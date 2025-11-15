Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Хакасские святыни, возраст которых исчисляется веками и даже тысячелетиями, по сей день почитаемы народом: здесь богов молят о сокровенном, проводят обряды, устраивают национальные праздники.
Мы познакомим вас с религиозными устоями, включая читать дальше
культ гор, и важнейшими сакральными точками региона.
Это Салбыкский курган — место погребения знатного тагарца, вождя племени или жреца, могущественнее которого не было никого в этих краях.
Это и мегалит окуневской культуры Улуг Хуртуях тас — Великая каменная старуха, к которой местные уважительно обращаются Мать матерей, Степная богиня, Аскизская бабушка, прося о здоровье или рождении детей.
Финальной точкой будет гряда Сундуки, где первые астрономы наблюдали за Солнцем и звёздами, шаманы совершали ритуалы и до сих пор живут духи.
С собой обязательно иметь: крем от загара, удобную обувь, одежду по погоде, накидку от дождя, головной убор, питьевую воду (не менее 1 л на человека).
Питание. Оплачивается отдельно. В 1-й день необходимо взять с собой перекус, во 2-3 дни заедем в столовые.
Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Салбыкский курган и Долина царей
Сегодня отправимся к Салбыкскому кургану. Историки установили, что его возвели ещё в 3 веке до нашей эры! Мы осмотрим Долину царей, отлично демонстрирующую мощь, которой обладала тагарская цивилизация. А ещё здесь невероятно живописная природа.
При желании и за доплату можно посетить Бородинскую пещеру, Боярскую писаницу, горы Куня или Оглахты.
2 день
Музей «Хуртуях тас» и Мать Хакасии
Посвятим день музею-заповеднику «Хуртуях тас». Здесь находится Улуг Хуртуях тас — древняя каменная стела окуневской культуры. Это Мать Хакасии, у которой мужчины обычно просят крепкого здоровья, а женщины — продолжения рода. Вы услышите печальную легенду изваяния и сможете обратиться к ней за помощью в исполнении желания.
При желании и за доплату можно посетить Саяно-Шушенскую ГЭС, музей «Казановка», массив Уйтаг.
3 день
Древняя обсерватория в Сундуках
Завершим тур поездкой в Сундуки — древний археологический комплекс, окутанный легендами. Существует версия, что это обсерватория, где первые астрономы наблюдали за звёздами, ведя учёт календарных циклов. Здесь можно посидеть на троне шаманов — необычном скальном образовании, где жрецы проводили обряды, и проникнуться особой красотой и магией природы.
При желании и за доплату можно посетить Тропу предков, Туимский провал, обзорную точку Долины озёр.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Сергей — ваша команда гидов в Абакане
Провели экскурсии для 551 туриста
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем туры и экскурсии. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.