дня - 10 км. Рафтинг - 25 км.
Большой Салбыкский курган, Казановка
09:00 Завтрак.
Выезд к Салбыкскому кургану.
Памятник федерального значения - Большой Салбыкский курган расположен в Долине Царей, где находится много древнейших захоронений знати. На бескрайних степных просторах найдено много курганов, самым большим из них был Большой Салбыкский - грандиозный холм высотой 11 метров, видный с расстояния 10 км. На момент постройки он был втрое выше.
Обед (за доп. плату) в Абакане.
Выезд в музей-заповедник Казановка. Казановка - один из крупнейших заповедников в Хакасии под открытым небом. В этом музее собрано огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского народа. Территория заповедника очень живописна: река Аскиз, степь, горы, таёжные леса. На территории музея произведена реконструкция Хакасского аала 18-19 веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохранённые из глубины веков. Также в хакасском аале можно посетить шаманскую юрту, где экскурсовод подробно расскажет о древней культуре хакасов - шаманизме. Размещение в юрточном комплексе Кюг.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Дневной переезд по программе - 370 км.
Хуртуях Тас, Усть-Сос, Черёмушки
09:00 Завтрак.
Экскурсия в музей-заповедник Улуг Хуртуях Тас, где главным экспонатом является Великая каменная мать. Этот менгир, созданный в 3-2 тысячелетии до нашей эры, уже давно стал символом сосредоточия жизненных сил и благосостояния народа Хакасии.
Интересна в этом комплексе и подлинная хакасская юрта, построенная в Xix веке, с полной коллекцией традиционных предметов быта и хозяйства. Юрта является ярким примером хакасской культуры. Также на территории музея расположены курганы тагарской археологической культуры (Vii-Iii вв. до н. э.).
Стела Улуг Хуртуях Тас находится в центре 35-километрового Аскизского могильника в Аскизском районе Республики Хакасия.
Хуртуях Тас - это трёхметровая каменная стела, которая была вкопана в землю около 6 тысяч лет назад на месте геологического разлома, где отмечено мощное излучение особой энергии. Исследователи так и не смогли разгадать тайну этого загадочного явления.
На сегодняшний день стела Хуртуях Тас является местом паломничества и считается одним из самых почитаемых каменных изваяний. В переводе с тюркского стела Улуг Хуртуях Тас - это большая каменная старуха, с грубо выбитым лицом, выпуклым животом и грудями. Этого идола в женском обличии бездетные женщины молят о появлении детей.
Обед.
Экскурсия в музей под открытым небом Усть-Сос, который представляет собой комплекс исторических, археологических, этнографических и ландшафтных памятников. Большая часть исторических памятников находится в их естественной среде. Надо сказать, само село Усть-Сос находится прямо на месте древних курганов. Курганные группы, датируемые Vii-I веками до н. э., расположены на северной (42 кургана), западной (43 кургана) окраинах села, а также в его центральной части (22 кургана). Захоронения представляют собой прямоугольные каменные ограды с уплощенными земляными насыпями, в большинстве которых хорошо прослеживаются плиты оград. По периметру оград курганов расположены вертикальные угловые и простеночные стелы из плит песчаника.
Ночь в гостинице Борус в Черёмушках.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед.
Дневной переезд по программе - 278 км.
Саяно-Шушенская Гэс, прогулка на катере
09:00 Завтрак.
На границе Республики Хакасии и Красноярского края 40 лет назад была построена самая мощная на момент постройки электростанция в мире, которая и ныне остается крупнейшей на постсоветском пространстве.
Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская Гэс - ещё одна жемчужина Сибири. Эта плотина - уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике. Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы. Высота плотины 242 метра, ширина 110 метров.
Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.
До смотровой площадки плотины ведёт единственная дорога по горному серпантину вдоль полноводного Енисея. Это самая богатая дорога - она проходит по мрамору.
Экскурсия у плотины Сшгэс, в Музей гидроэнергетики.
Обед (за доп. плату).
Катерная прогулка по Енисею.
Ночь в гостинице Борус в Черёмушках.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак.
Дневной переезд по маршруту - 30 км.
Посёлок Шушенское, природный парк Ергаки
09:00 Завтрак.
Выезд в посёлок Шушенское.
Обзорная экскурсия по историко-этнографическому музею Шушенское познакомит посетителей с жизнью сибирского поселения на рубеже Xix-Xx столетий. Во время экскурсии посещаются дома, усадьбы сибирских крестьян разного достатка, происходит знакомство с их традиционными занятиями земледелием и скотоводством, ремёслами и промыслами, с их обрядовой и праздничной культурой.
Обед (за доп. плату).
Переезд в природный парк Ергаки.
Ергаки - природная жемчужина Сибири,часть горной системы Западных Саян. В переводе с тувинского название Ергаки переводится как пальцы.
Впервые красоту парка Ергаки заметили творческие люди: художники и писатели. Неслучайно одно из озёр в этом парке получило название Озеро художников.
Неправдоподобные скалистые пики Ергаков зовут меня всегда. Здесь летят к чёрту все принятые каноны построения классического пейзажа. Сидишь на краю километрового обрыва, а перед тобой из бездны лезут в синеву и в облака каменные лезвия - и нет переднего плана, есть призрачная пустота пространства и совершенно отсутствует масштабность. - писал Тойво Ряннель.
Неповторимая, необычная и такая разная: то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура притягивает туристов.
Любой человек, побывавший в Ергаках, подтвердит, что открывающиеся взору ландшафты незабываемы, а впечатления неизгладимы.
Размещение на б/о Ергаки.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак.
Пеший маршрут по Ергакам - Висячий камень
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пеший маршрут Висячий камень.
Прекрасный вариант для первого знакомства с природным парком Ергаки. Вы услышите красивую легенду о каменном великане, которого зовут Спящий Саян, и узнаете, кто сможет его разбудить, столкнув Висячий Камень.
Продолжительность прогулки - по физической готовности. Желающие могут вернуться на базу с одним из сопровождающих группы.
Обед (ланч бокс) на маршруте.
Размещение на б/о Ергаки.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед.
Дневной переезд по программе - 10 км. Пеший маршрут - 15 км.
Пеший маршрут по Ергакам - Каменный город
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в Каменный город. Причудливое нагромождение камней уводит вас в долину сказочных великанов, по форме напоминающих монстров, держащих небо на своих плечах.
Обед (ланч бокс) на маршруте.
Продолжительность прогулки по физической готовности. Желающие могут вернуться на базу с одним из сопровождающих группы.
Возвращение на б/о.
17:00 Выезд в Кызыл.
Размещение в гостинице Буян Бадыргы.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед.
Дневной переезд по программе - 240 км. Пеший маршрут - 15 км.
Встреча со староверами
09:00 Завтрак.
Переезд в Каа-Хемский район.
Посещение старообрядческих сёл в верховьях Енисея.
Староверы в Туве живут в верховьях малого Енисея и потому Каа-Хемский кожуун населён преимущественно русскими. Во второй половине 19 века староверы бежали в глухую тайгу от царских и церковных гонений. От постоянных преследований они уходили всё дальше и дальше от цивилизации, поднимаясь выше по берегам Енисея. В тувинской глуши староверы смогли сохранить свой быт, уклад жизни и традиции русских староверов.
Размещение в гостевом доме в деревне Эржей.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Дневной переезд по программе - 150 км.
Знакомство с бытом и жизнью старообрядцев
Размещение в гостевом доме в деревне Эржей.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кызыл, столица Тывы
09:00 Завтрак.
10:00 Переезд в город Кызыл.
В месте слияния Большого и Малого Енисея, на местном наречии это Бий Хем и Каа Хем, заложен город Кызыл, столица далёкой и загадочной Тывы. Приехать в эту республику можно только по автомобильным дорогам, железнодорожного сообщения нет.
13:00 Обед (за доп. плату).
Посещение национального музея г. Кызыла.
Посещение Центра Азии.
Свободный вечер в Кызыле.
Размещение в гостинице Буян Бадыргы.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак.
Буддистский монастырь
09:00 Завтрак.
Посещение Буддийского монастыря.
Далее на выбор туристов 2 варианта:
1. Размещение в гостинице Буян Бадыргы в Кызыле (в случае вылета из Кызыла) или бесплатный трансфер в Абакан.
2. Экскурсия в Петропавловку - Город Солнца (доп. плата 9500 руб. /чел.)
В 1990 году у горы Сухой и озера Тиберкуль, в Западных Саянах, в местах, где некогда жили старообрядцы, основатель церкви последнего завета Виссарион вместе с последователями начали строить отдельное государство в сибирской тайге - Город Солнца. Земля Обетованная территория порядка 100 квадратных километров, на которой построено несколько деревенек. Первая община насчитывала около 5 тысяч людей, среди них было много творческих людей и интеллигенции. Учитель пообещал людям новую и счастливую жизнь и ему поверили. Так появилась в Сибири самая большая религиозная община Церкви Последнего Завета, своеобразное эко-поселение, живущее по своим заветам и пытающееся добиться полной автономии от внешнего мира. Место, удивляющее и людьми, и их образом жизни, и очень своеобразной архитектурой, и учением, по которому они живут. Церковь Последнего Завета - это микс шаманских, религиозных учений и учений Виссариона, бывшего художника-самоучки и милиционера.
Выезд в Гуляевку. Размещение в Гуляевке.
Питание: завтрак.
Дневной переезд по программе - 200 км.
Вылет из Кызыла/День в Петропавловке
На выбор туристов 2 варианта:
1. Окончание тура в Кызыле.
Бесплатный трансфер до аэропорта.
или
2. День в Петропавловке: прогулка по деревне, посещение мастерских и сувенирных лавок, по желанию - Город Солнца.
Трансфер в Абакан, окончание тура.
