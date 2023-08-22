На протяжении всего тура вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием.

В гостиницах и юрточных комплексах и даже на пикниках будет предложено горячее питание, кофе, чай. Алкогольные напитки не входят в стоимость.

Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.

Национальные блюда русской, тувинской и хакасской кухни являются неотъемлемой частью нашей программы.

Традиционными блюдами русской кухни считаются блины, жареные и печеные пироги, пельмени, соленые огурцы, винегрет, щи, морсы и многое другое.

Основной пищей хакасам служат зимой мясные, летом – молочные блюда. Также в большом почете у хакасов хлеб. Распространены супы (угре) и бульоны (мун) с отварным мясом. Наиболее популярными являются крупяной суп (чарба угре) и ячменный (коче угре).

Основу питания тувинцев составляют мясные и молочные продукты. По существу они едят только мясо, все остальное является добавлением к нему. Особой популярностью пользуются блюда, представляющие собой сочетание мяса и муки. Это суп с мясом и лапшой (узкен быдаа), пельмени паровые (боозы) и обычные (манчы), беляши (хуужууры), фарш с тестом (тырткан) и т. д.

Кроме этого, на столе у тувинцев можно увидеть молочную водку — арага, которую гонят из кислого молока, боорзаки — кусочки теста, зажаренные в кипящем масле, и лепешки, представляющие собой самостоятельное кушанье, соктаан далган (толченый ячмень). А также кровяную колбасу, зеленый чай с молоком, в него добавляют либо соль, либо масло, иногда то и другое вместе.

Роль молочных продуктов, так же, как мясных, очень велика в рационе тувинцев. Они выработали различные способы приготовления продуктов из молока: сыра (быштак), масла (саржаг), сливок (ореме), кумыса (хымыс), кефира (тарак), простокваши (хойтпак), сушеного творога твердой (курут) и рассыпчатой (ааржы) консистенции и др.