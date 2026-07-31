В этих краях я оказалась по любви и изучила каждый уголок Абрау-Дюрсо.
На прогулке вы откроете историю берегов озера Абрау, которая началась задолго до производства здесь игристого, насладитесь видами русской Швейцарии
На прогулке вы откроете историю берегов озера Абрау, которая началась задолго до производства здесь игристого, насладитесь видами русской Швейцарии
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древнее Абрау
Мало кто знает, что история берегов озера Абрау в глубокой древности, а кто были первыми обитателями его берегов до сих пор доподлинно не известно.
Расскажу древнюю легенду о прекрасной черкешенке и правдивое предание о влюбленных из Дюрсо, которые держатся за руки вот уже почти тысячу лет.
Покажу первый дом Абрау-Дюрсо, чудом сохранившийся в первозданном виде.
Поделюсь историей о таинственной обезьянке из фонтана и необычной судьбе тоста «На здоровье».
Поговорим о непростой судьбе поселка во время Великой Отечественной войны и на рубеже веков.
Заповедное Абрау-Дюрсо
По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в Старый город, где жизнь течёт своим чередом вот уже 125 лет, и с трудом, но найдём там удивительные дома, помнящие и имперский расцвет удельного имения, и смуту революции, и горе войны.
С малоизвестных смотровых площадок, насладимся живописными озерными пейзажами и посмотрим на село и завод с новых ракурсов.
Экскурсия закончится на набережной — в прекрасной ротонде.
Напоследок я расскажу о том, почему сегодня Абрау-Дюрсо позиционирует себя как курорт эко-эно-этно, по каким тропам погулять вокруг озера и среди виноградников, какие сыры и вино стоит продегустировать.
Организационные детали
- Мы будем много ходить — маршрут 4 км.
- Будет возможность отдохнуть на скамейках, купить напитки и мороженое, сделать фото.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.
- Посещение завода и дегустация в программу экскурсии не входят, но я расскажу, как организовать их самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербургской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 827 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, я живу в Абрау-Дюрсо — одном из красивейших мест на нашей планете. Могу говорить об этом уверенно, так как у меня большой опыт путешествий и по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Интересная подача материала. Профессиональный ненавязчивый подход к делу. Интересные локации. Полное ощущение трепетного отношения к истории и нынешним реалиям родного края. Однозначно буду рекомендовать родным и окружению. С уважением!!!
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Ю
Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и передать нам любовь к Абрау-Дюрсо❤️
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Н
Прекрасная экскурсия! Марина обладает энциклопедическими знаниями, отвечала на все наши вопросы. Информации много, все очень интересно. Маршрут построен удобно, осмотрели весь Абрау-Дюрсо. Благодарим Марину за великолепную прогулку! Экскурсию и гида рекомендуем.
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Д
Добрый день. Хорошая экскурсия всем советую
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Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии семьей я, супруг и наш сын 14 лет. Все в восторге. Мы по очереди задавали вопросы, нам было очень интересно ✨💫
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Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт!
Благодарю!
Благодарю!
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