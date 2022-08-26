Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское

Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей

5
1 отзыв
В этих краях я оказалась по любви и изучила каждый уголок Абрау-Дюрсо.

На прогулке вы откроете историю поселка задолго до производства игристого, насладитесь озерными пейзажами «малой Швейцарии» с неизвестных смотровых площадок и узнаете, где по легенде спит голубой дракон.

А напоследок я расскажу, как погулять по местным виноградникам и какое вино взять с собой на память об этом путешествии.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
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Описание

Что вас ожидает

Неизведанный Абрау

Мало кто знает, что Абрау-Дюрсо берет начало в 6 веке до н. э., когда греки основали здесь первое поселение. Я искренне люблю эти места и с радостью открою вам их богатую и красивую историю.

  • Расскажу древнюю легенду о прекрасной черкешенке и правдивое предание о влюбленных из Дюрсо, которые держатся за руки вот уже почти тысячу лет.
  • Вы увидите, где спит голубой дракон, и место, жители которого погибали всегда одинаково, хотя и в разные века.
  • Посмотрите на первый дом Абрау-Дюрсо, чудом сохранившийся в первозданном виде.
  • Разберетесь, что значит название поселения на абхазском, чешском и французском языках.
  • Я расскажу историю о таинственной обезьянке из фонтана и необычной судьбе тоста «На здоровье».
  • Также поговорим о непростой судьбе поселка во время Великой Отечественной войны и на рубеже веков.

Наслаждаясь прованскими пейзажами

По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в Старый город и с трудом, но найдем там удивительные дома, помнящие великого шампаниста (расскажу, кто это). А выражение «Воздух такой, что можно пить» приобретет для вас совсем другой смысл. Затем поднимемся на малоизвестные смотровые площадки, насладимся живописными озерными пейзажами и посмотрим на село и завод с новых ракурсов. Экскурсия закончится на набережной — в прекрасной ротонде.
Напоследок я поделюсь полезной информацией о местных винах — какие стоит попробовать, а какие нет. И расскажу, по каким уютным тропам вокруг озера и среди виноградников вы можете прогуляться самостоятельно, чтобы продолжить свое знакомство с Абрау-Дюрсо.

Организационные детали

  • Мы будем много ходить (маршрут 4 км) — надевайте удобную обувь, берите воду
  • Экскурсия будет интересна детям от 8-10 лет
  • Посещение завода и дегустация в программу экскурсии не входят, но я расскажу, как организовать их самостоятельно
  • До места начала экскурсии вы сможете добраться личным или общественным транспортом из Новороссийска

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на смотровой площадке у храма св. Ксении Петербургской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 авг 2022
Марина отличный экскурсовод! Нам очень понравилась экскурсия - мы получили исчерпывающую информацию о месте пребывания, причем преподнесена была эта информация в доступной, простой и понятной форме. Мне это было особенно важно, поскольку я был с детьми. Ну, а более сложные вопросы я уже задавал Марине лично и она полностью на них ответила. В итоге мы получили массу впечатлений и зарядились огромным количеством положительной энергии. На, прямо скажем, непростом с точки зрения качества развлечений и экскурсий, так называемом, Русском Юге экскурсия Марины стала приятным и неожиданным исключением - все во время, все профессионально, все в самом лучшем виде, без каких-либо ошибок и оплошностей. Надеюсь, Марина сохранит это свое умение, свой подход и порадует своими экскурсиями еще множество приезжих. Чтобы они так же как и мы смогли увезти в свои более или менее холодные северные города кусочек южного тепла и горячего оптимизма.

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