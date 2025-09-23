Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
Абрау-Дюрсо — это синоним праздника, изысканного вина и незабываемых впечатлений.
Приглашаю отправиться в лёгкое и вместе с тем познавательное путешествие по местам, где рождается знаменитое российское игристое.
Забудьте о транспорте и расписании — мы заберём вас из отеля, а вам останется лишь наслаждаться каждым моментом.
Описание экскурсии
Наше приключение начнётся с живописной секретной площадки, откуда открывается лучший вид на всё имение — вы увидите бирюзовую гладь озера, бескрайние виноградники и уютные домики курорта. Это идеальное место для первых фотографий.
Далее мы отправимся в исторический заводской комплекс. Здесь вы пройдёте по прохладным многовековым тоннелям, узнаете, как рождается игристое вино, и при желании — оцените его вкус на дегустации.
После экскурсии в прошлое мы перенесёмся в будущее в «Галерее света Абрау». Вас ждёт иммерсивное шоу, где сливаются воедино звук, свет и видео.
Затем мы поднимемся на борт колоритного ретропарохода «Шампань». Рассекая лазурную гладь озера с бокалом охлаждённого вина, вы услышите увлекательные истории и легенды этих мест, увидите набережную, Арт-парк и экотропу с необычного ракурса.
Завершим день впечатляющим шоу поющих фонтанов. Огни, музыка и водные вихри самого большого звукового фонтана России расскажут вам историю Абрау-Дюрсо в оригинальной и захватывающей манере.
Организационные детали
В стоимость включены
Услуги гида
Трансфер между локациями
Детское кресло (по запросу, предупредите заранее, если оно необходимо)
Дополнительные расходы
Историческая экскурсия — 1800₽ с человека (с дегустацией — 2300₽)
Прогулка на ретропароходе «Шампань» — 1200₽ с человека
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Если хотите увидеть шоу фонтанов — бронируйте экскурсию на вторую половину дня. Шоу проходит ежедневно в 21:00 с мая по октябрь
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди.
Живём в Новороссийске.
С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте.
любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья.
После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии.
Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий.
С нетерпением ждём встречи!
Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.
Отзывы и рейтинг
Оксана
23 сен 2025
Хотим выразить свою благодарность Екатерине. Замечательный гид и человек! Узнали много нового, зарядились энергией прекрасного места, фотографии просто классные! Надеюсь, что встретимся ещё раз с Вами на экскурсии по Новороссийску. Рекомендуем!