Тест. Абрау-Дюрсо, я еду

Тест

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Тест. Абрау-Дюрсо, я еду
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
7
июн
9
июн
11
июн
12
июн
14
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На самом деле, это населенный пункт «два в одном» — поселки Абрау и Дюрсо расположены рядом и отделены друг от друга невысоким перевалом. Абрау занимает непосредственно берег одноименного озера — самого большого среди пресноводных в крае. На территории поселка находится известный завод шампанских вин, куда можно отправиться на экскурсию и дегустацию. А можно расслабиться с бокальчиком игристого в каком-нибудь из многочисленных отелей или спа-центров, погулять по благоустроенной озерной набережно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Абрау-Дюрсо

Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
на смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Завтра
5 июня
6 июня
7 июня
50004 000 за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
🚶 Пешая
Входной билет
2.5 часа
25 отзывов
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Пристань напротив бутик-отеля Империал
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
5 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте по озеру Абрау
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на яхте по озеру Абрау
Прокатиться на парусно-моторной яхте по бирюзовой глади озера и полюбоваться окружающими пейзажами
в Абрау-Дюрсо
Завтра
5 июня
6 июня
7 июня
5 250 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абрау-Дюрсо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Абрау-Дюрсо
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ