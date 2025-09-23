Абрау-Дюрсо — это синоним праздника, изысканного вина и незабываемых впечатлений. Приглашаю отправиться в лёгкое и вместе с тем познавательное путешествие по местам, где рождается знаменитое российское игристое. Забудьте о транспорте и расписании — мы заберём вас из отеля, а вам останется лишь наслаждаться каждым моментом.

Описание экскурсии

Наше приключение начнётся с живописной секретной площадки, откуда открывается лучший вид на всё имение — вы увидите бирюзовую гладь озера, бескрайние виноградники и уютные домики курорта. Это идеальное место для первых фотографий.

Далее мы отправимся в исторический заводской комплекс. Здесь вы пройдёте по прохладным многовековым тоннелям, узнаете, как рождается игристое вино, и при желании — оцените его вкус на дегустации.

После экскурсии в прошлое мы перенесёмся в будущее в «Галерее света Абрау». Вас ждёт иммерсивное шоу, где сливаются воедино звук, свет и видео.

Затем мы поднимемся на борт колоритного ретропарохода «Шампань». Рассекая лазурную гладь озера с бокалом охлаждённого вина, вы услышите увлекательные истории и легенды этих мест, увидите набережную, Арт-парк и экотропу с необычного ракурса.

Завершим день впечатляющим шоу поющих фонтанов. Огни, музыка и водные вихри самого большого звукового фонтана России расскажут вам историю Абрау-Дюрсо в оригинальной и захватывающей манере.

Организационные детали

В стоимость включены

Услуги гида

Трансфер между локациями

Детское кресло (по запросу, предупредите заранее, если оно необходимо)

Дополнительные расходы

Историческая экскурсия — 1800₽ с человека (с дегустацией — 2300₽)

Прогулка на ретропароходе «Шампань» — 1200₽ с человека