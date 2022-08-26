Мало кто знает, что Абрау-Дюрсо берет начало в 6 веке до н. э., когда греки основали здесь первое поселение. Я искренне люблю эти места и с радостью открою вам их богатую и красивую историю.
По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в Старый город и с трудом, но найдем там удивительные дома, помнящие великого шампаниста (расскажу, кто это). А выражение «Воздух такой, что можно пить» приобретет для вас совсем другой смысл. Затем поднимемся на малоизвестные смотровые площадки, насладимся живописными озерными пейзажами и посмотрим на село и завод с новых ракурсов. Экскурсия закончится на набережной — в прекрасной ротонде.
Напоследок я поделюсь полезной информацией о местных винах — какие стоит попробовать, а какие нет. И расскажу, по каким уютным тропам вокруг озера и среди виноградников вы можете прогуляться самостоятельно, чтобы продолжить свое знакомство с Абрау-Дюрсо.