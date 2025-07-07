Мои заказы

Экскурсии по паркам Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Абрау-Дюрсо, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете покататься по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
«Побываем в Арт-парке на набережной, увидим дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз»
Завтра в 13:00
12 сен в 13:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Игристое Абрау
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Игристое Абрау
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
«Рассекая лазурную гладь озера с бокалом охлаждённого вина, вы услышите увлекательные истории и легенды этих мест, увидите набережную, Арт-парк и экотропу с необычного ракурса»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря
    на наши капризы)). Пока добирались до Абрау получили много полезной и интересной информации. Там нас почти за ручку провёл. Обратно ехали тоже очень много и интересно рассказывал. Вообщем всё прошло Отлично!!!! Обязательно порекомендую друзьям!

  • И
    Ирина
    18 мая 2025
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
    быстро,Дмитрий рассказывал про всё,что видели по дороге. пока мы с мужем были на экскурсии на заводе,Дмитрий предложил прогуляться с детьми(кормили уток,ели мороженое). рекомендуем экскурсию и гида. Дмитрию большое спасибо!

  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Михаил очень интересно и грамотно рассказывает про свой край, который любит.
    Приехал за нами в отель в намеченное время. Накануне предварительно позвонил.
    Спасибо ему за экскурсию.
  • п
    полина
    15 сентября 2024
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с
    нами - уточнил, откуда нас забрать. Утром Дмитрий подъехал к нашему отелю на комфортном автомобиле. Полтора часа в дороги прошли отлично, экскурсовод нам рассказывал прям всё, что мы видели во круг. Было очень информативно и интересно. На самом Абрао Дюрсо Дмитрий всё рассказал, всё показал. Так же огромное спасибо за помощь с моим дядей, ему было немного сложно передвигаться - Дмитрий никогда его не бросал, всё время помогал нам. Поездка прошла отлично. Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Отличная экскурсия
  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
  • А
    Андрей
    13 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Поездка очень понравилась. Гид Дмитрий рассказал очень много интересного. Он отлично знает историю своего края. Спасибо ему за увлекательное и познавательное путешествие.
  • А
    Анна
    9 июня 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    С нами был Дмитрий. Прекрасный человек и отличный гид. Учитывая, что экскурсия была индивидуальной, провести её чаще даже сложнее, чем
    групповую. отдельное спасибо за комфортное знакомство: без затянутых пауз, неуместных вопросов, дружескую атмосферу. Вся информация на экскурсии была интересной, своевременной. Чёткая организация, красивые смотровая виды, правильный тайминг. Мне понравилось все. 100% буду рекомендовать друзьям и обращусь сама.

  • В
    Вячеслав
    12 ноября 2021
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Большое спасибо за экскурсию

