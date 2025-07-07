Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете покататься по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
«Побываем в Арт-парке на набережной, увидим дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз»
Завтра в 13:00
12 сен в 13:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Игристое Абрау
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
«Рассекая лазурную гладь озера с бокалом охлаждённого вина, вы услышите увлекательные истории и легенды этих мест, увидите набережную, Арт-парк и экотропу с необычного ракурса»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
- ТТатьяна7 июля 2025Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря
- ИИрина18 мая 2025Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
- ААнна28 октября 2024Михаил очень интересно и грамотно рассказывает про свой край, который любит.
Приехал за нами в отель в намеченное время. Накануне предварительно позвонил.
Спасибо ему за экскурсию.
- пполина15 сентября 2024Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
- ААндрей13 августа 2023Поездка очень понравилась. Гид Дмитрий рассказал очень много интересного. Он отлично знает историю своего края. Спасибо ему за увлекательное и познавательное путешествие.
- ААнна9 июня 2023С нами был Дмитрий. Прекрасный человек и отличный гид. Учитывая, что экскурсия была индивидуальной, провести её чаще даже сложнее, чем
- ВВячеслав12 ноября 2021Большое спасибо за экскурсию
