Сегодня отправимся к Салбыкскому кургану. Историки установили, что его возвели ещё в 3 веке до нашей эры! Мы осмотрим Долину царей, отлично демонстрирующую мощь, которой обладала тагарская цивилизация. А ещё здесь невероятно живописная природа.

При желании и за доплату можно посетить Бородинскую пещеру, Боярскую писаницу, горы Куня или Оглахты.