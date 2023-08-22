Путешествие по Великому Саянскому Кольцу приоткроет завесу этой тайны, а все, что вы увидите, без сомнения, надолго останется в памяти.
Вы познакомитесь
Программа тура по дням
Знакомство с Красноярском
Прибытие в Красноярск, групповой трансфер из аэропорта в гостиницу (для прибывающих с 05:00 до 07:30).
Также возможна встреча на железнодорожном вокзале (06:00-08:00).
Размещение в гостинице «Красноярск» в центре города.
Завтрак, короткий отдых.
В 10:30 встреча с гидом и начало программы.
Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы.
В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.
Далее вам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Неутомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на Саянском Кольце.
После обеда гостей ждет прогулка по таежным тропам знаменитого национального парка «Красноярские Столбы».
Окончание дня ужин в ресторане.
Размещение в гостинице, завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторане города.
Километраж – 80 км в день.
Поселок Шушенское
После раннего завтрака группа прощается с Красноярском и отправляется на юг через город Дивногорск, по дороге вы увидите одну из величайших в мире плотин – Красноярскую ГЭС.
Обед состоится в ресторане Абакана, а после вас ждет экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр) и переезд в село Шушенское.
Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века.
Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Ужин с традиционными блюдами русской кухни.
Вечером возможно посещение бани (по желанию за дополнительную плату).
Размещение в гостевых домах музея-заповедника «Шушенское», завтрак в гостинице, обед в ресторане Абакана, ужин в гостевых домах.
Километраж – 620 км в день.
Путь в Туву через горы Западного Саяны
После завтрака вас ждет экскурсия в музее-заповеднике «Шушенское».
История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг.
Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.
Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек.
Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков.
Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.
После обеда вы отправитесь через горы Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи.
Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном.
Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди.
Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».
Ближе к вечеру приезд в Туву.
Это удивительно, но как только автобус пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется.
Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.
Группа останавливается в Кызыле – столице республики Тува в отеле 3*.
Ужин в отеле.
Размещение в отеле «Буян Бадыргы» 3*.
Завтрак и обед в гостевых домах, ужин в ресторане отеля.
Километраж – 350 км в день.
Экскурсия в Кызыл
В этот день вас ждет экскурсия по Кызылу – столице Тувы.
Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей).
Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север – Великий Енисей.
Визит в буддийский монастырь “Тубтен Шедруб Линг”.
Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»). Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.
Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.
Посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.
Вечером гостей ждет ужин с блюдами национальной кухни.
Чтобы жизнь наших гостей была светлой, как белое молоко, чтобы духи неба и земли способствовали удачному разрешению дел, чтобы путешествия были беспрепятственными, мы приглашаем вас на тувинскую чайную церемонию.
Во время церемонии вы услышите рассказ о способах заваривания тувинского чая с молоком и солью, узнаете об истории возникновения чая в Туве, чайные легенды и притчи.
Вместе с чаем вы почувствуйте вкус богатой культуры тувинского народа, ощутите удивительный край степей и просторов Тувы.
После ужина вас ждет выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей».
Горловое пение – фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание.
Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.
Размещение в отеле «Буян Бадыргы» 3*.
Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин в кафе.
Километраж – 40 км в день.
Монастырь Устуу-Хурээ. Природа Хакасии
После завтрака группа отправляется с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников.
До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, одного из самых почитаемых мест в Туве.
В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой XIV. Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух.
Обед-пикник. Прогулки, отдых.
По дороге вы увидите центр буддийской культуры Тувы – восстановленный монастырь Устуу-Хурээ.
Храм стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза.
В 1930 г. после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 г. – разрушен. В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении.
В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт.
На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия.
Следующие два дня вы проведете на турбазе «Снежный барс» в окружении гор и сказочной кедровой тайги.
После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав.
Остаток вечера вас ждут песни под гитару и душевные разговоры до поздней ночи.
Размещение в деревянных домиках из кедра с печным отоплением.
Размещение на базе «Снежный барс» (ч/у).
Завтрак в отеле, обед-пикник, ужин на турбазе.
Километраж – 440 км в день.
Отдых на природе
День в тайге удивит тишиной, о которой вы давно забыли в городе.
После завтрака пешая прогулка на подвесной мостик Любви (2 км в одну сторону).
Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.
Река стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.
После обеда можно будет заняться собирательством грибов, ягод, кедровых шишек и лечебных трав.
Тайга настолько щедра, что грибы и ягоды искать не придется, всё растет буквально под ногами.
Сибирский кедр – уникальное дерево.
Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие, прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей.
Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить.
Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская баня.
Вечером вас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая.
Размещение на базе «Снежный Барс» (ч/у).
Завтрак, обед и ужин на турбазе.
Километраж – 4 км пешком.
Долина «Наслаждения»
После завтрака группа прощается со «Снежным барсом» и отправляется в самое сердце Хакасии – деревню Казановку.
Древняя земля Хакасии по степени концентрации памятников археологии опережает всю Сибирь, если не всю Россию.
Здесь прямо у дороги можно увидеть наскальные рисунки, изображающие священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор поклоняются местные жители.
По дороге вас ждет посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее местные жители.
К обеду прибытие в долину Кюг, в переводе с хакасского – наслаждение.
В тишине хакасской долины можно поистине отдохнуть душой, а благоухание прекрасных ирисов придаст вам новых сил.
Юрточный комплекс, в котором предстоит разместиться группе, расположен на берегу небольшой реки Аскиз между горными массивами Алтая и Саян.
После обеда экскурсия по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».
Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина.
«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.
Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой.
Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.
Ужин с элементами хакасской национальной кухни.
После ужина выступление хакасского национального фольклорного ансамбля.
Размещение в юрточном комплексе «Кюг» (без удобств), завтрак на турбазе, обед и ужин в юрточном комплексе.
Километраж – 242 км в день.
Экскурсия по Абакану
В первой половине дня вы продолжите знакомиться с археологий Хакасии в музее-заповеднике «Казановка».
После обеда отправление в Абакан, столицу Хакасии.
Экскурсия по Абакану.
В Хакасском национальном краеведческом музее вы увидите уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.
Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.
Заселение в гостиницу «Азия» 4*.
Размещение в гостинице «Азия», завтрак и обед в юрточном комплексе, ужин в гостинице.
Километраж – до 160 км в день.
Долина Царей
После завтрака группа отправляется в Долину Царей, где находятся около 30 могильных курганов III-IV века до н. э.
Кульминацией всего путешествия станет посещение Большого Салбыкского кургана, когда-то сооруженного над могилой знатной семьи тагарского племени.
Курган имел окружность 0,5 км и высоту 11,5 м, а вес вертикально стоящих камней достигает 60 тонн.
Обед-пикник пройдет в степи под открытым небом.
К вечеру прибытие в Красноярск.
И не пытайтесь сразу осмыслить всё, что вы увидели за время путешествия.
Это придет позже.
Для начала самое главное – сильнейший эмоциональный заряд.
И пусть его хватит до следующей поездки в Сибирь.
Размещение в гостинице г. Красноярска, завтрак в гостинице, обед-пикник, ужин в ресторане.
Километраж – 450 км в день.
Прощание с Сибирью
В 04:00 групповой трансфер в аэропорт.
Проводы туристов осуществляются к рейсам, отправляющимся с 06:00 местного времени.
Если вы вылетаете до 06:00, то прибыть в аэропорт во время групповым трансфером вам не удастся.
В этом случае и если для вас это слишком рано, вы можете заказать индивидуальный трансфер.
Завтрак, упакованный с собой.
Километраж – 50 км в день.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в:
- в гостинице «Красноярск» 3*;
- «Азия» 4*;
- в гостевых домах музея «Шушенское»;
- в отеле «Буян Бадыргы» 3*;
- турбазе «Снежный барс»;
- юрточном комплексе.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении – 176 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение – 28 000 руб. /чел.
Скидки детям 12-16 лет – 10%.
Размещение в г-це «Красноярск» до/после тура стандартный заезд:
- TWN/DBL – 3100 руб/чел;
- SNGL – 5500 руб/чел.
Размещение в г-це «Красноярск» до тура с ранним заездом (без завтрака в день заезда):
- TWN/DBL – 4600 руб. /чел.;
- SNGL – 8300 руб. /чел.;
- завтрак – 1000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
В гостинице «Красноярск» вам гарантировано великолепное обслуживание, гостеприимный персонал создаст все условия для комфортабельного отдыха и успешного бизнеса.
Гостиница располагается в самом центре города на берегу Енисея, на Театральной площади, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 50 минутах от аэропорта.
Дополнительные услуги: доступ к WiFi на всей территории отеля, в здании гостиницы находятся многочисленные кафе, бары, ночные клубы, рестораны, сауна с бассейном, бильярд, салон красоты (солярий, массаж), магазин сувениров, банкоматы (Росбанк, Левобережный), бизнес-центр (компьютер, факс), сейфы и камеры хранения, круглосуточная прачечная.
Размещение в двухместных номерах с раздельными или одной большой кроватью, или одноместных номерах (за дополнительную плату). Завтрак - шведский стол.
В каждом номере: кондиционер, халат, тапочки, электрочайник, телефон, телевизор с местным и спутниковым телевидением, холодильник; ванна или душевая кабина, фен, полотенца, косметический набор.
Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»
Это возможность переночевать в типично сибирских деревянных домах, воссозданных по образцу XIX века, но в то же время предоставляющих гостям полный комфорт, привычный современному городскому жителю.
Администрация музея открыла продажу мест в своих гостевых домах летом 2013 г., но уже за это короткое время наши клиенты успели полюбить колоритные комфортные домики, располагающиеся совсем рядом с музеем, а также настоящую сибирскую кухню, которой потчуют гостей.
Музейный комплекс располагает 5 большими деревянными домами, каждый из которых уникален по-своему, каждый имеет свою легенду и внутреннее убранство.
В каждом доме от 2 до 4 комнат, приспособленных для двухместного проживания (по 2 односпальные кровати). Каждая из комнат имеет собственную ванную комнату с полным санузлом (душевая кабина, современная сантехника, предметы индивидуальной гигиены, халаты, полотенца, тапочки). Также в каждой комнате установлен кондиционер, в каждом доме есть холодильник, розетки.
Дополнительные услуги: WiFi (бесплатно), сибирская баня, фотографирование в национальных костюмах, тематические экскурсии.
Гостиница «Буян Бадыргы»
Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории «Люкс», «Стандарт», «Студио», «Улучшенный люкс», в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан «Буян-Бадыргы», кафе «Пицца-Роллы» и гастроном «Южный» и «Звезда» находятся в шаговой доступности.
Туристическая база «Снежный барс»
База расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря.
Изюминка базы — русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон.
Размещение туристов осуществляется в деревянных домиках на 1-2 человека, кровати односпальные, двуспальные и двухъярусные в зависимости от номера домика.
В каждом доме есть жаркая кирпичная печка, комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Обратите внимание, база находится глубоко в тайге, электроснабжение от генератора, поэтому в некоторых домиках нет розеток личного пользования (во избежание перегруза сети и пожаров).
На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, бильярдом, кафе на 30 человек, спортивная площадка с волейбольной сеткой. На территории есть летний душ, а также русская банька (посещение бани 1 раз за 2 дня пребывания бесплатно).
Юрточный комплекс «Кюг»
Комплекс расположен в 140 километрах от Абакана, на берегу небольшой реки Аскиз, на границе двух горных массивов Алтая и Саян, практически на территории национального заповедника «Казановка».
Проживание на базе в деревянных юртах, специально построенных для туристов.
Каждая юрта имеет все необходимое для комфортного отдыха, рассчитана на двух человек. Отдельно расположены столовая, стационарные туалеты, душевые кабины. В юрте просторно и уютно. Из мебели — деревянные кровати, небольшой шкаф, тумбочка, подставка для чемодана. У двери — рукомойник и раковина-тюльпан.
Гостиница «Азия»
Бизнес-отель «Азия» — это разнообразие услуг в сочетании с гостеприимством и вниманием к современному путешественнику. Это уютные номера, расположенные в новом здании в центре города Абакан. Номера оборудованы в соответствии с современными требованиями и тенденциями гостиничной индустрии.
Номерной фонд отеля «Азия» располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории, в том числе и несколько специальных номеров для людей с ограниченными возможностями. Гостиница открыла свои двери в 2015 году.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги (микроавтобус, автобус), включая групповые трансферы аэропорт (ж/д) - гостиница - аэропорт (ж/д)
- 2-местное размещение в гостинице "Красноярск" 3*, "Азия" 4*, в гостевых домах музея "Шушенское", отеле "Буян Бадыргы" 3*, турбазе "Снежный барс", юрточный комплекс
- Полный пансион (включая минеральную воду, кофе, чай, местные напитки)
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги гида-проводника в нац. парке
- Рекреационный сбор в нац. парке
- Входные билеты в музеи по программе
- Страховка от несчастного случая и страховка от клещевого энцефалита
- Фольклорные программы
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Красноярска и обратно
- Поднос багажа
- Камлание шамана
- Спиртные напитки
- Питание, не указанное в программе
- Чаевые
- Одноместное размещение 28 000 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница 3500 руб. (в одну сторону), 7000 руб. (в обе стороны)
- Трансфер (л/а) гостиница - ж/д вокзал - гостиница 1800 руб. в одну сторону
- Баня в гостевом комплексе «Новая деревня» - 3250 руб. /час. для группы до 5 человек
- Дополнительные услуги на местах размещения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной.
Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
- cветлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
- шорты, футболки светлых тонов;
- теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка в мае и в сентябре;
- носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки в мае, конце августа и в сентябре;
- непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик;
- 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви. Если вы едете в путешествие в мае, во второй половине августа и сентябре, советуем взять резиновые сапоги или хорошие треккинговые ботинки с высоким голенищем, они понадобятся вам для походов по тайге на турбазе "Снежный Барс";
- шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
- купальник (он может понадобиться вам в бане);
- фонарик, он понадобится вам в вечернее время на турбазах и в юрточных комплексах;
- предметы личной гигиены;
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).
Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.
Какие скидки есть в туре?
Детям с 12 до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
- Групповой трансфер будет осуществляться для туристов, прилетающих в Красноярск утренними рейсами с 05:00 до 07:30. Обратный выезд из гостиницы в аэропорт назначен на 04:00 (для вылетов после 06:30).
- Встреча туристов на жд вокзале происходит с 06:00 до 08:00, обратный трансфер на вокзал в 10:00.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает без перебоев. Сотовой связи нет на базе «Снежный барс», части Тувы и Хакасии (связь полностью отсутствует с обеда 5 дня и восстанавливается к обеду 7 дня)
Есть ли комары и клещи на маршруте?
В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. В высокогорном районе, где располагается база «Снежный барс», мошки и комаров практически нет.
Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.
Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. В юрточных комплексах «Бий-Хем» и «Кюг» обязательно проводится специальная обработка. В «Снежном барсе», благодаря высокогорью, клещей нет. Пик автивности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. Кроме того, в стоимость тура включена страховка от клещевого энцефалита. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут вверх, присасываясь к верхней части тела, выше пояса.
Как организовано питание в туре?
На протяжении всего тура вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием.
В гостиницах и юрточных комплексах и даже на пикниках будет предложено горячее питание, кофе, чай. Алкогольные напитки не входят в стоимость.
Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Национальные блюда русской, тувинской и хакасской кухни являются неотъемлемой частью нашей программы.
Традиционными блюдами русской кухни считаются блины, жареные и печеные пироги, пельмени, соленые огурцы, винегрет, щи, морсы и многое другое.
Основной пищей хакасам служат зимой мясные, летом – молочные блюда. Также в большом почете у хакасов хлеб. Распространены супы (угре) и бульоны (мун) с отварным мясом. Наиболее популярными являются крупяной суп (чарба угре) и ячменный (коче угре).
Основу питания тувинцев составляют мясные и молочные продукты. По существу они едят только мясо, все остальное является добавлением к нему. Особой популярностью пользуются блюда, представляющие собой сочетание мяса и муки. Это суп с мясом и лапшой (узкен быдаа), пельмени паровые (боозы) и обычные (манчы), беляши (хуужууры), фарш с тестом (тырткан) и т. д.
Кроме этого, на столе у тувинцев можно увидеть молочную водку — арага, которую гонят из кислого молока, боорзаки — кусочки теста, зажаренные в кипящем масле, и лепешки, представляющие собой самостоятельное кушанье, соктаан далган (толченый ячмень). А также кровяную колбасу, зеленый чай с молоком, в него добавляют либо соль, либо масло, иногда то и другое вместе.
Роль молочных продуктов, так же, как мясных, очень велика в рационе тувинцев. Они выработали различные способы приготовления продуктов из молока: сыра (быштак), масла (саржаг), сливок (ореме), кумыса (хымыс), кефира (тарак), простокваши (хойтпак), сушеного творога твердой (курут) и рассыпчатой (ааржы) консистенции и др.
Если приезд за 1 день до начала тура?
Ночные перелеты из Москвы, как правило, утомительны. Мы рекомендуем Вам прибывать в Красноярск накануне, чтобы иметь возможность отдохнуть ночь в гостинице и с новыми силами начинать утром экскурсионную программу.
Проживание в гостинице предоставляется после 14:00.
4-часовая пешая экскурсия по центру Красноярска с посещением музея-усадьбы В. И. Сурикова.
- Блок «День 0» (экскурсия + проживание) стандартный заезд = TWN/DBL – 6200 руб/чел; SNGL – 8650 руб/чел.
- Блок «День 0» (экскурсия + проживание) с ранним заездом (без завтрака в день заезда) = TWN/DBL – 8000 руб/чел; SNGL – 11900 руб/чел. Завтрак – 1000 руб/чел.