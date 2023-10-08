Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо

Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Влюбитесь в Абрау-Дюрсо с первого взгляда на лёгкой прогулке по самым красивым его местам! Вы услышите, как появилось озеро Абрау и почему у его воды столько оттенков.

Познакомитесь с древней легендой, сказкой и тремя современными теориями возникновения озера — и сами выберете, какой вариант вам по душе. Узнаете, какое вино стоит точно попробовать и где можно искупаться в шампанском.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы не спеша погуляем по набережной, арт-парку и площади Александра II. Я покажу вам первый дом Абрау-Дюрсо и первую винодельню. Расскажу историю французского и шампанского домов. Мы заглянем на территорию завода и увидим озеро с необычного ракурса.

Вы узнаете:

  • Как связаны с озером древние греки, прекрасные амазонки и бесстрашные адыги.
  • Что такое assemblage, remuage, dégorgeage и dosage.
  • Какой потомок древнего аристократического рода получил Сталинскую премию, обогнав французов и итальянцев.
  • Где можно искупаться в шампанском и какие напитки из винного дома точно стоит попробовать.
  • И ещё много интересных историй об Абрау-Дюрсо.

Я отвечу на все ваши вопросы и заранее помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведённое на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо.

Организационные детали

Экскурсия не включает трансфер, посещение завода с экскурсией, виноградников и водную прогулку, но я с удовольствием расскажу, как это всё организовать самостоятельно самым наилучшим образом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от храма Ксении Петербургской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абрау-Дюрсо

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Обзорные
Набережная
Популярные места
Озеро Абрау
Природа и пейзажи
Для студентов
Винные туры

Похожие туры из Абрау-Дюрсо

Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
на смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
50004 000 за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
🚶 Пешая
Входной билет
2.5 часа
37 отзывов
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Пристань напротив бутик-отеля Империал
10 окт
11 окт
12 окт
13 окт
5 000 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
У памятника Ленину
Сегодня
Завтра
9 окт
10 окт
9 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абрау-Дюрсо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Абрау-Дюрсо
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ