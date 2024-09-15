Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского

Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Абрау-Дюрсо - это не только знаменитый бренд Краснодарского края, но и идеальное место для знакомства с российским виноделием.

Во время экскурсии вы узнаете о тонкостях производства шампанского, продегустируете местное игристое в
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погребах завода и прогуляетесь по живописным окрестностям озера Абрау.

Вас ждут пышные виноградники, рассказы о древних традициях виноделия и секреты «русского шампанского».

Завершите день прогулкой по озеру на теплоходе или катамаране и посетите арт-парк с концептуальными скульптурами.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Кавказской Швейцарии и насладиться игрой воды, огня, света и звука на шоу фонтанов

5
7 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🍇 Дегустация местного шампанского
  • 🌊 Прогулка по живописному озеру Абрау
  • 🎨 Посещение арт-парка с концептуальными скульптурами
  • 🚤 Водная прогулка на теплоходе или катамаране
  • 🛍️ Возможность приобрести сувениры в фирменном магазине
    • Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Виноградники
  • Завод шампанских вин
  • Арт-парк
  • Озеро Абрау

    • Описание водной прогулки

    Узнать главное о российском виноделии

    На пути из Анапы к Абрау-Дюрсо поговорим о виноградарстве Краснодарского края. Вы встретите пышные виноградники и винодельческие хозяйства и услышите о древних традициях местного виноделия. Узнаете, зачем кланяются виноградной лозе, кто такие «гаражисты» и чем их вина отличаются от заводских. А проезжая по полуострову Абрау, откроете секрет названия «русского шампанского».

    Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация

    Оказавшись на легендарном заводе шампанских вин, вы познакомитесь с историей «Абрау-Дюрсо» и из уст профессиональных шампанистов узнаете о тонкостях производства игристого вина. Проследив путь превращения солнечной ягоды в золотистое шампанское, вы отправитесь на дегустацию местных вин в один из погребов «Абрау-Дюрсо», а в завершение экскурсии сможете заглянуть в фирменный магазин за сувенирами.

    Маленькая Швейцария в Кавказских горах

    Узнав самое интересное о русском шампанском, мы отправимся на прогулку к живописному горному озеру Абрау, окрестности которого часто называют «Кавказской Швейцарией». Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете покататься по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране. Если же мы окажемся в Абрау вечером, то насладимся игрой воды, огня, света и звука на шоу фонтанов.

    Организационные детали

    • Дорога из Анапы до Абрау займет 1 — 1,5 часа.
    • Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» оплачивается отдельно на месте: 1000 руб. с человека — без дегустации, 1500 руб. с человека — с дегустацией.
    • На экскурсию с дегустацией не допускаются участники до 18 лет.
    • Для детей от 3-х лет на заводе шампанских вин работает детская комната (150 руб.).

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У памятника Ленину
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    7
    4
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    2
    1
    полина
    15 сен 2024
    Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с нами - уточнил, откуда нас забрать. Утром Дмитрий подъехал к
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    нашему отелю на комфортном автомобиле. Полтора часа в дороги прошли отлично, экскурсовод нам рассказывал прям всё, что мы видели во круг. Было очень информативно и интересно. На самом Абрао Дюрсо Дмитрий всё рассказал, всё показал. Так же огромное спасибо за помощь с моим дядей, ему было немного сложно передвигаться - Дмитрий никогда его не бросал, всё время помогал нам. Поездка прошла отлично. Рекомендую!

    Татьяна
    19 окт 2023
    15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
    Н
    22 сен 2023
    Отличная экскурсия
    А
    22 авг 2023
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
    А
    13 авг 2023
    Поездка очень понравилась. Гид Дмитрий рассказал очень много интересного. Он отлично знает историю своего края. Спасибо ему за увлекательное и познавательное путешествие.
    А
    9 июн 2023
    С нами был Дмитрий. Прекрасный человек и отличный гид. Учитывая, что экскурсия была индивидуальной, провести её чаще даже сложнее, чем групповую. отдельное спасибо за комфортное знакомство: без затянутых пауз, неуместных вопросов, дружескую атмосферу. Вся информация на экскурсии была интересной, своевременной. Чёткая организация, красивые смотровая виды, правильный тайминг. Мне понравилось все. 100% буду рекомендовать друзьям и обращусь сама.
    В
    12 ноя 2021
    Большое спасибо за экскурсию

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