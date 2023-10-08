Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Влюбитесь в Абрау-Дюрсо с первого взгляда на лёгкой прогулке по самым красивым его местам! Вы услышите, как появилось озеро Абрау и почему у его воды столько оттенков.
Познакомитесь с древней легендой, сказкой и тремя современными теориями возникновения озера — и сами выберете, какой вариант вам по душе. Узнаете, какое вино стоит точно попробовать и где можно искупаться в шампанском.
Познакомитесь с древней легендой, сказкой и тремя современными теориями возникновения озера — и сами выберете, какой вариант вам по душе. Узнаете, какое вино стоит точно попробовать и где можно искупаться в шампанском.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы не спеша погуляем по набережной, арт-парку и площади Александра II. Я покажу вам первый дом Абрау-Дюрсо и первую винодельню. Расскажу историю французского и шампанского домов. Мы заглянем на территорию завода и увидим озеро с необычного ракурса.
Вы узнаете:
- Как связаны с озером древние греки, прекрасные амазонки и бесстрашные адыги.
- Что такое assemblage, remuage, dégorgeage и dosage.
- Какой потомок древнего аристократического рода получил Сталинскую премию, обогнав французов и итальянцев.
- Где можно искупаться в шампанском и какие напитки из винного дома точно стоит попробовать.
- И ещё много интересных историй об Абрау-Дюрсо.
Я отвечу на все ваши вопросы и заранее помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведённое на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо.
Организационные детали
Экскурсия не включает трансфер, посещение завода с экскурсией, виноградников и водную прогулку, но я с удовольствием расскажу, как это всё организовать самостоятельно самым наилучшим образом.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от храма Ксении Петербургской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 188 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, я живу в Абрау-Дюрсо — одном из красивейших мест на нашей планете. Могу говорить об этом уверенно, так как у меня большой опыт путешествий и по миру, и по стране. Каждый раз, приезжая в новый город, я стараюсь заказать индивидуальную экскурсию, потому что только так можно погрузиться в атмосферу места, проникнуться ей, стать немножко своим. В свою очередь я очень люблю показывать гостям Абрау-Дюрсо. У нас удивительно! Приезжайте, увидите сами.
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