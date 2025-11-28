Абрау-Дюрсо идеально подходит для фотопрогулки. Живописный уголок Краснодарского края сочетает в себе природу, культуру и гастрономию.
Вы полюбуетесь красивыми пейзажами и ощутите атмосферу винодельческого курорта, а я сделаю для вас памятные снимки.
Описание фото-прогулки
- Мы полюбуемся озером Абрау — самым большим пресноводным водоёмом Краснодарского края — и 40-метровым фонтаном «Женевский».
- Побываем в Арт-парке на набережной, увидим дерево желаний, светящиеся качели и аллею роз.
- Посетим домик виноградаря.
- Заглянем на площадь Александра II с необычными фонтанами «Бутылка» и «Обезьянка».
- И сделаем фотографии, которые будут напоминать об отдыхе.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon 6D.
- На следующий день вы получите 50+ фото в цветокоррекции в электронном виде (удобным для вас способом).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!
