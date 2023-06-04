Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На самом деле, это населенный пункт «два в одном» — поселки Абрау и Дюрсо расположены рядом и отделены друг от друга невысоким перевалом. Абрау занимает непосредственно берег одноименного озера — самого большого среди пресноводных в крае. На территории поселка находится известный завод шампанских вин, куда можно отправиться на экскурсию и дегустацию. А можно расслабиться с бокальчиком игристого в каком-нибудь из многочисленных отелей или спа-центров, погулять по благоустроенной озерной набережно