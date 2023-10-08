Влюбитесь в Абрау-Дюрсо с первого взгляда на лёгкой прогулке по самым красивым его местам! Вы услышите, как появилось озеро Абрау и почему у его воды столько оттенков. Познакомитесь с древней легендой, сказкой и тремя современными теориями возникновения озера — и сами выберете, какой вариант вам по душе. Узнаете, какое вино стоит точно попробовать и где можно искупаться в шампанском.

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Описание

Что вас ожидает

Мы не спеша погуляем по набережной, арт-парку и площади Александра II. Я покажу вам первый дом Абрау-Дюрсо и первую винодельню. Расскажу историю французского и шампанского домов. Мы заглянем на территорию завода и увидим озеро с необычного ракурса.

Вы узнаете:

Как связаны с озером древние греки, прекрасные амазонки и бесстрашные адыги.

Что такое assemblage, remuage, dégorgeage и dosage.

Какой потомок древнего аристократического рода получил Сталинскую премию, обогнав французов и итальянцев.

Где можно искупаться в шампанском и какие напитки из винного дома точно стоит попробовать.

И ещё много интересных историй об Абрау-Дюрсо.

Я отвечу на все ваши вопросы и заранее помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведённое на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо.

Организационные детали

Экскурсия не включает трансфер, посещение завода с экскурсией, виноградников и водную прогулку, но я с удовольствием расскажу, как это всё организовать самостоятельно самым наилучшим образом.