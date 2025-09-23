Мои заказы

Игристое Абрау

Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
Абрау-Дюрсо — это синоним праздника, изысканного вина и незабываемых впечатлений.

Приглашаю отправиться в лёгкое и вместе с тем познавательное путешествие по местам, где рождается знаменитое российское игристое.

Забудьте о транспорте и расписании — мы заберём вас из отеля, а вам останется лишь наслаждаться каждым моментом.
1 отзыв
Описание экскурсии

Наше приключение начнётся с живописной секретной площадки, откуда открывается лучший вид на всё имение — вы увидите бирюзовую гладь озера, бескрайние виноградники и уютные домики курорта. Это идеальное место для первых фотографий.

Далее мы отправимся в исторический заводской комплекс. Здесь вы пройдёте по прохладным многовековым тоннелям, узнаете, как рождается игристое вино, и при желании — оцените его вкус на дегустации.

После экскурсии в прошлое мы перенесёмся в будущее в «Галерее света Абрау». Вас ждёт иммерсивное шоу, где сливаются воедино звук, свет и видео.

Затем мы поднимемся на борт колоритного ретропарохода «Шампань». Рассекая лазурную гладь озера с бокалом охлаждённого вина, вы услышите увлекательные истории и легенды этих мест, увидите набережную, Арт-парк и экотропу с необычного ракурса.

Завершим день впечатляющим шоу поющих фонтанов. Огни, музыка и водные вихри самого большого звукового фонтана России расскажут вам историю Абрау-Дюрсо в оригинальной и захватывающей манере.

Организационные детали

В стоимость включены

  • Услуги гида
  • Трансфер между локациями
  • Детское кресло (по запросу, предупредите заранее, если оно необходимо)

Дополнительные расходы

  • Историческая экскурсия — 1800₽ с человека (с дегустацией — 2300₽)
  • Прогулка на ретропароходе «Шампань» — 1200₽ с человека
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды
  • Если хотите увидеть шоу фонтанов — бронируйте экскурсию на вторую половину дня. Шоу проходит ежедневно в 21:00 с мая по октябрь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
читать дальше

любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
Оксана
23 сен 2025
Хотим выразить свою благодарность Екатерине.
Замечательный гид и человек!
Узнали много нового, зарядились энергией прекрасного места,
фотографии просто классные!
Надеюсь, что встретимся ещё раз с Вами на экскурсии по Новороссийску.
Рекомендуем!

