3 день

Висячий камень (треккинг)

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью – «Висячий камень».

Каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.

На территории парка кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.

Ланч на природе (ланч-боксы).

Треккинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.

Дорога необычайно живописна: горный серпантин обрамляет скальные утесы, альпийские луга с редкой таежной растительностью.

Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Выгодные покупки.

Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи – все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

При бронировании тура на даты 23.05, 30.05, 06.06, 13.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохими погодными условиями. В горах еще может лежать снег. Альтернатива – посещение Бородинской пещеры.

Продолжительность экскурсии – 12 часов.

Расстояние ок. 208 км (в одну сторону), асфальт, частично горный серпантин.

ВАЖНО! Маршрут доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Продолжительность маршрута ок 7 км в одну сторону, преодолевая курумник, длительные подьемы и спуски. Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.

Рекомендации гостям: треккинговая обувь (+ сменная обувь на случай дождя) и спортивная одежда, городской рюкзак для личных вещей, индивидуальная аптечка, дождевик, запас питьевой воды, наличные деньги для покупок на рынке.