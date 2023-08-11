Данный формат удобен тем, что ежедневно вы будете возвращаться в комфортный отель и иметь возможность
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Салбыкский курган
Встреча группы.
Раннее заселение в отель за дополнительную плату.
Завтрак.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение национального музея Хакасии – зал каменных изваяний.
Обед в кафе.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».
Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Возвращение в Абакан.
Свободное время.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 6 часов.
День комфортный в переездах, общее расстояние ок. 75 км.
Форма одежды: перед выездом на экскурсию рекомендуем переодеться в удобную одежду. С собой взять головные уборы, солнце защитные крема, репелленты, запас воды, легкие рюкзаки.
Горная гряда «Сундуки»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".
Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии!
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, здесь также проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Посещение озера, купание (в период с 13.06.23 по 15.08.23).
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 10 часов.
Дорога ок 220 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик, купальные принадлежности в летнее время, полотенце, запас питьевой воды,рюкзак для личных вещей.
Висячий камень (треккинг)
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью – «Висячий камень».
Каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.
На территории парка кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Треккинг до Висячего камня 14 км.
Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.
Дорога необычайно живописна: горный серпантин обрамляет скальные утесы, альпийские луга с редкой таежной растительностью.
Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.
Выгодные покупки.
Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи – все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
При бронировании тура на даты 23.05, 30.05, 06.06, 13.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохими погодными условиями. В горах еще может лежать снег. Альтернатива – посещение Бородинской пещеры.
Продолжительность экскурсии – 12 часов.
Расстояние ок. 208 км (в одну сторону), асфальт, частично горный серпантин.
ВАЖНО! Маршрут доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Продолжительность маршрута ок 7 км в одну сторону, преодолевая курумник, длительные подьемы и спуски. Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.
Рекомендации гостям: треккинговая обувь (+ сменная обувь на случай дождя) и спортивная одежда, городской рюкзак для личных вещей, индивидуальная аптечка, дождевик, запас питьевой воды, наличные деньги для покупок на рынке.
Саянская мозаика
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».
Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.
Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.
Постоянно меняющиеся ландшафты, упираясь в Карлов створ, окаймляют мощную Сибирскую плотину.
Фуникулер «Черемуховый лог», подъем на канатной дороге.
Прогулка по Енисею.
Обед.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 8 часов.
Важно! Экскурсия без посещения гребня плотины.
Дорога в одну сторону ок. 120 км (асфальт).
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Музей "Хуртуях Тас". Музейный комплекс "Казановка"
Завтрак в отеле.
Выезд по местам силы Хакасии: экскурсия в музей «Хуртуях Тас».
Гости увидят каменную богиню Улуг Хуртуях тас, возраст которой ок 4 тыс. лет.
Это самый почитаемый из древних культовых изваяний Хакасии.
Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.
Дополнит экскурсию посещение подлинной хакасской юрты XIX в. с традиционным внутренним убранством.
Обед в кафе или ланч на природе.
Посещение музейного комплекса «Казановка».
Экскурсия к камню «Ах Тас», посещение выставки «Мир хакасского шамана».
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Расстояние ок. 170 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей, запас питьевой воды.
Тропа предков
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Тропа Предков».
Пеший маршрут по тропе начинается у моста через Белый Июс в Хакасии.
Тропа идет по высокому берегу реки опускаясь и поднимаясь, проходя по долинам, аркам и крутым склонам.
Древнее название этого уникального скального массива – «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов».
И действительно, если посмотреть с противоположного берега можно увидеть 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 9-10 часов.
Расстояние в одну сторону ок 200 км, дорога частично асфальт, частично полевая.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей, запас питьевой воды.
Требуется хорошая физическая подготовка!
Пешеходная экскурсия идет вверх по необрудованной тропе, затяжные подъемы. Гости, которые не могут преодолеть всю тропу могут остаться на месте и ждать группу.
Заповедник «Оглахты»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на участок заповедника «Оглахты».
Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 964 ступени.
Ланч.
Возвращение в Абакан.
Свободное время для покупок сувениров.
Гастрономический ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии – 6 часов.
Дорога ок 50 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Лицам со слабой физической подготовкой затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт групповой, осуществляется согласно вылетам гостей.
Время трансфера уточняется накануне вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб:
Отель Азия 4* (трехразовое питание):
- Одноместное размещение - 99 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 85 000 рублей с человека.
Отель Абакан 4* (трехразовое питание):
- Одноместное размещение - 95 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 80 000 рублей с человека.
Персона 3* (трехразовое питание):
- Одноместное размещение - 86 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.
Дружба 3* (трехразовое питание):
- Одноместное размещение - 82 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 71 000 рублей с человека.
Отель Азия 4* (завтрак+обед/ланч на природе, без ужинов):
- Одноместное размещение - 89 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 75 000 рублей с человека.
Абакан 4* (завтрак+обед/ланч на природе, без ужинов):
- Одноместное размещение - 85 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 70 000 рублей с человека.
Персона 3* (завтрак+обед/ланч на природе, без ужинов):
- Одноместное размещение - 76 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 65 000 рублей с человека.
Дружба 3* (завтрак+обед/ланч на природе, без ужинов):
- Одноместное размещение - 72 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 61 000 рублей с человека.
На заезд 08.08-15.08.24 можем моментально подтвердить 4 номера (стандарт DBL) отель "Азия".
Варианты проживания
Гостиница Азия 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Гостиница Абакан 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.
Гостиница Персона 3
Отель «Персона» расположен в Абакане. Его гостям предлагается размещение в строго оформленных номерах с бесплатным WiFi. В отеле работает ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.
Каждый номер оснащен отоплением, располагает чайником, мини-баром и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляется халат, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах с видом на город также есть кондиционер и телевизор с плоским экраном.
Гостиница Дружба 3
Гостиничный комплекс «Дружба» находится на пересечении центральных улиц города Абакан, в северной его части. Гостиница предлагает гостям разместиться в 118 уютных и комфортабельных номерах. Во всех номерах гостиницы «Дружба имеется»: холодильник, телевизор, телефон. Гостиница предлагает своим гостям интересную экскурсионную программу по городу Абакану.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание, указанное в программе
- Питание по выбранному тарифу
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры, личные расходы
- Раннее заселение в отель (стоимость рассчитывается по запросу, в зависимости от выбранного варианта)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Экскурсии
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.