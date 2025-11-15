Мои заказы

Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов

Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Хакасские святыни, возраст которых исчисляется веками и даже тысячелетиями, по сей день почитаемы народом: здесь богов молят о сокровенном, проводят обряды, устраивают национальные праздники.

Мы познакомим вас с религиозными устоями, включая
культ гор, и важнейшими сакральными точками региона.

Это Салбыкский курган — место погребения знатного тагарца, вождя племени или жреца, могущественнее которого не было никого в этих краях.

Это и мегалит окуневской культуры Улуг Хуртуях тас — Великая каменная старуха, к которой местные уважительно обращаются Мать матерей, Степная богиня, Аскизская бабушка, прося о здоровье или рождении детей.

Финальной точкой будет гряда Сундуки, где первые астрономы наблюдали за Солнцем и звёздами, шаманы совершали ритуалы и до сих пор живут духи.

Описание тура

Организационные детали

С собой обязательно иметь: крем от загара, удобную обувь, одежду по погоде, накидку от дождя, головной убор, питьевую воду (не менее 1 л на человека).

Питание. Оплачивается отдельно. В 1-й день необходимо взять с собой перекус, во 2-3 дни заедем в столовые.

Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Салбыкский курган и Долина царей

Сегодня отправимся к Салбыкскому кургану. Историки установили, что его возвели ещё в 3 веке до нашей эры! Мы осмотрим Долину царей, отлично демонстрирующую мощь, которой обладала тагарская цивилизация. А ещё здесь невероятно живописная природа.

При желании и за доплату можно посетить Бородинскую пещеру, Боярскую писаницу, горы Куня или Оглахты.

2 день

Музей «Хуртуях тас» и Мать Хакасии

Посвятим день музею-заповеднику «Хуртуях тас». Здесь находится Улуг Хуртуях тас — древняя каменная стела окуневской культуры. Это Мать Хакасии, у которой мужчины обычно просят крепкого здоровья, а женщины — продолжения рода. Вы услышите печальную легенду изваяния и сможете обратиться к ней за помощью в исполнении желания.

При желании и за доплату можно посетить Саяно-Шушенскую ГЭС, музей «Казановка», массив Уйтаг.

3 день

Древняя обсерватория в Сундуках

Завершим тур поездкой в Сундуки — древний археологический комплекс, окутанный легендами. Существует версия, что это обсерватория, где первые астрономы наблюдали за звёздами, ведя учёт календарных циклов. Здесь можно посидеть на троне шаманов — необычном скальном образовании, где жрецы проводили обряды, и проникнуться особой красотой и магией природы.

При желании и за доплату можно посетить Тропу предков, Туимский провал, обзорную точку Долины озёр.

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Абакан и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость индивидуального тура составляет (за всю группу):
  • До 3 человек - 48 000 ₽
  • 4-5 участников - 68 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
Завершение: Абакан, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Абакане
Провели экскурсии для 551 туриста
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем туры и экскурсии. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.

