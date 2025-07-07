читать дальше

нами - уточнил, откуда нас забрать. Утром Дмитрий подъехал к нашему отелю на комфортном автомобиле. Полтора часа в дороги прошли отлично, экскурсовод нам рассказывал прям всё, что мы видели во круг. Было очень информативно и интересно. На самом Абрао Дюрсо Дмитрий всё рассказал, всё показал. Так же огромное спасибо за помощь с моим дядей, ему было немного сложно передвигаться - Дмитрий никогда его не бросал, всё время помогал нам. Поездка прошла отлично. Рекомендую!