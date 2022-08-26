В этих краях я оказалась по любви и изучила каждый уголок Абрау-Дюрсо. На прогулке вы откроете историю поселка задолго до производства игристого, насладитесь озерными пейзажами «малой Швейцарии» с неизвестных смотровых площадок и узнаете, где по легенде спит голубой дракон. А напоследок я расскажу, как погулять по местным виноградникам и какое вино взять с собой на память об этом путешествии.

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Описание

Что вас ожидает

Неизведанный Абрау

Мало кто знает, что Абрау-Дюрсо берет начало в 6 веке до н. э., когда греки основали здесь первое поселение. Я искренне люблю эти места и с радостью открою вам их богатую и красивую историю.

Расскажу древнюю легенду о прекрасной черкешенке и правдивое предание о влюбленных из Дюрсо, которые держатся за руки вот уже почти тысячу лет.

Вы увидите, где спит голубой дракон, и место, жители которого погибали всегда одинаково, хотя и в разные века.

Посмотрите на первый дом Абрау-Дюрсо, чудом сохранившийся в первозданном виде.

Разберетесь, что значит название поселения на абхазском, чешском и французском языках.

Я расскажу историю о таинственной обезьянке из фонтана и необычной судьбе тоста «На здоровье».

Также поговорим о непростой судьбе поселка во время Великой Отечественной войны и на рубеже веков.

Наслаждаясь прованскими пейзажами

По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в Старый город и с трудом, но найдем там удивительные дома, помнящие великого шампаниста (расскажу, кто это). А выражение «Воздух такой, что можно пить» приобретет для вас совсем другой смысл. Затем поднимемся на малоизвестные смотровые площадки, насладимся живописными озерными пейзажами и посмотрим на село и завод с новых ракурсов. Экскурсия закончится на набережной — в прекрасной ротонде.

Напоследок я поделюсь полезной информацией о местных винах — какие стоит попробовать, а какие нет. И расскажу, по каким уютным тропам вокруг озера и среди виноградников вы можете прогуляться самостоятельно, чтобы продолжить свое знакомство с Абрау-Дюрсо.

Организационные детали