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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На самом деле, это населенный пункт «два в одном» — поселки Абрау и Дюрсо расположены рядом и отделены друг от друга невысоким перевалом. Абрау занимает непосредственно берег одноименного озера — самого большого среди пресноводных в крае. На территории поселка находится известный завод шампанских вин, куда можно отправиться на экскурсию и дегустацию. А можно расслабиться с бокальчиком игристого в каком-нибудь из многочисленных отелей или спа-центров, погулять по благоустроенной озерной набережно
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- У моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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