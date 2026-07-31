Что вас ожидает

Древнее Абрау

Мало кто знает, что история берегов озера Абрау в глубокой древности, а кто были первыми обитателями его берегов до сих пор доподлинно не известно.

Расскажу древнюю легенду о прекрасной черкешенке и правдивое предание о влюбленных из Дюрсо, которые держатся за руки вот уже почти тысячу лет.

Покажу первый дом Абрау-Дюрсо, чудом сохранившийся в первозданном виде.

Поделюсь историей о таинственной обезьянке из фонтана и необычной судьбе тоста «На здоровье».

Поговорим о непростой судьбе поселка во время Великой Отечественной войны и на рубеже веков.

Заповедное Абрау-Дюрсо

По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в Старый город, где жизнь течёт своим чередом вот уже 125 лет, и с трудом, но найдём там удивительные дома, помнящие и имперский расцвет удельного имения, и смуту революции, и горе войны.

С малоизвестных смотровых площадок, насладимся живописными озерными пейзажами и посмотрим на село и завод с новых ракурсов.

Экскурсия закончится на набережной — в прекрасной ротонде.

Напоследок я расскажу о том, почему сегодня Абрау-Дюрсо позиционирует себя как курорт эко-эно-этно, по каким тропам погулять вокруг озера и среди виноградников, какие сыры и вино стоит продегустировать.

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